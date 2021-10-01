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Смерть Гусинобродской барахолки. Как 6 лет назад власти и полиция под покровом ночи навсегда закрыли легендарный рынок

Торговцы сопротивлялись и даже прорвались в мэрию — журналисты НГС запечатлели историческое событие

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Закрыть Гусинобродский вещевой рынок пытались очень долго, торговцы бунтовали, а сроки много раз переносили

Закрыть Гусинобродский вещевой рынок пытались очень долго, торговцы бунтовали, а сроки много раз переносили

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Ровно шесть лет назад в Новосибирске случилось то, во что никто не верил до последнего. 1 октября 2015 года власти навсегда закрыли легендарную барахолку — Гусинобродский вещевой рынок. Миграционная служба, ФСБ и частное охранное предприятие вышли тогда на улицу, чтобы не дать продавцам снова выйти на работу. Люди сопротивлялись, прорывались на прием к мэру, но тщетно. Журналист НГС Мария Морсина и фотограф Александр Ощепков побывали той самой ночью на закрытии барахолки — вспоминаем, как это было.

Гусинобродский вещевой рынок появился в Новосибирске в 1970-е годы, но особенно популярен стал в начале 1990-х, когда в магазинах был сильный дефицит продуктов, а огромное число людей лишилось работы. В торговлю пошли представители самых разных профессий, среди которых были ученые, инженеры, учителя, врачи, проектировщики. Гусинобродская барахолка объединяла около 10 отдельных рынков и была самым крупным вещевым рынком за Уралом. Площадь павильонов и контейнеров рынка составляла приблизительно 35 гектаров. В 2000-х годах в Новосибирске произошла серия громких убийств, которые, как считали многие СМИ, связаны с деятельностью барахолки, в том числе двух вице-мэров — Игоря Белякова и Валерия Марьясова.

Посмотрите короткий ролик о том, что происходило на Гусинобродском рынке в ночь его закрытия.

1 октября 2015 года люди больше не смогли выйти на работу на Гусинобродский рынок — его все-таки закрыли

1 октября 2015 года люди больше не смогли выйти на работу на Гусинобродский рынок — его все-таки закрыли

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Ликвидировать рынок власти пытались долгие годы, но каждый раз срок закрытия переносился. Так, заявления о закрытии Гусинобродской барахолки делали в 2013 году бывший губернатор Василий Юрченко и Владимир Городецкий (на тот момент мэр Новосибирска). Очередной датой смерти барахолки мэр Анатолий Локоть официально объявил 1 октября 2015 года. Предприниматели рынка до последнего не верили, что власти решились на это, несмотря на твердые заявления мэра и руководителей профильных департаментов в СМИ. В полночь с 30 сентября на 1 октября барахолку закрыли — за соблюдением порядка обязали следить полицейских.

— Задача ни в коей мере не выгнать продавцов с барахолки, закрыв все входы и выходы с 1 октября, а [попросить] покинуть эту муниципальную территорию и переехать в цивилизованные места торговли, — подчеркнул начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгий Жигульский. Тогда он упомянул, что с 1 октября торговля будет считаться несанкционированной — попытки караются штрафом в 1 тысячу руб. и возможным изъятием товара.

В ночь на 1 октября продавцы Гусинобродского рынка больше не смогли выйти на работу — входы на территорию перекрыли, а за торговлю пригрозили штрафами

В ночь на 1 октября продавцы Гусинобродского рынка больше не смогли выйти на работу — входы на территорию перекрыли, а за торговлю пригрозили штрафами

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— Что касается возможных несанкционированных митингов, или каких-то шествий, или попыток перекрыть дорогу, надеемся, что этого не произойдет, — отметил господин Жигульский 30 сентября.

В полночь у ворот барахолки, окутанной густым седым туманом, было пустынно, только проезжали, поскрипывая, редкие «ГАЗели», а бывшие жители ближнего зарубежья молниеносно проносились по узким тротуарам вдоль рынка. Торговцы начали стекаться к воротам родной барахолки с 3 часов ночи — их уже встречала дюжина полицейских.

Журналисты НГС тоже дежурили возле барахолки, торговцы начали стекаться сюда с 3 часов ночи, но не смогли попасть внутрь

Журналисты НГС тоже дежурили возле барахолки, торговцы начали стекаться сюда с 3 часов ночи, но не смогли попасть внутрь

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Большинство предпринимателей кричали, что их не только не предупредили о закрытии 1 октября, но и заверяли в администрации рынка, что они проработают минимум до конца года. Многие говорят, что успели заплатить аренду за этот срок. Руководства бывшей барахолки в толпе не было замечено, зато в ночи появились соучредитель нового торгового комплекса «Восток» Дмитрий Башмаков и депутат горсовета Олег Шестаков с округом в Заельцовском районе (на фото слева). Торговцы начали кричать на обоих. Затем депутату удалось убедить людей, что он на их стороне. Господин Башмаков в этом не преуспел.

Торговцы кричали на депутата горсовета Олега Шестакова (на фото слева), который решился встретиться с людьми

Торговцы кричали на депутата горсовета Олега Шестакова (на фото слева), который решился встретиться с людьми

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— Нас так уже измочалили, вывернули за эти годы барахольные: 400 тысяч минимально просят за вход! — утверждает предприниматель, представившаяся Людмилой.

За ночь торговцы называли разные цифры, когда их спрашивали про первые взносы в новых комплексах, — доходило до 1,5–2 миллионов рублей за «посадку». Дмитрий Башмаков не отрицал, что такие цены действительно есть, но четко не объяснил, только ли у перекупщиков остались такие дорогие места. Он заверил, что мест на «Востоке» почти нет вообще, и обратил внимание собравшихся, что в начале августа в ТК были места не только по 100 тысяч рублей, но и бесплатные вовсе.

— Они сегодня торгуют, они радуются жизни, рады, что сегодня в тепле, — описал он.

Торговцам барахолки не нравился размер арендной платы, которую устанавливали ТЦ, готовые их принять

Торговцам барахолки не нравился размер арендной платы, которую устанавливали ТЦ, готовые их принять

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Продавцы же стали повально жаловаться депутату Олегу Шестакову на сильный запах бензина в «Востоке».

— Загрузили кардиганы, дорогой товар туда, потом покупательница вернула [пропахшую бензином] вещь. Как мы с игрушками туда переедем? Тебе рак обеспечен! Вот сразу крематорий рядом, что далеко ходить… — возмущаются предпринимательницы, отправляя депутата понюхать «Восток». Шестаков уехал на 1,5 часа, а вернувшись, подтвердил: действительно несет бензином, — и заверил, что обратится в Роспотребнадзор.

Предпринимателей и торговцев с Гусинобродского рынка призывали протестовать против закрытия

Предпринимателей и торговцев с Гусинобродского рынка призывали протестовать против закрытия

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Официально в новых предприятиях «Восток», «Дружба», «Зима», «Невский», «Регион» и «Форум» в районе Гусинобродского шоссе 4492 мест, 2380 из них свободны. Кроме того, по данным департамента земельных отношений, еще 57 предприятий готовы дать для торговли 30 тысяч квадратных метров свободных площадей.

— Многие продавцы и операторы барахолки считают, что их товар наиболее востребован, когда они находятся вместе и торгуют в одном месте. Торговый центр Stern на улице Большевистская, 131 готов предоставить 5 тысяч квадратных метров свободных площадей, — отметил Георгий Жигульский.

К середине 2000-х годов интерес новосибирцев к «Гусинке» заметно уменьшился. В городе начали появляться большие торговые центры, где можно было покупать одежду и обувь в более комфортных условиях, особенно зимой

К середине 2000-х годов интерес новосибирцев к «Гусинке» заметно уменьшился. В городе начали появляться большие торговые центры, где можно было покупать одежду и обувь в более комфортных условиях, особенно зимой

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Людям обещали открыть торгово-логистический комплекс «Норд сити молл» на пересечении Северного объезда и Пашинского шоссе, но запуск его первой очереди отложили. Открыли его только в весной следующего года после закрытия «Гусинки».

Некоторые торговцы все-таки попали в тот день на рынок, но работать не решились

Некоторые торговцы все-таки попали в тот день на рынок, но работать не решились

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Примерно в 7 часов утра сотни предпринимателей смогли попасть на территорию рынка, но торговать под присмотром полицейских никто не смел. Через час депутат Олег Шестаков вызвался повезти уставшую, но разгневанную толпу прямиком в кабинет мэра, но амбициозный план провалился: в 10 часов люди еще оставались на рынке, к Анатолию Локтю попали только 5–6 (по разным оценкам) предпринимателей вместе с депутатом.

Кто-то покидал рынок, а кто попытался попасть на прием к мэру

Кто-то покидал рынок, а кто попытался попасть на прием к мэру

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Тем не менее на всех входах в мэрию с самого утра стояло по паре полицейских, в холле мэрии дежурили еще несколько сотрудников ГУ МВД, а на улице Депутатской устроили целую стоянку полицейских автомобилей. В полдень на пресс-конференции мэр Анатолий Локоть подтвердил, что только что провел встречу с инициативной группой предпринимателей.

Полиция серьезно готовилась встречать торговцев с Гусинобродского рынка возле мэрии

Полиция серьезно готовилась встречать торговцев с Гусинобродского рынка возле мэрии

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2 октября власти встретились с руководителями торговых центров и обсудили возможность льгот для переезжающих продавцов, которые жалуются, что остались без работы.

— Есть те, кто не верил до последнего, наверно. У них психологический шок, — понял мэр.

По итогам встречи с торговцами мэрия решила открыть на ГБШ пункт для консультаций и помощи продавцам, но, как подчеркнул Анатолий Локоть, переноса сроков всё равно не будет.

2 октября мэр Анатолий Локоть пообещал открыть на ГБШ пункт для консультаций и помощи продавцам

2 октября мэр Анатолий Локоть пообещал открыть на ГБШ пункт для консультаций и помощи продавцам

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— Для тех, кто думает, что власть в очередной раз, может быть, дрогнет, изменит решение [об окончательной дате закрытия]. Нет, этого не будет, — отрезал Локоть.

Многие торговцы не верили, что барахолку когда-нибудь закроют

Многие торговцы не верили, что барахолку когда-нибудь закроют

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Днем 1 октября около 200–300 предпринимателей устроили стихийную акцию протеста на территории барахолки — к ним подъехал Георгий Жигульский. Кроме жалоб на заоблачные цены аренды в новых ТЦ продавцы попросили устроить для них муниципальный рынок до запуска «Норд сити молл» и отметили, что подали заявку в мэрию на акцию протеста 11 октября. Господин Жигульский дружелюбно выслушал предпринимателей, но однозначно не ответил по поводу муниципального рынка.

Днем предприниматели устроили акцию протеста

Днем предприниматели устроили акцию протеста

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После закрытия барахолки большая часть торговцев перебралась в новые ТЦ, построенные на месте бывшего Гусинобродского рынка (ТК «Восток», ТЦ «Невский», ТЦ «Дружба», ТЦ «Радуга» и другие). Еще часть переехала в расположенный возле Северного объезда новый ТЦ «Нордмолл». Гигантский преемник барахолки заработал весной 2016 года — тогда мы сравнили ассортимент и цены с товарами торговцев, которые остались на Гусинобродском шоссе.

Шесть лет назад из-за кризиса не выделяли деньги на строительство на месте вещевого рынка метродепо, поэтому мэрия собиралась обустроить здесь зимний каток. Сейчас в стране снова кризис из-за пандемии, а реальной перспективы появления метро для жителей МЖК и Плющихинского жилмассива всё еще не видно.

В марте 2021 году в эксклюзивном интервью НГС руководитель управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин рассказал, что власти Новосибирска готовят документы на продолжение строительства Дзержинской линии метро. Уже взялись за «Золотую Ниву» — обновляют проектно-сметную документацию на второй тоннель и следующий перегон.

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Гусинобродское шоссебарахолкауличные торговцыторговцы
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