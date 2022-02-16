Получение взяток от криминальных кругов: экс-прокурора области Владимира Фалилева задержали в Новосибирске

Бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева задержали в Новосибирске сегодня, 16 февраля, сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
— Задержан за получение взяток от представителей криминальных кругов и собственников ТЦ «Восток» за покровительство и уход от проверок, — сообщил источник.
Владимир Фалилеев возглавлял прокуратуру Новосибирской области с мая 2015 по ноябрь 2018 года. Как уточняли в ведомстве, руководитель оставил должность по собственному желанию и ушел на пенсию по выслуге лет. До 2015 года Владимир Фалилеев занимал пост прокурора Забайкальского края.
Февраль для ТК «Восток» началось сразу с серии скандалов. В начале месяца туда нагрянули приставы, объявив о необходимости закрыться из-за решения суда. Это не помешало ему продолжить работу. 8 февраля туда пришли уже сотрудники ФСБ, которые там поймали обнальщика, выводившего за рубеж до 20 миллионов в день.
«Восток» — один из группы ТК, появившихся в середине 2010-х на месте закрывшейся легендарной Гусинобродской барахолки. В конце декабря мы разобрались, кому принадлежат ТЦ. Конкретно ТК «Восток», по данным «СПАРК-Интерфакс», имеет несколько совладельцев. Один из них — ООО «Сателит» — предприятие, заработавшее в 2020 году 39,6 миллиона рублей (при выручке в 138 миллионов рублей). Конечными владельцами «Сателита», как указано в «Контур.Фокусе», являются восемь человек (трое из них — учредители ООО «Сибинвест», которому принадлежит 20% «Сателита»). Кому принадлежит ТЦ, выросший на месте легендарного рынка из 90-х.
В ноябре 2020 года в Новосибирске задержали бывшего прокурора города Дмитрия Ференца. Его подозревают в превышении должностных полномочий. В июне 2021 года его освободили из-под домашнего ареста.