В Новосибирск вернулись масочные рейды. Кого и за что штрафуют? Посмотрите, как это выглядит вблизи

Новосибирские власти вернулись к масочным рейдам. В областном правительстве говорят, что за последние несколько дней успели проверить больше 600 торговых точек и зафиксировать десятки нарушений. При этом власти настаивают, что основная цель таких рейдов — не штрафы, а стимулирование бизнеса и населения к соблюдению ковидных ограничений. Как такие проверки выглядят на практике, наблюдал обозреватель НГС Стас Соколов.



Группа журналистов (преимущественно фотографов с видеооператорами) и чиновников облправительства собирается у входа в «Макдоналдс» на Маркса. Вопреки ожиданиям прессы проверка начинается не с предприятия фастфуда (это было бы слишком легкой задачей) — процессия устремляется в сам ТЦ «Версаль». Колонна с камерами, большими фотоаппаратами и штативами похожа на группу какого-то информационного спецназа. Прохожие на всякий случай сторонятся, давая ей дорогу.