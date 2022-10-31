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Депутат переехал ребенка

Авария со сбитым ребенком: депутата хотят исключить из «Единой России» в Новосибирской области

Считается, что Сергей Мамонтов покинул место ДТП и оставил мальчика

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ДТП попало на записи камер видеонаблюдения

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В региональном отделении «Единой России» сообщили, что исключат из партии депутата Татарского района Сергея Мамонтова. Мужчина, предположительно, переехал ребенка в Татарске, а затем покинул место аварии.

— Поступок депутата Совета депутатов Татарского района Сергея Мамонтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения. Того, кто задавил ребенка и бросил его на дороге без помощи, трудно даже назвать человеком в полном смысле слова. Он должен понести наказание по всей строгости закона. Что касается «Единой России», то она с позором исключит Мамонтова из партии и ее депутатского объединения в райсовете, а также окажет всю необходимую помощь и поддержку пострадавшему мальчику и его семье, — заявила руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец.

Ребенка сбили 30 октября, авария попала на камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, мужчина на RAV4 сбил и переехал ребенка. После этого водитель вышел из машины, попытался поднять мальчика, а затем сел обратно и уехал. Скорую помощь вызвали прохожие.

Пострадавший мальчик жив, сейчас он в реанимации. На 67-летнего водителя составили административный протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». В полиции установили, что водитель был трезв. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».

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