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Введут ли локдаун в Новосибирске? Власти докладывают о новых запретах из-за ковида (онлайн-трансляция)

Первый заместитель губернатора Юрий Петухов — о принятых решениях, нерабочей неделе и QR-кодах

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В правительстве НСО рассказали о новых ограничениях из-за ковида

В правительстве региона обсудили введение новых ограничений из-за распространения коронавируса. Что решил губернатор с помощниками — об этом расскажет Юрий Петухов, первый заместитель Андрея Травникова.

Мы ведем текстовую трансляцию с брифинга, который начнется в 15:00.

Александра Бруня

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Дополнительных выходных помимо периода с 30 октября по 7 ноября пока не планируется.

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Александра Бруня

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Юрий Петухов добавил, что торговые центры и детские центры будут работать при строгом соблюдении всех правил - масочного режима, обработки.

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Александра Бруня

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— Идем по лайту, чтобы не обрушить экономику и остановить распространение этой смертельной инфекции. При ухудшении эпидситуации будут корректироваться и вводиться новые допограничения. Наша с вами задача — усилить работу по вакцинации, — отметил Юрий Петухов.

Регион подошел почти к 50% охвату по вакцинации от ковида.

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Александра Бруня

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С 30 октября приостанавливается посещение аквапарка, закрытых помещений зоопарка.

Останавливается работа ресторанов и кафе с 23:00 до 6:00 утра за исключением обслуживания на вынос, питания в гостиницах, питание в аэропорту, вокзалах.

С 30 октября вводятся Qr-коды в спортивных учреждениях и театрах, кинотеатрах, концертных залах, фитнес-центры, детские центры при количествах посещаемых от 100 человек. Ограничения только для совершеннолетних.

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Александра Бруня

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Детские сады будут работать с 1 по 3 ноября для тех, кто из новосибирцев не отдыхает.

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Александра Бруня

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Брифинг начался.

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Александра Бруня

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В это время новосибирские власти вернулись к масочным рейдам. В областном правительстве говорят, что за последние несколько дней успели проверить больше 600 торговых точек и зафиксировать десятки нарушений. При этом власти настаивают, что основная цель таких рейдов — не штрафы, а стимулирование бизнеса и населения к соблюдению ковидных ограничений. Подробности вы можете узнать здесь.

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Александра Бруня

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Вчера стало известно, что новосибирцам, планирующим съездить в Томскую область на ноябрьских каникулах, стоит пересмотреть свои планы — в соседнем регионе ввели дополнительные ковидные ограничения с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

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Александра Бруня

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Главный вопрос, который сейчас волнует новосибирцев, — насколько жесткими будут ограничения?

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о нерабочих днях. Выходные вводятся чуть раньше установленного президентом срока — уже с 28 октября. До 7 ноября жизнь москвичей серьезно меняется: закрываются магазины и останавливается работа всех других организаций, в том числе услуг, питания, спорта, культуры, отдыха и развлечений. Работать будут только продуктовые магазины, аптеки и объекты с дистанционной продажей.

Рестораны и кафе смогут работать только навынос, рестораны и столовые в отелях — лишь для сотрудников и постояльцев. В театрах и музеях вводится система QR-кодов, заполняться залы смогут лишь на 50%. Массовые мероприятия запрещены за исключением согласованных с Роспотребнадзором.

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