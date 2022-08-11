Главный прокурор Новосибирской области Яков Хорошев ушел в отставку
Кто придет на его место, в прокуратуре пока не знают
Главный прокурор Новосибирской области Яков Хорошев ушел в отставку сегодня, 11 августа 2022 года.
— Он сегодня уже официально попрощался с коллективом, — рассказал источник НГС в прокуратуре Новосибирской области.
Заявление Яков Хорошев написал в июне, 26 июля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о его освобождении от должности
Яков Хорошев занял место главного прокурора Новосибирской области в феврале 2019 года. В 1978 году он окончил юридический факультет Иркутского государственного университета
Бывшие коллеги Якова Хорошева уточнили, что не знают, кто станет новым прокурором области, но как пишет «Коммерсантъ», наиболее вероятным претендентом на должность является Анатолий Бучман, в настоящее время занимающий пост прокурора Амурской области.
Предыдущего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева президент отправил в отставку в 2018 году, позже он стал фигурантом коррупционного уголовного дела.