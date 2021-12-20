Наследники Гусинобродской барахолки: кому принадлежат ТЦ, выросшие на месте легендарного рынка из 90-х

Гигантская Гусинобродская барахолка на окраине Новосибирска прекратила свое существование пять лет назад. На освободившемся пустыре в 35 гектаров, где когда-то стояли контейнеры, пышным цветом расцвела торговля нового формата — в торговых центрах и огромных комплексах. Товар и продавцы в них остались такими же, как и на барахолке, а что произошло с составом собственников прибыльного бизнеса? Корреспондент НГС Ксения Лысенко изучила список владельцев торговых комплексов и участков на месте экс-барахолки и обнаружила, что след неспокойного прошлого из девяностых продолжает тянуться за этим местом. О нынешних преемниках легендарного бизнеса — в этом материале.
Как закрывали рынок с криминальной славой
Формально Гусинка появилась еще в 70-х годах, но особую популярность обрела в начале 90-х. Она представляла собой около десятка отдельных ярмарок и считалась самым крупным вещевым рынком за Уралом. В нулевых в Новосибирске прогремела серия убийств, которые многие СМИ связывали с деятельностью барахолки. В частности, это убийства двух вице-мэров — Игоря Белякова и Валерия Марьясова.
Беляков по поручению мэра занимался наведением финансового порядка на Гусинобродском вещевом рынке — увеличением доходов казны города от арендаторов. При его участии была изменена форма собственности рынка. Кроме того, Игорь Беляков решал вопросы по реформированию рынка наружной рекламы. О том, как киллер в августе 2001 года застрелил ехавшего на работу вице-мэра, НГС подробно рассказывала вдова вице-мэра.
Убийство заместителя мэра и главы департамента потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства мэрии Новосибирска Валерия Марьясова произошло ранним утром 2 марта 2004 года. Мужчину застрелили тремя выстрелами в упор в подъезде его собственного дома. Мэр Владимир Городецкий заявил, что преступление носит политический характер, связав его с предстоящими выборами президента и мэра города.
За убийство Белякова 14 лет отсидел исполнитель — киллер Александр Каталицкий, организатора так и не нашли. Расследование убийства Валерия Марьясова неоднократно приостанавливалось. В марте этого года Следственный комитет России возобновил производство по делам об убийствах двух вице-мэров Новосибирска, совершенных в 2001 и 2004 годах.
Убийства Игоря Белякова и Валерия Марьясова — людей, связанных с барахолкой, — не единственные, но, пожалуй, самые громкие. В 2002 году на даче родителей был также застрелен друг Игоря Белякова и помощник в деле реформирования уличного вещевого рынка Александр Карпунин. На тот момент он уже занимал пост заместителя председателя ОАО «Гусинобродское», учрежденного департаментом имущественных отношений мэрии для контроля деятельности рынка.
Еще до учреждения ОАО «Гусинобродское» барахолкой занимался МУП «Вещевой рынок». Заместителя директора этого предприятия Михаила Тришина осенью 2001 года похитили прямо из собственного дома. Спустя 3 месяца его тело с 18 ножевыми ранениями было найдено на окраине леса. В похищении и убийстве Тришина суд признал виновным бывшего работника рынка Олега Пархомюка, его приговорили к 14 годам лишения свободы. Двоюродный брат убийцы Федор Белов пошел на сделку со следствием, дал показания и получил 1 год в колонии-поселении за укрывательство преступления. Предполагалось, что мотивом убийства Михаила Тришина стал конфликт, связанный с распределением доходов от барахолки.
Распоряжение о создании ОАО «Гусинобродское» в 2001 году подписал мэр Владимир Городецкий. Компания возникла на базе МУП «Вещевой рынок», которое до этого управляло барахолкой. Появление новой компании было встречено в штыки. В частности, бывший руководитель МУПа Николай Зубехин (депутат облсовета) неоднократно высказывался негативно о ликвидации «Вещевого рынка». Сотрудники этого предприятия выходили на протесты и пытались прорваться к мэру. Но ОАО «Гусинобродское» всё же появилось, членами совета стали видные деятели — депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатов, бывший вице-спикер горсовета Юрий Зарубин, бывший директор новосибирского зоопарка Ростислав Шило.
Появление ОАО по задумке властей должно было вывести из тени десятки, а то и сотни миллионов рублей дохода Гусинки. Так оно и случилось — новое подконтрольное предприятие мэрии стало перечислять куда более крупные суммы в бюджет города в отличие от ликвидированного МУПа. В 2016 году после появления ТЦ «Гусинобродское» было ликвидировано.
Но о криминализации Гусинобродской барахолки, как писала «Новая Сибирь» в 2005 году, широкая общественность заговорила именно после убийства Валерия Марьясова. В этой же статье упоминается, что вице-мэр был застрелен после того, как мэрия выиграла суд у вещевого рынка «Радуга», расположенного на барахолке, по поводу незаконного приобретения проекта хлебзавода. «Радугу» и называл заинтересованной в убийстве Марьясова Андрей Старых — бывший президент клуба «Первомаец», в нулевых получивший 9-летний срок за заказное убийство. Его признали виновным в организации убийства директора акционерного общества «Торгмашсервис» Геннадия Миллера, которого расстреляли в автомобиле 6 мая 1996 года.
В публикации городского объединения рекламистов Новосибирска того же года можно найти конкретные имена и фамилии владельцев «Радуги», которые называет Андрей Старых незадолго до своего заключения в СИЗО. Он считает, что именно они были причастны к покушению на него (неизвестные обстреляли из гранатомета машину первомайского авторитета. — Прим. ред.), а также, по версии Старых, вступили в сговор с работниками УБОПа, чтобы закрыть его клуб «Первомаец» и использовать его как базу для подготовки собственной охраны.
Деятельность ТЦ «Радуга» в настоящее время выглядит более чем нейтральной. Владельцем здания является Владислав Бочков, данных о нем в сервисе «СПАРК-Интерфакс» не нашлось. Участок под «Радугой» принадлежит ООО «Форум и К» (убыточно по данным на конец 2020 года). Бывший директор этой компании Михаил Емашев сейчас руководит «Центром хозяйственного и сервисного обеспечения МВД России» в Республике Бурятия, до работы на барахолке руководил третьим управлением внутренних дел МВД России в Новосибирске. Один из бывших совладельцев «Форум и К» — Андрей Казакевич — владеет охотхозяйством «Омь» в Убинском районе. Имена владельцев «Радуги», названные Андреем Старых, по данным сервиса, не связаны с ООО «Форум и К».
О том, кто контролировал барахолку на Гусинобродском шоссе, ходили разные версии. По данным «Независимой газеты», рынок был поделен между пятью криминальными группировками Новосибирска, а с наступлением реформ, которые начал проводить Игорь Беляков, «четыре влиятельных ОПГ отлучили пятую группировку от пирога». В частности, контроль над барахолкой осуществляли Первомайская и Ленинская ОПГ.
Власти понимали, что с таким криминализированным местом, как барахолка, нужно было что-то делать. Скорейшую ликвидацию уличного вещевого рынка жителям Новосибирска обещали бывший губернатор Василий Юрченко и экс-мэр Владимир Городецкий еще в 2013 году. В окончательную смерть барахолки верили мало: казна мэрии регулярно пополнялась средствами за счет сдачи в аренду мест под торговлю. Сами же власти неоднократно заявляли, что потери после прекращения работы уличного рынка для бюджета будут незначительными.
— Доход в бюджет Новосибирска от сдачи в аренду движимого имущества на территории Гусинобродского торгово-имущественного комплекса, переданного для организации ярмарочной торговли, за последние 3 года (2012, 2013 и 2014 годы. — Прим. ред.) составил 955 миллионов рублей, то есть в среднем 330 миллионов рублей в год, — сообщали в мэрии в мае 2015 года.
У владельцев торговых центров, которые, словно предчувствуя ликвидацию уличной торговли, начали к тому моменту отстраиваться на Гусинобродском шоссе, на этот счет было другое мнение. В частности, владелец ТК «Невский» (тогда комплекс представлял собой уличные торговые ряды) Михаил Климович рассказывал НГС, что ОАО «Гусинобродское» сдавало контейнеры поштучно, в среднем аренда одного контейнера составляла 20 тысяч рублей в месяц, в то время как в его торговом комплексе стоимость места обходилась в 6 тысяч рублей. После прекращения сдачи в аренду контейнеров, полагал он, мэрия смогла бы получать с торговцев только налоги, а значит доходы администрации могли серьезно упасть.
Но грандиозное закрытие рынка все-таки наступило — уже в эпоху мэра Анатолия Локтя, осенью 2015 года. В полночь с 30 сентября на 1 октября все входы и выходы на рынок закрыли, за соблюдением порядка обязали следить полицейских и ФСБ, а также пригласили сотрудников миграционной службы и частного охранного предприятия.
С конца 2015 года уличная торговля переместилась под крыши крупных ТЦ, построенных вдоль Гусинобродского шоссе — «Невского», «Востока», «Радуги», «Дружбы» и «Зимы».
ТЦ «Невский»: форелевые фермы, адвокаты и милицейские «решалы»
Один из самых известных и крупных торговых центров на месте бывшей Гусинки — ТЦ «Невский». Руководителем «Мега-Групп» — а именно это юрлицо владеет участком земли и зданием торгового центра — является Олег Марковский. Он был связан со старейшим туристическим оператором «Акрис» (через владение долей в ООО «Компания Стикс», сейчас компания уже не действует), который не исполнил свои обязательства перед туристами на десятки миллионов рублей. Дело тогда завели на директора группы компаний «Акрис» (все — дочки ООО «Компания Стикс»), но в 2017 году уголовное преследование прекратили.
ООО «Мега-Групп» существует уже более 15 лет. Ее выручка в прошлом году составила 23 миллиона рублей, а убыток — 18 миллионов.
Помимо руководства «Мега-Групп», Олег Марковский занимается адвокатской деятельностью, в основном участвует в делах о банкротстве. В 2008 году он защищал в суде интересы бывшего главы Каргатского района Николая Мигды, которого приговорили к 4 годам колонии за получение взятки в долларах от одного из фермеров — бывший глава обещал тому предоставить землю за вознаграждение.
Один из владельцев «Мега-Групп» — Дмитрий Щербаков (принадлежит доля в 20%). Он же директор торгового дома «Калининский», который, в свою очередь, принадлежит предпринимателю Дмитрию Башмакову и связан с ТК «Восток» — еще одним ТЦ, появившимся на месте барахолки. Связан «Невский» с ТК «Восток» и через другого совладельца «Мега-Групп» Сергея Тиганова (принадлежит доля в 10%).
«Мега-Групп» на 50% принадлежит другому юридическому лицу — ООО «Вектор». У компании отсутствует свой собственный капитал и есть отрицательная прибыль в 2020 году. Совладелица «Вектора» — Анастасия Каганская, супруга Максима Каганского — бывшего столичного милиционера, осужденного в 2013 году на 5,5 года за мошенничество в крупном размере.
Каганский упоминался во многих СМИ как милицейский «решала» федерального масштаба. «Новая газета» писала, что уголовное дело в его отношении было возбуждено после «оперативного мероприятия» — во время него Максим Каганский должен был получить 3 миллиона долларов, изготовленных из бумаги. Эти деньги предназначались для передачи высокопоставленному сотруднику МВД за то, чтобы тот прекратил уголовное преследование двух коммерсантов, знакомых Каганского, по делу о контрабанде томографов. Однако экс-милиционер сумел скрыться во время передачи взятки, уехав в Новосибирск вместе с женой Анастасией. Его объявили в федеральный розыск, но задержали позже, спустя пару месяцев. Всё это время он скрывался не то в элитном коттедже заместителя начальника ГУ МВД по Новосибирской области Андрея Головизнина (был вскоре снят с должности указом президента), не то в таунхаусе, который, по данным «Тайга.инфо», для Каганского специально снял Сергей Ерёменко, брат того самого Олега Еремёнко по кличке Ерёма из Первомайской ОПС (о самих братьях Ерёменко ниже).
Вместе с Максимом Каганским по делу проходила старший следователь по особо важным делам московского ГУ МВД Нелли Дмитриева, которой и предназначалась половина суммы за прекращение уголовного преследования в отношении бизнесменов. Как отмечает »Коммерсант», Нелли Дмитриева в свое время проводила один из обысков по делу налогового консультанта Сергея Магнитского и была включена правозащитниками в так называемый список Магнитского.
Предполагалось, что задержание Каганского и Дмитриевой спровоцирует тех на дачу показаний против высших чинов в МВД, но этого не случилось. Максим Каганский уже освободился, сейчас бизнесом активно занимается его супруга Анастасия. Помимо доли в новосибирской «Мега-Групп», она единолично владеет несколькими форелевыми хозяйствами в Карелии. В связи с этим она упоминалась в списке 100 богатейших людей Карелии, сумма ее активов оценивается в полмиллиарда, выручка за прошлый год — в 1,7 миллиарда рублей. А вот чистый убыток предприятий Анастасии Каганской составил 8,3 миллиона рублей.
Кстати, если сейчас попытаться поискать что-то связанное с уголовным делом «решалы» Максима Каганского через «Яндекс», то, скорее всего, ничего не выйдет — тот реализовал свое право на забвение, обратившись к операторам поисковых систем. Часть информации о Максиме Каганском скрыта по его требованию, теперь поиск по запросу «Максим Каганский» выдает ёмкое «бизнесмен, филантроп, инвестор».
Как связан ТЦ «Зима» с первомайской братвой
Земельный участок и здание «Невского» принадлежат ООО «Поднебесное», причем сам ТЦ перешел из собственности города в собственность этого юридического лица недавно — в конце 2020 года. И с этим связан скандал: депутаты обнаружили, что торговый центр был продан по заниженной цене — за 10 тысяч рублей за квадрат.
— В силу федерального закона, когда арендатор обращается к нам за выкупом арендуемого помещения, мы делаем расчет. У него есть месяц, чтобы согласиться с нашей ценой либо не согласиться и обжаловать ее в суде, что он, собственно, и сделал. Хотя наша стоимость после проведенной экспертизы оценки помещения была около 120 миллионов рублей, объект был продан за 60 миллионов. Мы пытались оспорить это решение в суде, однако даже после проведенной судебной экспертизы суд согласился с ценой арендатора. Мы обжаловали решение, но в итоге по всем трем инстанциям нам было отказано, — цитировал начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Георгия Жигульского «Континент-Сибирь».
Вообще юридические лица торговых центров «Зима» и «Невский» во многом связаны. ООО «Поднебесное», как и ООО «Мега-Групп», имеет убыток (в 15 миллионов рублей) при положительной выручке (в 24 миллиона). И у «Поднебесного», и у «Мега-Групп» в составе владельцев есть один и тот же предприниматель — Евгений Мануйлов. Сегодня ему принадлежит половина «Поднебесного», а в 2011 году он владел долей в компании «Невский», имеющей отношение к одноименному ТЦ на Гусинобродском шоссе.
Евгений Мануйлов упоминается в новостной заметке НГС от 2017 года как совладелец компании «ГринПарк» (ликвидирована решением ФНС), которой принадлежало знаменитое кафе «Кадриль» в сквере возле метро «Октябрьская». Сноса этого стационарного объекта администрация Октябрьского района добивалась давно, но безуспешно — «Кадриль» существует до сих пор. «ГринПарк» когда-то назывался иначе — общество с ограниченной ответственностью инвалидов правоохранительных органов «Беркут-1». Какое-то время компанию возглавлял депутат областного совета в 2005–2010 годах Олег Мануйлов (он же в 2010 году имел долю в ООО «Поднебесное»). В облсовете Мануйлов входил во фракцию партии «Единая Россия» и занимал должность зампреда комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции, а до прихода в депутаты работал в охранном бизнесе и служил в Вооруженных силах.
Партнером Евгения Мануйлова по ресторанному бизнесу в сквере на Кирова был Сергей Ерёменко. Он же сейчас занимается с ним вещевым бизнесом на экс-барахолке — Ерёменко принадлежит 20% в ООО «Поднебесное». Третий совладелец этой компании — Елена Ерёменко, вероятно, родственница Сергея Ерёменко.
В 2012 году «Коммерсант» писал, что Сергею Ерёменко может грозить срок за укрывательство «решальщика» Максима Каганского, чья жена владеет долей в ООО «Мега-Групп» (ТЦ «Невский»). Но как говорил тогда начальник оперативно-разыскной части ГУ МВД по СФО Виктор Сушенцев, доказать вину в укрывательстве будет сложно. Этого, впрочем, и не случилось.
В этой же публикации Сергея Ерёменко называют младшим братом Олега Ерёменко (Ерёмы) — одного из лидеров влиятельного Первомайского ОПС, бывшего вице-президента клуба спортивных единоборств «Первомаец». В 2010 году Олега Ерёменко задержали в Геленджике по подозрению в причастности к убийству другого авторитета этой же группировки и одного из самых видных фигур криминального мира Сибири тех лет — Игоря Шулякова (по кличке Хипарь). Но суд присяжных Ерёму оправдал, несмотря на показания прямых свидетелей убийства Шулякова. Голоса присяжных распределились поровну, в таком случае подозреваемый освобождается в зале суда.
В публикации Тайги.инфо 2019 года говорилось, что сейчас под контролем Первомайских не только барахолка, но также наркоторговля и проституция: в случае конфликтов или затруднительных ситуаций члены сообщества обращаются к «старшим», а те в том числе — к Олегу Ерёменко.
Руководит ООО «Поднебесное» Сергей Дудков. До 2014 года он был одним из учредителей Новосибирского городского казачьего общества, а до 2015 года руководил ООО «СкинР», которое управляло одним из рынков в составе барахолки. Учредителем этой компании был всё тот же младший брат Ерёмы, Сергей Ерёменко.
ТЦ «Дружба» и ее владельцы из езидской диаспоры
Владельцев здания торгового центра и земли под ним трое, это два юридических лица — ООО «Дружба» и ООО «Апшерон» — и одно физическое — Сурик Алоян. Предпринимателю помимо долей в уже названных «Дружбе» и «Апшероне» (по 25%) принадлежит новосибирский ресторан «Царская охота».
«Апшерон» выглядит прибыльнее «Дружбы» — у компании 9,7 миллиона прибыли при выручке в 40 миллионов рублей. «Дружба» получила за прошлый год 7,3 миллиона рублей прибыли, выручка составила более 22 миллионов. У компаний почти одинаковый список владельцев — все предприниматели родственники. «Апшерон» поделен между Нориком Алояном (он же руководитель), Смо Алояном, Суриком Алояном и Торником Алояном, «Дружба» — между Нориком Алояном, Смо Алояном и Суриком Алояном (он же гендиректор).
В 2011 году в Горском жилмассиве неизвестный застрелил родного брата предпринимателей — Кярама Алояна. Как писал тогда НГС, всё, что нашли следователи на месте преступления, — это «капелька крови». Там же упоминалась национальность убитого предпринимателя — езид. В планах Кярама Алояна было строительство нового торгового центра в Новосибирске, открытие фитнес-клуба и создание совместной с китайцами фабрики по производству кроссовок. Кстати, в 2000 году в семействе Алоянов была похожая трагедия — неизвестный застрелил старшего брата Хадыра Алояна, убийцу так и не нашли.
«Новая газета» в своей публикации десятилетней давности утверждала, что незадолго до убийства Кярам Алоян вышел из семейного вещевого бизнеса на барахолке и взял солидный кредит в «Сбербанке». Издание также называло несколько возможных версий устранения бизнесмена: убийство могли совершить «первомайские», «крышующие барахолку», или китайская мафия, поделившая с «первомайскими» сферы влияния на том же вещевом рынке.
ТК «Восток»: конкуренция, коммерсанты и депутаты
Владельцев здания «Востока» и огромного участка под ним еще больше. Основным можно считать ООО «Сателит». Сведений о том, как работала компания в 2020 году, нет, но выручка в 2019 году составила 138 миллионов рублей, прибыль — более 39 миллионов.
Как писал НГС ранее, конечными владельцами «Сателита», по данным «Контур.Фокуса», являются 8 человек (трое из них через ООО «Сибинвест», которому принадлежит 20% «Сателита»). Основной долей «Сателита» владеет Дмитрий Башмаков — совладелец ТД «Калининский» и площадей в ГУМе, а также экс-совладелец старого автовокзала. В 2018 году, после того как сеть «Рыбный день» закрыла два своих магазина в принадлежавших Башмакову помещениях, там появились торговые точки такого же формата, которые открыли компании или самого Башмакова, или его партнеров по бизнесу.
Еще один совладелец «Сателита» — политик Юрий Кувшинов (5,5%). В девяностых в Новосибирской области он работал помощником представителя президента Бориса Ельцина. Избирался депутатом новосибирского Городского совета (1990–1993), неоднократно баллотировался в Облсовет и Госдуму от региона. Кувшинову до 2016 года принадлежала доля в Новосибирском полиграфкомбинате. В начале октября политик умер от коронавируса.
Одним из совладельцев «Сибинвеста», который имеет отношение к «Сателиту», является Олег Андрющенко — еще один член городского казачьего общества (как и в случае с ТЦ «Зима»).
Частью земельного участка, где располагается «Восток», владеют предприниматели Дмитрий Куклин (совладелец ЦУМа и ГУМа), адвокат Олег Марковский (руководит компанией, владеющей ТЦ «Невский»), предприниматель Сергей Тиганов (совладелец ТЦ «Невский») и депутат Заксобрания Сергей Кальченко (также владеет одним из корпусов «Востока»).
— Изначально ТК «Восток» вообще был другой комплекс, а у меня было отдельно стоящее здание. Просто потом, после процедур реконструкции и развития комплекса, некоторые здания оказались на одной территории. Где-то они были объединены, — рассказывал ранее НГС Сергей Кальченко.
Кальченко — зампредседателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Заксобрания НСО, избран от КПРФ, является одним из богатейших областных народных избранников. В 2020 году он задекларировал более 80 миллионов рублей дохода. У него три действующих предприятия — фонд развития детского и юношеского спорта «Заря», ООО «Орион» (нет данных о прибыли, только уставной капитал — 10 тысяч рублей) и московская экологическая организация «Тут грязи нет» (отрицательные финансовые показатели).
ТК «Восток» неоднократно пытались закрыть из-за нарушений пожарной безопасности. В 2019 году прокуратура обратилась в Дзержинский районный суд с этим же требованием, добиться этого ей удалось в 2021 году после подачи апелляционной жалобы на ранее вынесенное судебное решение. В конце октября рынок должен был уже приостановить свою работу, однако «Восток» работал. Как объяснял представитель администрации «Востока» Илья Николаенко, претензии были не к корпусам здания, а к отдельному торговому оборудованию — часть претензий «Восток» устранил до получения решения суда на руки.
Но жалобы на «Восток» поступили и до начала его работы. В 2016 году общественная организация «Инициатива» пыталась добиться сноса торгового комплекса и подала иск. Причина иска — незаконная реконструкция гаража, где раньше размещалось ПАТП № 8 (предприятие было куплено Дмитрием Башмаковым). Но суд в удовлетворении иска отказал.
Затем «Инициатива» добилась обеспечительных мер — запрета на реконструкцию второго корпуса ТК, суд вновь встал на сторону «Сателита». В решении суда говорилось, что проверка «Востока» была проведена по жалобе межотраслевого профсоюза «Сибирская солидарность». Он же сотрудничал с «Нордмоллом» (в другой части города, недалеко от Северного объезда) — еще одним торговым комплексом, построенным для торговцев бывшей барахолки. Именно его считают прямым конкурентом «Востока». Правда, «Нордмоллу» так и не удалось переманить большое число торговцев барахолки под свою крышу — торговые ряды огромного комплекса остаются кое-где пустыми.
За последние годы с новосибирского рынка исчезли местные сети-гиганты. Место потерпевших поражение в конкурентной борьбе занимают не только федеральные ритейлеры, но и сети из соседних городов — Барнаула и Томска. Последнее особо унизительно, поскольку когда-то именно торговля традиционно была той сферой, в которой Новосибирск был особенно силен. О том, почему так случилось, рассуждал в своей авторской колонке обозреватель НГС Стас Соколов.