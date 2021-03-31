Власти Новосибирска готовят документы на продолжение строительства Дзержинской линии метро

До конца года новосибирские власти планируют обновить проектно-сметную документацию для завершения строительства станции «Золотая Нива». Об этом в эксклюзивном интервью НГС рассказал руководитель управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин.

— Есть определенные сигналы, что при правильном обосновании можно вернуться к рассмотрению вопроса. По крайней мере, город готовит корректировку проектно-сметной документации на этот участок, чтобы она была актуальна. В этом году проектно-сметная документация будет актуализирована и на второй тоннель до «Золотой Нивы», недостроенный, и дальше, на следующий перегон, — сообщил он корреспонденту НГС Анне Богдановой.

