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Депутат переехал ребенка

Следователи возбудили уголовное дело на депутата за сбитого мальчика в НСО

Сергей Мамонтов никак не помог ребенку

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Против депутата возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности»

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Следователи возбудили уголовное дело против депутата Сергея Мамонтова за ДТП в Татарске, во время которого был сбит 6-летний мальчик. Инцидент произошел вчера, вечером 30 октября.

— Фигурант, двигаясь на Toyota RAV4 по дворовой территории многоквартирного дома в городе Татарске, допустил наезд на 6-летнего мальчика. Мужчина не предпринял мер к оказанию первой медицинской помощи и скрылся с места происшествия, а ребенок был доставлен в центральную районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь. Следствием ведется сбор и закрепление доказательственной базы, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Ребенка сбили 30 октября, авария попала на камеры видеонаблюдения. Мужчина на RAV4 переехал ребенка, вышел из машины, попытался поднять мальчика, а затем сел обратно и уехал. Скорую помощь вызвали прохожие. Позже мужчина сам пришел в полицию, там установили, что мужчина был трезв.

За рулем, предположительно, был депутат Татарского района от «Единой России» Сергей Мамонтов. В партии уже заявили, что его «исключат с позором», а семье пострадавшего окажут помощь. Ребенок сейчас в реанимации Татарской ЦРБ.

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