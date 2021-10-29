Суд закрыл крупный торговый комплекс на выезде из Новосибирска

Масштабные проверки торговых центров и комплексов по всей России стартовали после трагедии в ТЦ «Зимняя Вишня», в котором из-за пожара в марте 2018 года погибло 64 человека, 41 из которых — дети. Сегодня в Кемерово огласили приговор 8 фигурантам уголовного дела, среди них руководство ТЦ, сотрудники, обслуживающие пожсистему, и пожарные. Наши коллеги вели онлайн-трансляцию из зала суда.



Накануне НГС разбирался, закроются ли крупные торговые комплексы и центры Новосибирска в период нерабочих дней, объявленных правительством РФ с 30 октября по 7 ноября.