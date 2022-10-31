Следователи возбудили уголовное дело на депутата за сбитого мальчика в НСО
Сергей Мамонтов никак не помог ребенку
Следователи возбудили уголовное дело против депутата Сергея Мамонтова за ДТП в Татарске, во время которого был сбит
— Фигурант, двигаясь на
Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».
Ребенка сбили 30 октября, авария попала на камеры видеонаблюдения. Мужчина на RAV4 переехал ребенка, вышел из машины, попытался поднять мальчика, а затем сел обратно и уехал. Скорую помощь вызвали прохожие. Позже мужчина сам пришел в полицию, там установили, что мужчина был трезв.
За рулем, предположительно, был депутат Татарского района от «Единой России» Сергей Мамонтов. В партии уже заявили, что его «исключат с позором», а семье пострадавшего окажут помощь. Ребенок сейчас в реанимации Татарской ЦРБ.