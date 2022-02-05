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Торговый комплекс «Восток» работает вопреки решению суда — объявления о закрытии исчезли

В ТК заявили, что вовсе не прекращали деятельность, а все выявленные нарушения устранили

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Закрытия двух корпусов в суде добивалась прокуратура, выиграв процесс

Закрытия двух корпусов в суде добивалась прокуратура, выиграв процесс

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Информацию о том, что ТК «Восток» работает вопреки решению суда, сообщили несколько читателей НГС. Корреспондент редакции предпочла убедиться в этом лично. Сегодня, 5 февраля, в торговом комплексе действительно шла торговля в корпусах № 1 и № 2, хотя ранее сообщалось, что по решению суда они должны были быть закрыты. Двумя днями ранее сюда нагрянули приставы, объявив о необходимости исполнять решение суда.

В начале февраля на входе в корпуса <nobr class="_">№ 1</nobr> и <nobr class="_">№ 2</nobr> красовались такие объявления. Они появились после <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2022/02/03/70420793/" class="_" target="_blank">визита судебных приставов</a> и силовиков в «Восток»

В начале февраля на входе в корпуса № 1 и № 2 красовались такие объявления. Они появились после визита судебных приставов и силовиков в «Восток»

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Сегодня объявлений о прекращении деятельности корреспондент НГС не увидел, а торговля внутри «закрытых» помещений шла в обычном режиме. Продавцы не согласились общаться с журналистом, адресовав его к администратору ТК «Восток».

— Решение суда говорит о том, что запрещена деятельность двух корпусов до устранения нарушений. Наша позиция простая: все нарушения устранены, поэтому мы и работаем. Мы прошли две экспертизы, одну заказывали сами, другую — судебные приставы. Эта экспертиза направлена в УФССП Новосибирской области в четверг, 3 февраля. Мы вообще не прекращали торговлю в этом году, — заявил НГС управляющий ТК «Восток» Илья Николаенко.

Видя, что журналист делает фотографии, торговцы отворачиваются. Поговорить не согласился ни один из них

Видя, что журналист делает фотографии, торговцы отворачиваются. Поговорить не согласился ни один из них

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Редакция обратилась за разъяснениями в управление судебных приставов по НСО еще 3 февраля, но на момент публикации комментариев в редакцию не поступило. Вчера, 4 февраля, НГС направил повторный запрос.

О закрытии ТК «Восток» из-за нарушений пожарной безопасности стало известно в октябре 2021 года. 29 октября в областном суде удовлетворили апелляционную жалобу прокуратуры Дзержинского района на решение суда первой инстанции. ТК «Восток» после этого не закрылся. Как выяснилось, «Восток» регулярно инспектировали, а в ходе одной из проверок обнаружили 91 нарушение требований пожарной безопасности (от размещения на фасадах здания баннеров из горючих материалов до отсутствия табличек с номерами вызова пожарной охраны).

ТК «Восток», по данным «СПАРК-Интерфакс», имеет несколько совладельцев. Один из них — ООО «Сателит» — предприятие, заработавшее в 2020 году 39,6 миллиона рублей (при выручке в 138 миллионов рублей). Конечными владельцами «Сателита», как указано в «Контур.Фокусе», являются восемь человек (трое из них — учредители ООО «Сибинвест», которому принадлежит 20% «Сателита»).

ТК «Восток» задумывался как альтернатива закрывшейся легендарной Гусинобродской барахолке. В конце декабря в материале НГС «Наследники Гусинобродской барахолки» мы разобрались, кому принадлежат ТЦ, выросшие на месте легендарного рынка из 90-х.

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