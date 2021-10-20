Путин обсуждает с правительством введение нерабочих дней: онлайн

Кстати, Москва придумала самоизоляции новое название — домашний режим. Накануне Сергей Собянин объявил, что для пожилых и болеющих хроническими заболеваниями этот режим вводится до февраля 2022 года.

В соцсетях уже пошутили по этому поводу.