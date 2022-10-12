Новосибирск возбуждает: какие происшествия взволновали главного следователя страны Бастрыкина
Эксперты считают, что дело идет к новым назначениям в местном СК
В последние несколько месяцев имя главного следователя страны Александра Бастрыкина стало регулярно появляться на страницах СМИ. Если Бастрыкин чем-то заинтересовался и поручил провести проверку, дело обретает новый статус, во всяком случае, к нему точно больше внимания. Этот механизм люди стали брать на вооружение и сами пишут обращения к Александру Бастрыкину, несмотря на то, что следователи на местах уже работают. Мы посмотрели, какие события в Новосибирске интересовали главу СК России и спросили у эксперта, с чем связано такое внимание к региону.
Александр Бастрыкин — главный следователь страны с 2011 года. В последние несколько месяцев его имя стало чаще звучать и в местной новостной повестке. Когда СК сообщает о том, что к делу подключился Александр Бастрыкин, оно переходит в новый статус.
Кстати, не всегда интерес следователя связан с резонансными историями, прогремевшими на всю страну, как, например, пропажа ребенка или гибель нескольких людей. Иногда это касается рядовых дел, с которыми обычно разбираются местные следователи. Какое именно дело сегодня заинтересует главного следователя, спрогнозировать сложно, тем более сейчас нередко люди сами пишут обращения к Александру Бастрыкину, чтобы привлечь больше внимания и вызвать общественный резонанс.
Дети
Происшествия с детьми обычно всегда вызывают реакцию главного следователя. В августе Александр Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело после драки подростков у ГПНТБ — в ней пострадал
На особый контроль Александр Бастрыкин поставил дело о ребенке, которого заперли в холодильнике магазина за то, что тот попросил сотрудника убрать просроченные продукты.
В октябре прошлого года председатель СК России заявил, что берет на особый контроль дело о
В начале октября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям возбудить уголовное дело в отношении сотрудников органов опеки в Барабинске за халатность, которая привела к насилию над ребенком.
Экология
В июле Александр Бастрыкин не оставил без внимания неблагоприятную экологическую обстановку из-за мусорного полигона Левобережный: местные жители пожаловались на то, что рядом с их домами нарушаются санитарно-экологические нормы.
В августе внимание Бастрыкина привлекла еще одна экологическая проблема. Жители поселка Красный Яр и СНТ «Звездное» побывали на личном приеме у
Приговоры и особый контроль
В марте Александр Бастрыкин взял на особый контроль дело о незаконном шишковании (добывании в тайге кедровых шишек. — Прим. ред.): в прошлом году от удара электротоком после соприкосновения стрелы автовышки с высоковольтной линией электропередачи погиб сторож, двое рабочих получили травмы. Во время расследования выяснилось, что работники не заключили трудовой договор и не прошли инструктаж.
Заявители оказались недовольны работой районного подразделения, так как считали, что расследование не идет должным образом: пострадавших не признавали потерпевшими, не принимали меры для привлечения к ответственности лиц из числа руководства лесхоза. 10 октября в прокуратуре города подписали обвинительное заключение в отношении замдиректора организации, которая нанимала сотрудников.
В мае Александр Бастрыкин заявил, что недоволен приговором попутчикам
Политика
В июле в Новосибирске случилась громкая история, связанная с публикацией поста о российских военнослужащих, который опубликовала у себя на странице в соцсетях новосибирский депутат Хельга Пирогова.
Глава СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на ее пост после того, как первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов опубликовал открытое письмо мэру Анатолию Локтю и главе горсовета Дмитрию Асанцеву. Слова депутата Панферов назвал кощунством, и через несколько дней по поручению Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по
В ночь на 22 июля Хельгу Пирогову задерживали полицейские в Новосибирске. Депутата отвезли в отдел, спустя несколько часов отпустили, составив в отношении нее протокол о дискредитации Вооруженных Сил РФ (
Киоски в метро и стела на площади Калинина
В сентябре реакцию главы СК России вызвало перемещение стелы, посвященной
Демонтаж памятника вызвал широкое обсуждение, а Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело:
Прокуратура Новосибирской области в свою очередь провела проверку, по итогам которой сделали вывод, что мэрия не принимала меры по учету и сохранности объекта. В итоге стелу, посвященную
В октябре главный следователь страны возмутился тем, что в новосибирском метро портреты Героев России закрыли металлическими конструкциями. Начальнику метрополитена пришлось срочно исправлять ошибку и объяснять, что она произошла по вине сотрудников, которые формально отнеслись к своим обязанностям. Конструкции в итоге убрали.
Откуда такое внимание к региону?
Главный редактор и директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов считает, что в Новосибирской области идет ротация руководства силовых структур и на подходе — назначение главы Следственного комитета по региону.
— За последние два месяца председатель СК Александр Бастрыкин уже полтора десятка раз лично вмешивался в новосибирские кейсы, вызвавшие хоть мало-мальски резонанс. Брал дела на личный контроль через голову местных следователей, отдавал прямые приказы о возбуждении дел. И официально критиковал Виталия Зарипова, который исполняет обязанности руководителя областного управления СК, — констатировал Андрей Кузнецов. — Таким образом, Бастрыкин демонстрирует, насколько масштабного внимания требует ситуация в столице Сибирского федерального округа, и в то же время формирует мнение, что работа следствия в Новосибирске поставлена неудовлетворительно.
Он напомнил, что в марте прошлого года стало известно о том, что после коллегии СК РФ, посвященной итогам 2020 года, Бастрыкин решил уволить начальника новосибирского управления Андрея Лелеко за неудовлетворительные результаты.
— Новость просочилась в СМИ фальстартом: генералов в России назначает и увольняет президент. Говорят, что, забежав вперед Путина, Бастрыкин, не желая того, подарил Лелеко возможность уйти на пенсию по завершении контракта в июле 2021 года. С тех пор в областном СУ нет начальника, обязанности руководителя исполняет Зарипов. Отсутствие согласованной кандидатуры первого лица существенно затянулось.
По мнению Андрея Кузнецова, служба в Новосибирской области часто становится трамплином для карьеры силовиков, так как это столица федерального округа и приграничный регион.
— Политическая значимость региона при этом требует особо взвешенных кадровых решений, в согласовании которых участвуют разные федеральные центры влияния. Вызывающая недоумение обывателей активность Бастрыкина подсказывает, что подготовка назначения в Новосибирск не завершена, не все противоречия по нужной ему кандидатуре устранены. До тех пор, пока в согласованиях не будет поставлена точка, Новосибирск останется в сфере повседневного контроля председателя СК, — подытожил эксперт.
Осенью в Новосибирске началась волна назначений. 10 октября работавший до этого в Иркутске Виталий Тыняный стал новым заместителем председателя Новосибирского областного суда — указ о назначении подписал президент России. 12 октября Владимир Путин назначил нового прокурора Новосибирской области — им стал бывший глава прокуратуры Амурской области Александр Бучман. Предыдущий прокурор Новосибирской области Яков Хорошев подал в отставку в августе 2022 года.