НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+24°

облачно, без осадков

ощущается как +25

2 м/c,

зап.

 741мм 74%
Подробнее
2 Пробки
USD 85,70
EUR 92,83
Дедпул и революция «Марвел»
Новосибирск ведет соцсети
Как прожить вместе 60 лет
Где учатся отличники
Война в ТСЖ
Плохое зрение — бич 21 века
На Lexus сбил двух детей
Разоблачили мифы об имплантах
Новосибирцы про 100 дней мэра
НГС в Telegram
Происшествия Бердская больница осталась без света из-за погрузчика, который снес элекровышку, — в медучреждении есть пациенты на ИВЛ

Бердская больница осталась без света из-за погрузчика, который снес элекровышку, — в медучреждении есть пациенты на ИВЛ

Аварию уже устраняют сотрудники РЭС

2 641
18 комментариев
Авария произошла недалеко от Новосибирского завода химконцентратов

Бердская больница, где есть пациенты на ИВЛ, осталась без электричества из-за того, что погрузчик снес высоковольтную вышку. Об этом сообщил мэр Бердска Роман Бурдин.

— Ситуация нестандартная. Без света остался не только город Бердск, но и часть Академгородка. Из критичного наша больница, где пациенты находятся на аппаратах ИВЛ. Оперативно вопросы решаем, в случае нехватки дизельгенераторов будем дополнительно находить, — пояснил Бурдин.

Как уточнил глава города, авария произошла на улице Химзаводской. На месте уже работают службы РЭС.

— Специалисты «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») выполнят переключение потребителей на другую линию электропередачи, после чего займутся ремонтом поврежденной опоры, — сообщили в министерстве ЖКХ.

По данным муниципального портала Новосибирска, отключение аварийное. Восстановить подачу электричества в дома планируют к 19:25. Прокуратура начала проверку.

Ранее жители микрорайона Аэропорт пожаловались на постоянные перебои в подаче электричества. Из-за сбоев люди вынуждены готовить еду во дворе.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Электричество Больница Бердск Новосибирск
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED4
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
sibalice@ngs.ru
4 августа 2024, 18:57
Специально для МЭРА. Каждая больница, в которой используются аппараты жизнеобеспечения имеет по нормам необходимое количество генераторов и автоматику, которая моментально включает аварийное питание в случае отключения основного. Если вам надо искать, значит некоторые руководители просиживают штаны за деньги простых людей. Украли или просто не знают своих обязанностей. Разбирайтесь с ними, пока к вам вопросы не появились
Такси ст Максим
4 августа 2024, 18:43
Что то непонятно, где Бердск и где НЗХК
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Намечается революция»: как болтливый наемник Дэдпул объединяет «Марвел» — и собирает аншлаги в кино
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«Мы ж человеки, а не роботы!»: воспитатель в детском саду — о работе в две смены за 24 тысячи в месяц
Анонимное мнение
Мнение
«Платить было нечем»: пенсионерка добилась признания ее банкротом — как и зачем
Анна Макарова
Банкрот на пенсии
Мнение
Почему врачи в России — лучшие, или Взгляд изнутри на турецкую больницу
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Для тех, кто не хочет в Сочи. Рассказываем, как отдохнуть в Башкирии и на Алтае, чтобы вспоминать отпуск весь год
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Рекомендуем
Знакомства

Алексей,42

Диана,51

Оксана,37

Alex,36

Игорь,32

Nichka-Nochka,36

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление