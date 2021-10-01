Гусинобродский вещевой рынок появился в Новосибирске в 1970-е годы, но особенно популярен стал в начале 1990-х , когда в магазинах был сильный дефицит продуктов, а огромное число людей лишилось работы. В торговлю пошли представители самых разных профессий, среди которых были ученые, инженеры, учителя, врачи, проектировщики. Гусинобродская барахолка объединяла около 10 отдельных рынков и была самым крупным вещевым рынком за Уралом. Площадь павильонов и контейнеров рынка составляла приблизительно 35 гектаров. В 2000-х годах в Новосибирске произошла серия громких убийств, которые, как считали многие СМИ, связаны с деятельностью барахолки, в том числе двух вице-мэров — Игоря Белякова и Валерия Марьясова.

Посмотрите короткий ролик о том, что происходило на Гусинобродском рынке в ночь его закрытия.