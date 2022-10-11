Путин назначил нового прокурора Новосибирской области
Им стал бывший прокурор Амурской области
Вечером 11 октября Владимир Путин подписал указ о назначении нового прокурора Новосибирской области. Им стал Александр Бучман.
— Назначить на 5-летний срок Бучмана Александра Ефимовича прокурором Новосибирской области, освободив его от занимаемой должности, — говорится в указе.
До этого Бучман занимал пост прокурора Амурской области. Как указано на сайте ведомства, в 2005 году окончил Московский институт права по специальности «юриспруденция». Затем работал в оренбургской прокуратуре, прошел путь от следователя до зампрокурора. С октября 2013 года работал в должности светлогорского межрайонного прокурора Калининградской области, позже его назначили первым заместителем прокурора Краснодарского края.
Главный прокурор Новосибирской области Яков Хорошев ушел в отставку в августе этого года. Заявление Яков Хорошев написал в июне,
Яков Хорошев занял место главного прокурора Новосибирской области в феврале 2019 года. В 1978 году он окончил юридический факультет Иркутского государственного университета им.