Закроют ли крупные торговые центры Новосибирска в нерабочие дни: отвечают власти и представители ТРЦ

Власти ввели частичный локдаун в Новосибирской области с 30 октября. Ограничения коснутся многих развлекательных и спортивных учреждений, вместимость которых более 100 человек. Мы узнали, распространяется ли запрет на крупные торгово-развлекательные центры и будут ли там точечно вводить какие-то ограничения.

Как сообщил первый замгубернатора Юрий Петухов, дополнительных ограничений в работе торговых и торгово-развлекательных центров в нерабочие дни не предполагается. При этом он напомнил об ужесточении контроля за соблюдением действующих требований Роспотребнадзора: социальная дистанция, проверка температуры и масочный режим. За последние несколько дней чиновники и надзорные органы успели проверить больше 600 торговых точек и зафиксировать десятки ковидных нарушений.