Путин назначил нового прокурора Новосибирской области

Яков Хорошев занял место главного прокурора Новосибирской области в феврале 2019 года. В 1978 году он окончил юридический факультет Иркутского государственного университета им. А. Жданова . С 29 января 2009 года он возглавлял прокуратуру Алтайского края и запомнился барнаульцам борьбой с репостами и лояльностью к губернатору.