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Следователи возобновили уголовные дела об убийствах новосибирских вице-мэров

Преступления произошли в 2001 и 2004 годах

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Игорь Беляков (на фото), как и его последователь Валерий Марьясов, занимался реформированием Гусинобродской барахолки

Игорь Беляков (на фото), как и его последователь Валерий Марьясов, занимался реформированием Гусинобродской барахолки

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Возобновлено следствие по делам об убийствах двух вице-мэров Новосибирска

Следственный комитет России возобновил производство по делам об убийствах вице-мэров Новосибирска Игоря Белякова и Валерия Марьясова, совершенных в 2001 и 2004 годах. Об этом пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на свои источники.

По информации издания, дела возобновлены по требованию Генпрокуратуры. Сейчас ими занимается Пятое следственное управление СК РФ, расположенное в Новосибирске. Свидетелей вызывают на допросы.

Игорь Беляков родился 30 августа 1962 года в Запорожской области Украины. Первое место работы — слесарь на Никопольском Южнотрубном заводе. Служил в армии, был футболистом клуба «Динамо-Москва», работал в Новосибирске в городском хозяйстве и спортивных организациях. Был успешным бизнесменом, контролировавшим сеть супермаркетов «Оазис». В 1999 году Беляков пришел в мэрию — сначала заместителем председателя комитета по управлению имуществом, а с 2000 года возглавил департамент потребительского рынка.

Белякова убили в 2001 году — его застрелили в служебной «Волге» по дороге на работу. Спустя четыре года полицейские задержали киллера — бывшего снайпера Александра Каталицкого. В 2006 году ему вынесли приговор — 14 лет колонии строгого режима. Заказчик так и не был найден. Летом корреспондент НГС встретилась с вдовой убитого чиновника, предпринимателем Инной Беляковой. Она рассказала, что последние полгода перед убийством Белякову мешали работать, но то, что для его устранения наймут киллера, стало для всех неожиданностью.

На посту заместителя мэра Игорь Беляков занимался наведением финансового порядка на крупнейшем за Уралом рынке мелкооптовой и розничной торговли — Гусинобродском. Он выполнял поручение мэра по увеличению доходов, получаемых казной города от арендаторов, занимающихся торговлей на рынке. При участии Белякова была изменена форма собственности рынка. Кроме того, Беляков занимался и вопросами реформирования рынка наружной рекламы, а также другими проектами. Поэтому основной причиной его убийства общественность считала все-таки передел собственности на Гусинобродском рынке.

Это мнение окрепло, когда сменивший Белякова на его посту другой вице-мэр — Валерий Марьясов — также стал жертвой заказного убийства. Он продолжал дело своего предшественника: реформировал Гусинобродский рынок.

НГС направил запросы в Генеральную прокуратуру и в Следственный комитет России.

Марьясова застрелили 2 марта 2004 года, заказчик и исполнитель не найдены до сих пор. Чиновника убили в подъезде его дома — он спустился на лифте на первый этаж, где его ждал киллер с пистолетом.

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