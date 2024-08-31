Сибирячка закрыла ребенка в багажнике и поехала: что она объяснила полиции

Женщиной заинтересовались правоохранители Источник: «Автохамы Красноярска» / t.me

В Красноярске полиция нашли 47-летнюю автомобилистку, которая перевозила своего сына в багажнике, пишут наши коллеги из NGS24.RU.

Как красноярка рассказала полиции, ее ребенку семь лет. Далеко везти сына в таком положении, по ее словам, она не собиралась. Женщина заверила, что посадила мальчика не на пассажирское сидение, «чтобы объехать дом». Там, как утверждает автомобилистка, ее ждало такси, куда она и пересадила мальчика. При этом женщина говорит, что в ее салоне есть детское кресло.

Источник: ГУ МВД по Красноярскому краю

За неправильную перевозку ребенка ее оштрафовали на три тысячи рублей.