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Путин назначил нового прокурора Новосибирской области

Им стал бывший прокурор Амурской области

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Бучман работает в прокуратуре с 2005 года

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Вечером 11 октября Владимир Путин подписал указ о назначении нового прокурора Новосибирской области. Им стал Александр Бучман.

— Назначить на 5-летний срок Бучмана Александра Ефимовича прокурором Новосибирской области, освободив его от занимаемой должности, — говорится в указе.

До этого Бучман занимал пост прокурора Амурской области. Как указано на сайте ведомства, в 2005 году окончил Московский институт права по специальности «юриспруденция». Затем работал в оренбургской прокуратуре, прошел путь от следователя до зампрокурора. С октября 2013 года работал в должности светлогорского межрайонного прокурора Калининградской области, позже его назначили первым заместителем прокурора Краснодарского края.

Главный прокурор Новосибирской области Яков Хорошев ушел в отставку в августе этого года. Заявление Яков Хорошев написал в июне, 26 июля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о его освобождении от должности. Уже тогда появилась информация о том, что преемником Хорошева станет Бучман.

Яков Хорошев занял место главного прокурора Новосибирской области в феврале 2019 года. В 1978 году он окончил юридический факультет Иркутского государственного университета им. А. Жданова. С 29 января 2009 года он возглавлял прокуратуру Алтайского края и запомнился барнаульцам борьбой с репостами и лояльностью к губернатору.

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