Авария со сбитым ребенком: депутата хотят исключить из «Единой России» в Новосибирской области
Считается, что Сергей Мамонтов покинул место ДТП и оставил мальчика
В региональном отделении «Единой России» сообщили, что исключат из партии депутата Татарского района Сергея Мамонтова. Мужчина, предположительно, переехал ребенка в Татарске, а затем покинул место аварии.
— Поступок депутата Совета депутатов Татарского района Сергея Мамонтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения. Того, кто задавил ребенка и бросил его на дороге без помощи, трудно даже назвать человеком в полном смысле слова. Он должен понести наказание по всей строгости закона. Что касается «Единой России», то она с позором исключит Мамонтова из партии и ее депутатского объединения в райсовете, а также окажет всю необходимую помощь и поддержку пострадавшему мальчику и его семье, — заявила руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец.
Ребенка сбили 30 октября, авария попала на камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, мужчина на RAV4 сбил и переехал ребенка. После этого водитель вышел из машины, попытался поднять мальчика, а затем сел обратно и уехал. Скорую помощь вызвали прохожие.
Пострадавший мальчик жив, сейчас он в реанимации. На