Власти Новосибирска готовят документы на продолжение строительства Дзержинской линии метро

В Новосибирске готовят документы для завершения станции «Золотая Нива»
До конца года новосибирские власти планируют обновить проектно-сметную документацию для завершения строительства станции «Золотая Нива». Об этом в эксклюзивном интервью НГС рассказал руководитель управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин.
— Есть определенные сигналы, что при правильном обосновании можно вернуться к рассмотрению вопроса. По крайней мере, город готовит корректировку проектно-сметной документации на этот участок, чтобы она была актуальна. В этом году проектно-сметная документация будет актуализирована и на второй тоннель до «Золотой Нивы», недостроенный, и дальше, на следующий перегон, — сообщил он корреспонденту НГС Анне Богдановой.
По его словам, у города есть основания претендовать на получение денег из федерального бюджета для завершения Дзержинской линии метро.
— Продлив Дзержинскую линию хотя бы на одну станцию, «Гусинобродскую», мы увеличим провозную способность самой линии двукратно! Мы можем поезда пустить с интервалом в
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К юбилею «Золотой Нивы» мы вспомнили историю станции: текущий потолок, суды на миллионы, дело о растрате и другие злоключения. Смотрите, как это было (десять лет пролетели быстро).
Полное интервью с Михаилом Никулиным и Владимиром Кондауровым читайте тут. Они рассказали не только о планах по строительству метро в Новосибирске, но и о росте тарифов на проезд в общественном транспорте, переходе автобусов на новую систему, возвращении проездного и многом другом.