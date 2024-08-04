Бердская больница осталась без света из-за погрузчика, который снес элекровышку, — в медучреждении есть пациенты на ИВЛ

Авария произошла недалеко от Новосибирского завода химконцентратов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, читатель НГС











Бердская больница, где есть пациенты на ИВЛ, осталась без электричества из-за того, что погрузчик снес высоковольтную вышку. Об этом сообщил мэр Бердска Роман Бурдин.



— Ситуация нестандартная. Без света остался не только город Бердск, но и часть Академгородка. Из критичного наша больница, где пациенты находятся на аппаратах ИВЛ. Оперативно вопросы решаем, в случае нехватки дизельгенераторов будем дополнительно находить, — пояснил Бурдин.

Источник: Роман Бурдин / T.me

Как уточнил глава города, авария произошла на улице Химзаводской. На месте уже работают службы РЭС.

— Специалисты «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») выполнят переключение потребителей на другую линию электропередачи, после чего займутся ремонтом поврежденной опоры, — сообщили в министерстве ЖКХ.



По данным муниципального портала Новосибирска, отключение аварийное. Восстановить подачу электричества в дома планируют к 19:25. Прокуратура начала проверку.



Ранее жители микрорайона Аэропорт пожаловались на постоянные перебои в подаче электричества. Из-за сбоев люди вынуждены готовить еду во дворе.

