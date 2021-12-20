Наследники Гусинобродской барахолки: кому принадлежат ТЦ, выросшие на месте легендарного рынка из 90-х

— В силу федерального закона, когда арендатор обращается к нам за выкупом арендуемого помещения, мы делаем расчет. У него есть месяц, чтобы согласиться с нашей ценой либо не согласиться и обжаловать ее в суде, что он, собственно, и сделал. Хотя наша стоимость после проведенной экспертизы оценки помещения была около 120 миллионов рублей, объект был продан за 60 миллионов. Мы пытались оспорить это решение в суде, однако даже после проведенной судебной экспертизы суд согласился с ценой арендатора. Мы обжаловали решение, но в итоге по всем трем инстанциям нам было отказано, — цитировал начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Георгия Жигульского «Континент-Сибирь».



Вообще юридические лица торговых центров «Зима» и «Невский» во многом связаны. ООО «Поднебесное», как и ООО «Мега-Групп», имеет убыток (в 15 миллионов рублей) при положительной выручке (в 24 миллиона). И у «Поднебесного», и у «Мега-Групп» в составе владельцев есть один и тот же предприниматель — Евгений Мануйлов. Сегодня ему принадлежит половина «Поднебесного», а в 2011 году он владел долей в компании «Невский», имеющей отношение к одноименному ТЦ на Гусинобродском шоссе.



Евгений Мануйлов упоминается в новостной заметке НГС от 2017 года как совладелец компании «ГринПарк» (ликвидирована решением ФНС), которой принадлежало знаменитое кафе «Кадриль» в сквере возле метро «Октябрьская». Сноса этого стационарного объекта администрация Октябрьского района добивалась давно, но безуспешно — «Кадриль» существует до сих пор. «ГринПарк» когда-то назывался иначе — общество с ограниченной ответственностью инвалидов правоохранительных органов «Беркут-1». Какое-то время компанию возглавлял депутат областного совета в 2005–2010 годах Олег Мануйлов (он же в 2010 году имел долю в ООО «Поднебесное»). В облсовете Мануйлов входил во фракцию партии «Единая Россия» и занимал должность зампреда комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции, а до прихода в депутаты работал в охранном бизнесе и служил в Вооруженных силах.



Партнером Евгения Мануйлова по ресторанному бизнесу в сквере на Кирова был Сергей Ерёменко. Он же сейчас занимается с ним вещевым бизнесом на экс-барахолке — Ерёменко принадлежит 20% в ООО «Поднебесное». Третий совладелец этой компании — Елена Ерёменко, вероятно, родственница Сергея Ерёменко.



В 2012 году «Коммерсант» писал, что Сергею Ерёменко может грозить срок за укрывательство «решальщика» Максима Каганского, чья жена владеет долей в ООО «Мега-Групп» (ТЦ «Невский»). Но как говорил тогда начальник оперативно-разыскной части ГУ МВД по СФО Виктор Сушенцев, доказать вину в укрывательстве будет сложно. Этого, впрочем, и не случилось.



В этой же публикации Сергея Ерёменко называют младшим братом Олега Ерёменко (Ерёмы) — одного из лидеров влиятельного Первомайского ОПС, бывшего вице-президента клуба спортивных единоборств «Первомаец». В 2010 году Олега Ерёменко задержали в Геленджике по подозрению в причастности к убийству другого авторитета этой же группировки и одного из самых видных фигур криминального мира Сибири тех лет — Игоря Шулякова (по кличке Хипарь). Но суд присяжных Ерёму оправдал, несмотря на показания прямых свидетелей убийства Шулякова. Голоса присяжных распределились поровну, в таком случае подозреваемый освобождается в зале суда.



В публикации Тайги.инфо 2019 года говорилось, что сейчас под контролем Первомайских не только барахолка, но также наркоторговля и проституция: в случае конфликтов или затруднительных ситуаций члены сообщества обращаются к «старшим», а те в том числе — к Олегу Ерёменко.



Руководит ООО «Поднебесное» Сергей Дудков. До 2014 года он был одним из учредителей Новосибирского городского казачьего общества, а до 2015 года руководил ООО «СкинР», которое управляло одним из рынков в составе барахолки. Учредителем этой компании был всё тот же младший брат Ерёмы, Сергей Ерёменко.



ТЦ «Дружба» и ее владельцы из езидской диаспоры

Владельцев здания торгового центра и земли под ним трое, это два юридических лица — ООО «Дружба» и ООО «Апшерон» — и одно физическое — Сурик Алоян. Предпринимателю помимо долей в уже названных «Дружбе» и «Апшероне» (по 25%) принадлежит новосибирский ресторан «Царская охота».



«Апшерон» выглядит прибыльнее «Дружбы» — у компании 9,7 миллиона прибыли при выручке в 40 миллионов рублей. «Дружба» получила за прошлый год 7,3 миллиона рублей прибыли, выручка составила более 22 миллионов. У компаний почти одинаковый список владельцев — все предприниматели родственники. «Апшерон» поделен между Нориком Алояном (он же руководитель), Смо Алояном, Суриком Алояном и Торником Алояном, «Дружба» — между Нориком Алояном, Смо Алояном и Суриком Алояном (он же гендиректор).