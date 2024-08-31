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Дороги и транспорт Сибирячка закрыла ребенка в багажнике и поехала: что она объяснила полиции

Сибирячка закрыла ребенка в багажнике и поехала: что она объяснила полиции

Женщина отметила, что детское кресло у нее было

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4 комментария

Женщиной заинтересовались правоохранители

В Красноярске полиция нашли 47-летнюю автомобилистку, которая перевозила своего сына в багажнике, пишут наши коллеги из NGS24.RU.

Как красноярка рассказала полиции, ее ребенку семь лет. Далеко везти сына в таком положении, по ее словам, она не собиралась. Женщина заверила, что посадила мальчика не на пассажирское сидение, «чтобы объехать дом». Там, как утверждает автомобилистка, ее ждало такси, куда она и пересадила мальчика. При этом женщина говорит, что в ее салоне есть детское кресло.

За неправильную перевозку ребенка ее оштрафовали на три тысячи рублей.

Об инциденте в Красноярске стало известно после того, как в сети появилось видео. На кадрах было видно, как мать что-то укладывает в багажник, где уже сидел ее сын, а затем просто закрывает крышку и уходит на водительское сидение, а затем сдает назад. Это очень возмутило очевидцев.

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Комментарии
4
Mr. President
31 августа 2024, 12:08
Оксана Фёдорова))) смотрим на тубе
Гость
31 августа 2024, 12:04
Такую нельзя называть матерью.
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