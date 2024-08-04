Бердская больница осталась без света из-за погрузчика, который снес элекровышку, — в медучреждении есть пациенты на ИВЛ

Бердская больница, где есть пациенты на ИВЛ, осталась без электричества из-за того, что погрузчик снес высоковольтную вышку. Об этом сообщил мэр Бердска Роман Бурдин.
— Ситуация нестандартная. Без света остался не только город Бердск, но и часть Академгородка. Из критичного наша больница, где пациенты находятся на аппаратах ИВЛ. Оперативно вопросы решаем, в случае нехватки дизельгенераторов будем дополнительно находить, — пояснил Бурдин.
Как уточнил глава города, авария произошла на улице Химзаводской. На месте уже работают службы РЭС.
— Специалисты «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») выполнят переключение потребителей на другую линию электропередачи, после чего займутся ремонтом поврежденной опоры, — сообщили в министерстве ЖКХ.
По данным муниципального портала Новосибирска, отключение аварийное. Восстановить подачу электричества в дома планируют к 19:25. Прокуратура начала проверку.
Ранее жители микрорайона Аэропорт пожаловались на постоянные перебои в подаче электричества. Из-за сбоев люди вынуждены готовить еду во дворе.
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