Торговый комплекс «Восток» работает вопреки решению суда — объявления о закрытии исчезли

Информацию о том, что ТК «Восток» работает вопреки решению суда, сообщили несколько читателей НГС. Корреспондент редакции предпочла убедиться в этом лично. Сегодня, 5 февраля, в торговом комплексе действительно шла торговля в корпусах № 1 и № 2 , хотя ранее сообщалось, что по решению суда они должны были быть закрыты. Двумя днями ранее сюда нагрянули приставы, объявив о необходимости исполнять решение суда.

