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Многолетний долгострой возле метро «Золотая Нива» превратят в торгово-выставочный комплекс

Стройку заморозили на уровне 73% готовности

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Возле станции метро достроят трехэтажное здание

Возле станции метро достроят трехэтажное здание

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Компания «Фианит» получила разрешение на реконструкцию долгостроя на улице Бориса Богаткова, 217/2, рядом с выходом из станции метро «Золотая Нива» — документ опубликован на муниципальном портале.

Согласно разрешению на реконструкцию, построенное на 73% здание превратят в торгово-выставочный комплекс. Его площадь составит 5,6 тысячи квадратных метров, а высота — 3 этажа, как и до реконструкции. При этом площадь застройки компания «Фианит» намерена уменьшить с 2,8 тысячи квадратных метров до 2 тысяч. В самой компании отказались комментировать проект.

Из двух зданий торгово-выставочного комплекса возле метро «Золотая Нива» одно построили на 73%, а <nobr class="_">второе —</nobr> на 1%. Первое решили реконструировать

Из двух зданий торгово-выставочного комплекса возле метро «Золотая Нива» одно построили на 73%, а второе — на 1%. Первое решили реконструировать

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Здание начали строить во второй половине нулевых и планировали сдать в начале 2009 года.

По материалам арбитражного суда, проект включал в себя строительство двух торгово-выставочных зданий: на улице Бориса Богаткова, 217/2 и Бориса Богаткова, 219/1. Для этого были арендованы четыре участка, а общий объем инвестиций в строительство от четырех участников (компаний «ИСК "Первомайская"», «Уолдгейт Сибирь», «Альянс Инвест» и предпринимателя Владимира Исакова) составил около 366,5 миллиона рублей. В процессе строительства в 2009 году три из них были признаны банкротами. Доли в недостроенных объектах в 2012 году стали предметом разбирательства в арбитражном суде, но спустя три года дело было прекращено.

В прошлом году знаковый долгострой разобрали в начале Красного проспекта — на его месте появится административная высотка.

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«Золотая Нива»долгострои
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