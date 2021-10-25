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В Новосибирск вернулись масочные рейды. Кого и за что штрафуют? Посмотрите, как это выглядит вблизи

Горожанам выписали штрафов уже на 3 миллиона рублей. Но они всё равно не носят маски

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Проверяющие в магазине ТЦ «Версаль»

Проверяющие в магазине ТЦ «Версаль»

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В Новосибирске возобновились масочные рейды из-за пандемии коронавируса

Новосибирские власти вернулись к масочным рейдам. В областном правительстве говорят, что за последние несколько дней успели проверить больше 600 торговых точек и зафиксировать десятки нарушений. При этом власти настаивают, что основная цель таких рейдов — не штрафы, а стимулирование бизнеса и населения к соблюдению ковидных ограничений. Как такие проверки выглядят на практике, наблюдал обозреватель НГС Стас Соколов.

Группа журналистов (преимущественно фотографов с видеооператорами) и чиновников облправительства собирается у входа в «Макдоналдс» на Маркса. Вопреки ожиданиям прессы проверка начинается не с предприятия фастфуда (это было бы слишком легкой задачей) — процессия устремляется в сам ТЦ «Версаль». Колонна с камерами, большими фотоаппаратами и штативами похожа на группу какого-то информационного спецназа. Прохожие на всякий случай сторонятся, давая ей дорогу.

Компанию проверяющим составили полицейские и работники прессы

Компанию проверяющим составили полицейские и работники прессы

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Внутри к процессии присоединяются две сотрудницы полиции и строгая представительница Роспотребнадзора в мундире со звездами. Нарушителей находят уже в первой галерее. Часть продавцов работает без масок (или эти маски висят на подбородке).

Некоторые посетители, завидев камеры, спешно надевали маски

Некоторые посетители, завидев камеры, спешно надевали маски

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У входа в магазин аксессуаров возникает затор из журналистов. Посетитель ТЦ — мужчина средних лет без маски — получает замечание от одного из проверяющих и на автомате извлекает откуда-то из кармана смятую одноразовую медицинскую маску со словами «Да что же это за день такой!».

В магазине аксессуаров не оказалось альбома замера температуры

В магазине аксессуаров не оказалось альбома замера температуры

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Тем временем в магазине аксессуаров оформляют нарушение. Девушка-продавец старается по инерции улыбаться, но явно напугана таким неожиданным вниманием. Представитель Роспотребнадзора оглашает список нарушений, главным из которых оказывается отсутствие журнала о фиксации физического состояния работников (прежде всего, температуры). Девушка, похоже, слабо понимает, чего от нее хотят, и пытается получить по телефону какие-то инструкции от начальства.

Треть посетителей в ТЦ были без масок, но их пока почти не трогают

Треть посетителей в ТЦ были без масок, но их пока почти не трогают

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Примерно треть публики в ТЦ — в более или менее правильно надетых масках, еще у трети маска висит где-то на подбородке, на случай если ее всё же кто-то где-то потребует. То есть, в принципе, люди готовы соблюдать все эти ограничения, но ориентируются по ситуации. Но есть и такие, кто не носит ее сознательно, а на призывы соблюдать масочный режим реагирует резко, иногда даже агрессивно. Правда, когда видят девушек в форме, то как-то сразу теряют боевой пыл.

Форма полицейских резко понижала уровень агрессии при требовании надеть маску

Форма полицейских резко понижала уровень агрессии при требовании надеть маску

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У маленькой торговой точки, которая находится на первом этаже в галерее у «Быстронома», опущены рольставни. На них объявление, написанное стилизованными под руны буквами: «Не работает ларек, потому что Рагнарёк» (Рагнарёк — скандинавский апокалипсис, финальная битва сил добра и зла). На фоне происходящего шутка выглядит особенно символичной.

Покупатели нередко надевают маску перед входом в конкретный магазин, даже если в ТЦ вошли без нее

Покупатели нередко надевают маску перед входом в конкретный магазин, даже если в ТЦ вошли без нее

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Замминистра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин, принимавший участие в рейде, говорит, что подобные акции проводятся уже с минувших выходных — за эти дни проверяющие успели посетить 656 объектов. Это не только торговые центры, но и общепит, продовольственная розница.

— Ситуация разная: где-то к масочному режиму относятся с позитивом, где-то случаются конфликтные ситуации. Рейды будут продолжаться вне зависимости от того, рабочий это день или нет, — говорит чиновник.

Наличие масок стало формой взаимной вежливости

Наличие масок стало формой взаимной вежливости

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По словам Максима Останина, в большинстве случаев магазины и точки, где обнаружены нарушения, могут отделаться предупреждением. Однако попасть под настоящие финансовые санкции более чем реально — с начала пандемии только в Новосибирске предприятиям разного профиля выписали штрафов более чем на 3 миллиона рублей. В основном речь идет о нарушении статьи 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Юрлицам по ней грозит штраф до миллиона рублей. Для этого, конечно, придется доказать причинение вреда здоровью, но в случае с распространением вирусной инфекции это может быть, что называется, вопросом наличия политической воли.

При этом замминистра настаивает, что задача рейдов — не выписать побольше штрафов, а профилактика нарушений санитарных норм в целом.

Самым частым нарушением в магазинах стало отсутствие масок у продавцов

Самым частым нарушением в магазинах стало отсутствие масок у продавцов

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Как бы демонстрируя этот либеральный настрой облправительства, мимо сгрудившихся вокруг Максима Останина журналистов идут один за одним люди без масок. Обычные посетители, к слову, тоже не застрахованы от санкций. Власти говорят, что только за воскресенье составили больше 30 протоколов на физических лиц. Ответственность у «физиков», конечно, пониже. Но заплатить тысяч пять просто за отсутствие маски при посещении торгового центра (это реальные штрафы, которые пусть редко, но выписывают в Новосибирске) найдется вряд ли много желающих.

Уже внизу, в метро, немолодой мужчина в правильно надетой маске получает неожиданный комплимент по этому поводу от работника подземки.

Чаще в масках можно встретить людей старшего возраста

Чаще в масках можно встретить людей старшего возраста

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— Ну вот, хоть кто-то сегодня похвалил, — не то ворчит, не то расплывается внутренне в улыбке дисциплинированный пассажир. Но у сотрудника метрополитена нет времени поддержать с ним светскую беседу, нужно спешить к очередному человеку, который пытается пересечь линию турникета без маски. Таких тут по-прежнему много. А если бы не окрики на входе, то было бы и вовсе большинство.

Как такового ужесточения масочного режима в последнее время не было. Речь идет об усилении контроля за тем, как этот режим соблюдается. Пока единственная реально принятая местными властями мера — это объявление нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября. Как это может способствовать сокращению количества заболевших — не объясняется.

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пандемия коронавирусакоронавирус в Новосибирскемасочный режим
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