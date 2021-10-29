Суд закрыл крупный торговый комплекс на выезде из Новосибирска

В Новосибирске приостановили работу ТК «Восток» с 29 октября 2021 года
ТК «Восток» на Гусинобродском шоссе временно закрыли — 29 октября в областном суде удовлетворили апелляционную жалобу прокуратуры Дзержинского района на решение суда первой инстанции. Крупный торговый комплекс площадью 50 тысяч «квадратов» будет закрыт до тех пор, пока не устранит нарушения пожарной безопасности.
Ранее сотрудники МЧС выявили 91 нарушение, что и стало поводом иска Дзержинского районного прокурора к собственникам ТК. Первые слушания по этому делу состоялись еще зимой 2020 года, но тогда суд отказал удовлетворить прокурорское требование о запрете деятельности пожароопасного вещевого рынка.
Надзорный орган обжаловал это решение, и областной суд все-таки приостановил работу «Востока». Решение вступает в силу с этой пятницы: рынок должен уже закрыться.
Ответчиками выступали собственники «Востока»: ООО «Сателит», индивидуальные предприниматели Дмитрий Башмаков, Сергей Кальченко, Дмитрий Куклин (экс-директор новосибирского ГУМа), Наталья Юмашева, Сергей Тиганов. ООО «Луч», тоже ответчик, ранее обязалось содержать и эксплуатировать нежилые здания торгового комплекса «Восток» (включая инженерные сети, коммуникации, оборудование и тому подобное) и территорию земельного участка в нужном состоянии (следует из материалов суда первой инстанции)
Представитель ООО «Сателлит» Александр Перфилов отказался общаться с НГС, телефон Дмитрия Башмакова недоступен, как и телефон ТК «Восток». Кстати, торговый комплекс позиционирует себя как продолжение легендарной Гусинобродской барахолки.
— Оптовый Гусинобродский вещевой рынок с 30-летней историей продолжает работать под крышей ТК «Восток»! В нашем ТК представлены товары из: России, Китая, Вьетнама, Турции, Италии, Польши и так далее; более 3 000 арендаторов. Посещаемость ТК Восток более 15 000 человек в день, — говорится на сайте «Востока».
Масштабные проверки торговых центров и комплексов по всей России стартовали после трагедии в ТЦ «Зимняя Вишня», в котором из-за пожара в марте 2018 года погибло 64 человека, 41 из которых — дети. Сегодня в Кемерово огласили приговор 8 фигурантам уголовного дела, среди них руководство ТЦ, сотрудники, обслуживающие пожсистему, и пожарные. Наши коллеги вели онлайн-трансляцию из зала суда.
Накануне НГС разбирался, закроются ли крупные торговые комплексы и центры Новосибирска в период нерабочих дней, объявленных правительством РФ с 30 октября по 7 ноября.