Сибирячка закрыла ребенка в багажнике и поехала: что она объяснила полиции

В Красноярске полиция нашли 47-летнюю автомобилистку, которая перевозила своего сына в багажнике, пишут наши коллеги из NGS24.RU.
Как красноярка рассказала полиции, ее ребенку семь лет. Далеко везти сына в таком положении, по ее словам, она не собиралась. Женщина заверила, что посадила мальчика не на пассажирское сидение, «чтобы объехать дом». Там, как утверждает автомобилистка, ее ждало такси, куда она и пересадила мальчика. При этом женщина говорит, что в ее салоне есть детское кресло.
За неправильную перевозку ребенка ее оштрафовали на три тысячи рублей.
Об инциденте в Красноярске стало известно после того, как в сети появилось видео. На кадрах было видно, как мать что-то укладывает в багажник, где уже сидел ее сын, а затем просто закрывает крышку и уходит на водительское сидение, а затем сдает назад. Это очень возмутило очевидцев.