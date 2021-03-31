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Власти Новосибирска готовят документы на продолжение строительства Дзержинской линии метро

Уже взялись за «Золотую Ниву» — обновляют проектно-сметную документацию на второй тоннель и следующий перегон

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Станция «Золотая Нива» была открыта <nobr class="_">10 лет</nobr> назад, но в ней по-прежнему не достроен второй тоннель

Станция «Золотая Нива» была открыта 10 лет назад, но в ней по-прежнему не достроен второй тоннель

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В Новосибирске готовят документы для завершения станции «Золотая Нива»

До конца года новосибирские власти планируют обновить проектно-сметную документацию для завершения строительства станции «Золотая Нива». Об этом в эксклюзивном интервью НГС рассказал руководитель управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин.

— Есть определенные сигналы, что при правильном обосновании можно вернуться к рассмотрению вопроса. По крайней мере, город готовит корректировку проектно-сметной документации на этот участок, чтобы она была актуальна. В этом году проектно-сметная документация будет актуализирована и на второй тоннель до «Золотой Нивы», недостроенный, и дальше, на следующий перегон, — сообщил он корреспонденту НГС Анне Богдановой.

По его словам, у города есть основания претендовать на получение денег из федерального бюджета для завершения Дзержинской линии метро.

— Продлив Дзержинскую линию хотя бы на одну станцию, «Гусинобродскую», мы увеличим провозную способность самой линии двукратно! Мы можем поезда пустить с интервалом в 3 минуты, а сегодня они у нас ходят с интервалом в 6 минут. Это потому, что у нас нет стрелок путевого развития на станции «Золотая Нива». А на «Гусинобродской» они предусмотрены проектом, — добавил Михаил Никулин.

Недавно компания «Фианит» получила разрешение на реконструкцию долгостроя на улице Бориса Богаткова, 217/2, рядом с выходом из станции метро «Золотая Нива».

К юбилею «Золотой Нивы» мы вспомнили историю станции: текущий потолок, суды на миллионы, дело о растрате и другие злоключения. Смотрите, как это было (десять лет пролетели быстро).

Полное интервью с Михаилом Никулиным и Владимиром Кондауровым читайте тут. Они рассказали не только о планах по строительству метро в Новосибирске, но и о росте тарифов на проезд в общественном транспорте, переходе автобусов на новую систему, возвращении проездного и многом другом.

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«Золотая Нива»метростроительство
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