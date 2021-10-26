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Тема дняКакие запреты ввели из-за ковида в Новосибирске
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Закроют ли крупные торговые центры Новосибирска в нерабочие дни: отвечают власти и представители ТРЦ

Власти анонсировали новые ограничения, но на сферу торговли они пока не распространяются

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Торговые центры Новосибирска будут работать пока в привычном режиме

Торговые центры Новосибирска будут работать пока в привычном режиме

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В нерабочие дни торговые центры Новосибирска будут открыты

Власти ввели частичный локдаун в Новосибирской области с 30 октября. Ограничения коснутся многих развлекательных и спортивных учреждений, вместимость которых более 100 человек. Мы узнали, распространяется ли запрет на крупные торгово-развлекательные центры и будут ли там точечно вводить какие-то ограничения.

Как сообщил первый замгубернатора Юрий Петухов, дополнительных ограничений в работе торговых и торгово-развлекательных центров в нерабочие дни не предполагается. При этом он напомнил об ужесточении контроля за соблюдением действующих требований Роспотребнадзора: социальная дистанция, проверка температуры и масочный режим. За последние несколько дней чиновники и надзорные органы успели проверить больше 600 торговых точек и зафиксировать десятки ковидных нарушений.

— Торговые центры в нерабочие дни будут работать, как и детские развлекательные комнаты. Но при строгом соблюдении санитарных требований: это зависит от ответственности собственников, арендаторов помещений и их сотрудников, — пояснил Юрий Петухов, отвечая на вопрос НГС.

Корреспондент НГС побеседовал с представителями трех крупных торговых центров Новосибирска. Их ответы схожи — действующие ковидные ограничения неукоснительно соблюдаются, а в какой-то значительный наплыв посетителей с 30 октября по 7 ноября администрации ТЦ не верится. По их мнению, не так уж много людей в эти дни реально будут отдыхать.

Тем временем с 30 октября приостанавливаются посещения аквапарка и закрытых помещений зоопарка.

Останавливается работа ресторанов и кафе с 23:00 до 06:00 за исключением обслуживания навынос, питания в гостиницах, питания в аэропорту, на вокзалах.

С 30 октября вводятся QR-коды в спортивных учреждениях и театрах, кинотеатрах, концертных залах, фитнес-центрах, детских центрах при количестве посещаемых от 100 человек. Ограничения только для совершеннолетних.

Подробнее о новых запретах читайте тут.

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Новосибирсккоронавирусные ограниченияторговые центры
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