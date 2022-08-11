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Тема дняГлавный прокурор НСО ушел в отставку
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Главный прокурор Новосибирской области Яков Хорошев ушел в отставку

Кто придет на его место, в прокуратуре пока не знают

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Яков Хорошев возглавлял Новосибирскую областную прокуратуру с 2019 года

Яков Хорошев возглавлял Новосибирскую областную прокуратуру с 2019 года

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Главный прокурор Новосибирской области Яков Хорошев ушел в отставку сегодня, 11 августа 2022 года.

— Он сегодня уже официально попрощался с коллективом, — рассказал источник НГС в прокуратуре Новосибирской области.

Заявление Яков Хорошев написал в июне, 26 июля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о его освобождении от должности

Яков Хорошев занял место главного прокурора Новосибирской области в феврале 2019 года. В 1978 году он окончил юридический факультет Иркутского государственного университета им. А. Жданова. С 29 января 2009 года он возглавлял прокуратуру Алтайского края и запомнился барнаульцам войной с репостами и лояльностью к губернатору.

Бывшие коллеги Якова Хорошева уточнили, что не знают, кто станет новым прокурором области, но как пишет «Коммерсантъ», наиболее вероятным претендентом на должность является Анатолий Бучман, в настоящее время занимающий пост прокурора Амурской области.

Предыдущего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева президент отправил в отставку в 2018 году, позже он стал фигурантом коррупционного уголовного дела.

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