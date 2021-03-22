Следователи возобновили уголовные дела об убийствах новосибирских вице-мэров

Следственный комитет России возобновил производство по делам об убийствах вице-мэров Новосибирска Игоря Белякова и Валерия Марьясова, совершенных в 2001 и 2004 годах . Об этом пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на свои источники.

По информации издания, дела возобновлены по требованию Генпрокуратуры. Сейчас ими занимается Пятое следственное управление СК РФ, расположенное в Новосибирске. Свидетелей вызывают на допросы.