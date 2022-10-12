Новосибирск возбуждает: какие происшествия взволновали главного следователя страны Бастрыкина

Александр Бастрыкин — главный следователь страны с 2011 года. В последние несколько месяцев его имя стало чаще звучать и в местной новостной повестке. Когда СК сообщает о том, что к делу подключился Александр Бастрыкин, оно переходит в новый статус.

Кстати, не всегда интерес следователя связан с резонансными историями, прогремевшими на всю страну, как, например, пропажа ребенка или гибель нескольких людей. Иногда это касается рядовых дел, с которыми обычно разбираются местные следователи. Какое именно дело сегодня заинтересует главного следователя, спрогнозировать сложно, тем более сейчас нередко люди сами пишут обращения к Александру Бастрыкину, чтобы привлечь больше внимания и вызвать общественный резонанс.

