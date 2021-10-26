Введут ли локдаун в Новосибирске? Власти докладывают о новых запретах из-за ковида (онлайн-трансляция)

В правительстве региона обсудили введение новых ограничений из-за распространения коронавируса. Что решил губернатор с помощниками — об этом расскажет Юрий Петухов, первый заместитель Андрея Травникова.



Мы ведем текстовую трансляцию с брифинга, который начнется в 15:00.