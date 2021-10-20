Путин обсуждает с правительством введение нерабочих дней: онлайн

Калмыкия вводит обязательную вакцинацию врачей, учителей, силовиков, вахтовиков и ряда других категорий. Таким образом, в России остается только один регион без решения об обязательной вакцинации — это Ингушетия.
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Путин примет концептуальное решение по нерабочим дням, а подробные разъяснения по этому вопросу должен давать оперативный штаб, заявил Дмитрий Песков.
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Традиционный опрос.
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Совещание Путина начнется ориентировочно через 10 минут.
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Кстати, Москва придумала самоизоляции новое название — домашний режим. Накануне Сергей Собянин объявил, что для пожилых и болеющих хроническими заболеваниями этот режим вводится до февраля 2022 года.
В соцсетях уже пошутили по этому поводу.
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Насколько вообще нерабочие дни будут эффективны в разгар четвертой волны коронавируса? Журналисты НГС спросили об этом врачей.
— Важно, чтобы в нерабочие дни люди максимально прервали свои социальные контакты и к минимуму свели любые передвижения, особенно с участием общественного транспорта, — замечает вирусолог Александр Соловьев. — Нужно запретить любые мероприятия с численностью более 10 человек. И нужно строго контролировать масочный режим.
— Экономика должна работать. Объявление выходных дней, помноженное на постепенно исчезающий страх перед пандемией (а люди уже устали бояться), не приведет к разобщению людей. Они найдут способ общаться. На мой взгляд, вряд ли это сильно снизит уровень заболевания, — отмечает директор сети медклиник Татьяна Тищенко.
Почитайте, что еще эксперты думают о нерабочих днях.
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Суточные показатели заболеваемости коронавирусом в России продолжают расти: еще на прошлой неделе цифры колебались на уровне
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Где ввели обязательную вакцинацию
За последние недели обязательная вакцинация появилась почти во всей стране. Без конкретных решений остаются два региона — Калмыкия и Ингушетия.
В Калмыкии, по данным оперштаба, коллективный иммунитет достигнут на 51% — вакцинацию первым компонентом прошли больше
В Ингушетии коллективный иммунитет достигнут на 45%: первым компонентом привиты 153 тысячи местных жителей (общая численность населения — 515 тысяч человек). По состоянию на
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В числе предложений, которые сегодня озвучит оперштаб, — удаленка для пожилых сотрудников и выходные для тех, кто собирается вакцинироваться от
Все заявления Татьяны Голиковой с президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом в России вы еще успеваете почитать по этой ссылке.
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Когда будут нерабочие дни
А вот так будет выглядеть календарь в случае, если Путин согласится с предложением кабмина и оперштаба.
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Голикова предложила ввести нерабочие дни с
- Удмуртская Республика;
- Пермский край;
- Оренбургская область;
- Башкортостан;
- Тюменская область;
- Ивановская область;
Республика Татарстан.
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Журналисты кремлевского пула ранее сообщали, что принятое Путиным решение будет оформлено в виде указа.
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Привет, друзья! Мы начинаем онлайн с совещания президента и членов правительства РФ, на котором будет заслушан доклад о нерабочих днях. Очередные коронавирусные выходные предложила вчера вице-премьер РФ и глава оперштаба Татьяна Голикова: заболеваемость только растет, а осенний сезон гриппа и ОРВИ ситуацию лишь усугубляет.
Глава правительства Мишустин предложение Голиковой уже поддержал, но последнее слово — за президентом.
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