В Новосибирск вернулись масочные рейды. Кого и за что штрафуют? Посмотрите, как это выглядит вблизи

В Новосибирске возобновились масочные рейды из-за пандемии коронавируса
Новосибирские власти вернулись к масочным рейдам. В областном правительстве говорят, что за последние несколько дней успели проверить больше 600 торговых точек и зафиксировать десятки нарушений. При этом власти настаивают, что основная цель таких рейдов — не штрафы, а стимулирование бизнеса и населения к соблюдению ковидных ограничений. Как такие проверки выглядят на практике, наблюдал обозреватель НГС Стас Соколов.
Группа журналистов (преимущественно фотографов с видеооператорами) и чиновников облправительства собирается у входа в «Макдоналдс» на Маркса. Вопреки ожиданиям прессы проверка начинается не с предприятия фастфуда (это было бы слишком легкой задачей) — процессия устремляется в сам ТЦ «Версаль». Колонна с камерами, большими фотоаппаратами и штативами похожа на группу какого-то информационного спецназа. Прохожие на всякий случай сторонятся, давая ей дорогу.
Внутри к процессии присоединяются две сотрудницы полиции и строгая представительница Роспотребнадзора в мундире со звездами. Нарушителей находят уже в первой галерее. Часть продавцов работает без масок (или эти маски висят на подбородке).
У входа в магазин аксессуаров возникает затор из журналистов. Посетитель ТЦ — мужчина средних лет без маски — получает замечание от одного из проверяющих и на автомате извлекает откуда-то из кармана смятую одноразовую медицинскую маску со словами «Да что же это за день такой!».
Тем временем в магазине аксессуаров оформляют нарушение. Девушка-продавец старается по инерции улыбаться, но явно напугана таким неожиданным вниманием. Представитель Роспотребнадзора оглашает список нарушений, главным из которых оказывается отсутствие журнала о фиксации физического состояния работников (прежде всего, температуры). Девушка, похоже, слабо понимает, чего от нее хотят, и пытается получить по телефону какие-то инструкции от начальства.
Примерно треть публики в ТЦ — в более или менее правильно надетых масках, еще у трети маска висит где-то на подбородке, на случай если ее всё же кто-то где-то потребует. То есть, в принципе, люди готовы соблюдать все эти ограничения, но ориентируются по ситуации. Но есть и такие, кто не носит ее сознательно, а на призывы соблюдать масочный режим реагирует резко, иногда даже агрессивно. Правда, когда видят девушек в форме, то как-то сразу теряют боевой пыл.
У маленькой торговой точки, которая находится на первом этаже в галерее у «Быстронома», опущены рольставни. На них объявление, написанное стилизованными под руны буквами: «Не работает ларек, потому что Рагнарёк» (Рагнарёк — скандинавский апокалипсис, финальная битва сил добра и зла). На фоне происходящего шутка выглядит особенно символичной.
Замминистра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин, принимавший участие в рейде, говорит, что подобные акции проводятся уже с минувших выходных — за эти дни проверяющие успели посетить 656 объектов. Это не только торговые центры, но и общепит, продовольственная розница.
— Ситуация разная: где-то к масочному режиму относятся с позитивом, где-то случаются конфликтные ситуации. Рейды будут продолжаться вне зависимости от того, рабочий это день или нет, — говорит чиновник.
По словам Максима Останина, в большинстве случаев магазины и точки, где обнаружены нарушения, могут отделаться предупреждением. Однако попасть под настоящие финансовые санкции более чем реально — с начала пандемии только в Новосибирске предприятиям разного профиля выписали штрафов более чем на
При этом замминистра настаивает, что задача рейдов — не выписать побольше штрафов, а профилактика нарушений санитарных норм в целом.
Как бы демонстрируя этот либеральный настрой облправительства, мимо сгрудившихся вокруг Максима Останина журналистов идут один за одним люди без масок. Обычные посетители, к слову, тоже не застрахованы от санкций. Власти говорят, что только за воскресенье составили больше 30 протоколов на физических лиц. Ответственность у «физиков», конечно, пониже. Но заплатить тысяч пять просто за отсутствие маски при посещении торгового центра (это реальные штрафы, которые пусть редко, но выписывают в Новосибирске) найдется вряд ли много желающих.
Уже внизу, в метро, немолодой мужчина в правильно надетой маске получает неожиданный комплимент по этому поводу от работника подземки.
— Ну вот, хоть кто-то сегодня похвалил, — не то ворчит, не то расплывается внутренне в улыбке дисциплинированный пассажир. Но у сотрудника метрополитена нет времени поддержать с ним светскую беседу, нужно спешить к очередному человеку, который пытается пересечь линию турникета без маски. Таких тут по-прежнему много. А если бы не окрики на входе, то было бы и вовсе большинство.
Как такового ужесточения масочного режима в последнее время не было. Речь идет об усилении контроля за тем, как этот режим соблюдается. Пока единственная реально принятая местными властями мера — это объявление нерабочей недели с