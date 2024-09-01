Лунный календарь стрижек на сентябрь 2024 года: удачные и неблагоприятные даты

Говорят, если выбрать неподходящий день для стрижки, парикмахер может такого наворотить Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Лето прошло, и многим пора выходить на работу после отпусков. И конечно же, отдохнувшему, загоревшему образу не помешает новая прическа. Да и сами мастера расчески и ножниц давно обратили внимание, что в сентябре поток их клиентов немного увеличивается. Если вы привыкли ориентироваться не только на собственную занятость и график вашего мастера, но и на лунные фазы, держите полезную шпаргалку. В календаре, который специально для читателей Городских порталов составила эзотерик и психолог Мирослава Буш, мы показываем благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки в сентябре 2024 года.

Благоприятные дни для стрижки в сентябре 2024 года

Чтобы волосы стали сильными, здоровыми и блестящими, люди с давних пор подстригали их. Причем старались делать это не абы когда, а сверяясь с лунными циклами. Если вы хотите воспользоваться вековой мудростью, то для стрижки волос в сентябре 2024-го лучше всего подойдут 2, 6, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 29 числа месяца.

Если вам нужна стрижка для быстрого роста волос, то запишитесь к мастеру на 6, 13, 14, 15, 16 сентября.

Поход к парикмахеру за процедурами для укрепления волос лучше запланировать на 2, 22, 23, 29 сентября. Кстати, домашний уход за волосами в эти дни тоже принесет блестящие во всех смыслах результаты.

Если же вам нужны укрепляющие и оздоровительные маски для волос, то для них самые благоприятные дни в сентябре 2, 6, 7, 8, 9, 18, 20, 22 числа месяца. И не важно, будут это салонные процедуры или сеанс красоты для себя любимой в собственной ванной, результат вас однозначно порадует.

Если же вам нужна особая стрижка — для привлечения денег, — то для этого как никогда благоприятны 6, 16, 22, 23 сентября.

Мирослава Буш советует выбирать благоприятные дни и для других визитов в парикмахерскую. Например, для покраски волос лучше всего подойдут 13, 14, 19, 20, 24, 29 сентября. А для завивки волос предпочтительнее выбрать 2, 14, 15, 19, 23, 24, 30 числа первого осеннего месяца.

Благоприятных дней для стрижки в 2024 году куда больше, чем неудачных Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Неблагоприятные дни для стрижки в сентябре 2024 года

Однако в сентябре есть даты, когда парикмахерскую лучше обходить стороной и не записываться даже к проверенному годами мастеру. Результат вас может совсем не порадовать, если вы выберете неблагоприятные дня для стрижки в этом месяце 11, 17, 25 сентября.

Как работает лунный календарь стрижек

Благоприятные и неблагоприятные дни рассчитываются в зависимости от лунных циклов, объясняет эзотерик и психолог Мирослава Буш. Она напоминает, что их указывали даже в отрывных календарях в советское время.

— На нас очень сильно влияют планеты, также есть дни, на которые мы ориентируемся по языческим календарям: солнцесостояние, равноденствие. Это дни, когда лучше ничего не делать. Это всё народная мудрость, — объясняет Мирослава Буш. — И люди давно заметили такие закономерности. Просто сейчас мы их немножечко адаптировали под нашу современную жизнь: эпиляцию, похудение, липосакцию. Зная эти закономерности, циклы Луны, мы выводим дни, когда лучше делать стрижку и окрашивание, когда после этого будут расти более здоровые волосы. На убывающую Луну не стригут, но тоже есть исключения: если убывающая Луна пересекается, например, с каким-то благоприятным праздником. Так что здесь учитывается несколько разных факторов.

Верите в приметы по лунному календарю? Всегда стригусь по лунному календарю, и это работает Всегда стригусь по лунному календарю, но это не работает В первый раз о таком слышу Я лысый Волосы должны расти так, как природа захотела, и не надо их стричь