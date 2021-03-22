Следователи возобновили уголовные дела об убийствах новосибирских вице-мэров

Возобновлено следствие по делам об убийствах двух
Следственный комитет России возобновил производство по делам об убийствах вице-мэров Новосибирска Игоря Белякова и Валерия Марьясова, совершенных
По информации издания, дела возобновлены по требованию Генпрокуратуры. Сейчас ими занимается Пятое следственное управление СК РФ, расположенное в Новосибирске. Свидетелей вызывают на допросы.
Игорь Беляков родился 30 августа 1962 года в Запорожской области Украины. Первое место работы — слесарь на Никопольском Южнотрубном заводе. Служил в армии, был футболистом клуба «Динамо-Москва», работал в Новосибирске в городском хозяйстве и спортивных организациях. Был успешным бизнесменом, контролировавшим сеть супермаркетов «Оазис».
Белякова убили в 2001 году — его застрелили в служебной «Волге» по дороге на работу. Спустя четыре года полицейские задержали киллера — бывшего снайпера Александра Каталицкого.
На посту заместителя мэра Игорь Беляков занимался наведением финансового порядка на крупнейшем за Уралом рынке мелкооптовой и розничной торговли — Гусинобродском. Он выполнял поручение мэра по увеличению доходов, получаемых казной города от арендаторов, занимающихся торговлей на рынке. При участии Белякова была изменена форма собственности рынка. Кроме того, Беляков занимался и вопросами реформирования рынка наружной рекламы, а также другими проектами. Поэтому основной причиной его убийства общественность считала все-таки передел собственности на Гусинобродском рынке.
Это мнение окрепло, когда сменивший Белякова на его посту другой вице-мэр — Валерий Марьясов — также стал жертвой заказного убийства. Он продолжал дело своего предшественника: реформировал Гусинобродский рынок.
НГС направил запросы в Генеральную прокуратуру и в Следственный комитет России.
Марьясова застрелили 2 марта 2004 года, заказчик и исполнитель не найдены до сих пор. Чиновника убили в подъезде его дома — он спустился на лифте на первый этаж, где его ждал киллер с пистолетом.