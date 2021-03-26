Многолетний долгострой возле метро «Золотая Нива» превратят в торгово-выставочный комплекс

Компания «Фианит» получила разрешение на реконструкцию долгостроя на улице Бориса Богаткова, 217/2 , рядом с выходом из станции метро «Золотая Нива» — документ опубликован на муниципальном портале.



Согласно разрешению на реконструкцию, построенное на 73% здание превратят в торгово-выставочный комплекс. Его площадь составит 5,6 тысячи квадратных метров, а высота — 3 этажа, как и до реконструкции. При этом площадь застройки компания «Фианит» намерена уменьшить с 2,8 тысячи квадратных метров до 2 тысяч. В самой компании отказались комментировать проект.