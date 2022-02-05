Торговый комплекс «Восток» работает вопреки решению суда — объявления о закрытии исчезли

Информацию о том, что ТК «Восток» работает вопреки решению суда, сообщили несколько читателей НГС. Корреспондент редакции предпочла убедиться в этом лично. Сегодня, 5 февраля, в торговом комплексе действительно шла торговля в корпусах
Сегодня объявлений о прекращении деятельности корреспондент НГС не увидел, а торговля внутри «закрытых» помещений шла в обычном режиме. Продавцы не согласились общаться с журналистом, адресовав его к администратору ТК «Восток».
— Решение суда говорит о том, что запрещена деятельность двух корпусов до устранения нарушений. Наша позиция простая: все нарушения устранены, поэтому мы и работаем. Мы прошли две экспертизы, одну заказывали сами, другую — судебные приставы. Эта экспертиза направлена в УФССП Новосибирской области в четверг, 3 февраля. Мы вообще не прекращали торговлю в этом году, — заявил НГС управляющий ТК «Восток» Илья Николаенко.
Редакция обратилась за разъяснениями в управление судебных приставов по НСО еще 3 февраля, но на момент публикации комментариев в редакцию не поступило. Вчера, 4 февраля, НГС направил повторный запрос.
О закрытии ТК «Восток» из-за нарушений пожарной безопасности стало известно в октябре 2021 года. 29 октября в областном суде удовлетворили апелляционную жалобу прокуратуры Дзержинского района на решение суда первой инстанции. ТК «Восток» после этого не закрылся. Как выяснилось, «Восток» регулярно инспектировали, а в ходе одной из проверок обнаружили 91 нарушение требований пожарной безопасности (от размещения на фасадах здания баннеров из горючих материалов до отсутствия табличек с номерами вызова пожарной охраны).
ТК «Восток», по данным «СПАРК-Интерфакс», имеет несколько совладельцев. Один из них — ООО «Сателит» — предприятие, заработавшее в 2020 году 39,6 миллиона рублей (при выручке в 138 миллионов рублей). Конечными владельцами «Сателита», как указано в «Контур.Фокусе», являются восемь человек (трое из них — учредители ООО «Сибинвест», которому принадлежит 20% «Сателита»).
ТК «Восток» задумывался как альтернатива закрывшейся легендарной Гусинобродской барахолке. В конце декабря в материале НГС «Наследники Гусинобродской барахолки» мы разобрались, кому принадлежат ТЦ, выросшие на месте легендарного рынка из