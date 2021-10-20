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Тема дняЭксперимент. Как исчезают антитела к коронавирусу
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Путин обсуждает с правительством введение нерабочих дней: онлайн

В случае принятия решения отдыхать будем с 1 ноября (некоторые регионы — еще раньше)

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Вчера во время президиума Координационного совета по борьбе с ковидом Татьяна Голикова предложила ввести в России нерабочие дни: с 23 октября — для регионов с напряженной эпидемиологической ситуаций, с 1 по 7 ноября — для всех остальных. Это предложение правительство озвучит сегодня на совещании с Владимиром Путиным. Все заявления мы собираем в онлайн-трансляции.

Мария Захарова

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Калмыкия вводит обязательную вакцинацию врачей, учителей, силовиков, вахтовиков и ряда других категорий. Таким образом, в России остается только один регион без решения об обязательной вакцинации — это Ингушетия.

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Мария Захарова

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Путин примет концептуальное решение по нерабочим дням, а подробные разъяснения по этому вопросу должен давать оперативный штаб, заявил Дмитрий Песков.

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Мария Захарова

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Традиционный опрос.

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Мария Захарова

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Совещание Путина начнется ориентировочно через 10 минут.

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Мария Захарова

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Кстати, Москва придумала самоизоляции новое название — домашний режим. Накануне Сергей Собянин объявил, что для пожилых и болеющих хроническими заболеваниями этот режим вводится до февраля 2022 года.

В соцсетях уже пошутили по этому поводу.

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Мария Захарова

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Насколько вообще нерабочие дни будут эффективны в разгар четвертой волны коронавируса? Журналисты НГС спросили об этом врачей.

— Важно, чтобы в нерабочие дни люди максимально прервали свои социальные контакты и к минимуму свели любые передвижения, особенно с участием общественного транспорта, — замечает вирусолог Александр Соловьев. — Нужно запретить любые мероприятия с численностью более 10 человек. И нужно строго контролировать масочный режим.

— Экономика должна работать. Объявление выходных дней, помноженное на постепенно исчезающий страх перед пандемией (а люди уже устали бояться), не приведет к разобщению людей. Они найдут способ общаться. На мой взгляд, вряд ли это сильно снизит уровень заболевания, — отмечает директор сети медклиник Татьяна Тищенко.

Почитайте, что еще эксперты думают о нерабочих днях.

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Мария Захарова

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Суточные показатели заболеваемости коронавирусом в России продолжают расти: еще на прошлой неделе цифры колебались на уровне 26–28 тысяч в день, сегодня оперштаб сообщил о 34 073 новых случаях. Обновлен антирекорд по суточной летальности — 1028 случаев за минувший день. С начала пандемии в России зафиксировано 8 094 825 случаев COVID-19. 7 065 712 человек выздоровели, 226 353 — скончались. Вакцинацию по состоянию на 15 октября полностью прошли 47 миллионов россиян. Коллективный иммунитет по стране составляет 45%, в идеале этот показатель должен быть на уровне 60%.

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Мария Захарова

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Где ввели обязательную вакцинацию

За последние недели обязательная вакцинация появилась почти во всей стране. Без конкретных решений остаются два региона — Калмыкия и Ингушетия.

В Калмыкии, по данным оперштаба, коллективный иммунитет достигнут на 51% — вакцинацию первым компонентом прошли больше 78 тысяч жителей (всего, по данным Росстата, в регионе проживает около 270 тысяч человек). При этом ни одному из пяти пунктов для региона, свободного от ковида (уровень заболеваемости, тестирование, КИ, занятость коек с ИВЛ и общая загруженность коечного фонда), Калмыкия не соответствует.

В Ингушетии коллективный иммунитет достигнут на 45%: первым компонентом привиты 153 тысячи местных жителей (общая численность населения — 515 тысяч человек). По состоянию на 11 октября регион соответствует лишь в одном из пяти критериев региона, свободного от ковида: охват тестированием в республике — не менее 200 на 100 тысяч населения.

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Мария Захарова

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В числе предложений, которые сегодня озвучит оперштаб, — удаленка для пожилых сотрудников и выходные для тех, кто собирается вакцинироваться от COVID-19.

Все заявления Татьяны Голиковой с президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом в России вы еще успеваете почитать по этой ссылке.

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Мария Захарова

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Когда будут нерабочие дни

А вот так будет выглядеть календарь в случае, если Путин согласится с предложением кабмина и оперштаба.

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Мария Захарова

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Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно, однако для ряда регионов, где эпидемиологическая обстановка хуже всего, предусмотреть нерабочие дни нужно уже с 23 октября. Что это за регионы, вице-премьер не сказала, но в Минздраве объяснили, что напряженная ситуация сейчас в семи регионах, это:

  • Удмуртская Республика;
  • Пермский край;
  • Оренбургская область;
  • Башкортостан;
  • Тюменская область;
  • Ивановская область;

  • Республика Татарстан.


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Мария Захарова

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Журналисты кремлевского пула ранее сообщали, что принятое Путиным решение будет оформлено в виде указа.

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Мария Захарова

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Привет, друзья! Мы начинаем онлайн с совещания президента и членов правительства РФ, на котором будет заслушан доклад о нерабочих днях. Очередные коронавирусные выходные предложила вчера вице-премьер РФ и глава оперштаба Татьяна Голикова: заболеваемость только растет, а осенний сезон гриппа и ОРВИ ситуацию лишь усугубляет.

Глава правительства Мишустин предложение Голиковой уже поддержал, но последнее слово — за президентом.

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Владимир ПутинМихаил МишустинТатьяна Голиковавакцинациянерабочие днипандемия коронавируса
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