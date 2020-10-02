Умер новосибирский политик Юрий Кувшинов. У него был ковид

Умер новосибирский политик Юрий Кувшинов
2 октября стало известно о смерти новосибирского политика Юрия Кувшинова — он умер прошедшей ночью в Томске, у него был коронавирус. О смерти в соцсетях пишут дочь сибиряка и его близкий друг, политик Аркадий Янковский.
— Это один из самых близких мне людей. С 1990 года он был замечен в демократическом движении, был депутатом Горсовета, мне помогал на выборах в Госдуму. Очень надежный человек, один из тех, кто считает, что первым нужно подставлять плечо под общее дело. Это он и демонстрировал в своей жизни. Был очень оригинальным человеком, он философ, кандидат наук, в городе он жил на барже, полгода в тайге. Для многих открыл красоты тайги, неизведанные для новосибирцев. Очень многие его знали и будут помнить. Это с большой буквы демократ со стажем, и в то же время такой степенный, спокойный человек философского плана, который был близок к природе, — рассказал корреспонденту НГС Аркадий Янковский.
О том, что у Юрия Кувшинова ковид, его дочь Анастасия Сваровская писала два дня назад. Сегодня на странице у девушки в Facebook появилось сообщение о смерти отца:
— Мне будет не хватать тебя, папа. Очень сильно не хватать. Друзья называли тебя «Юрка» или «Борисыч», а я просто «папа». Мне всего 26, ты не увидел ни мою свадьбу, ни внуков. Был бодр и здоров, как бык, до сегодняшней ночи. Проклятый ковид, я тебя ненавижу. Но я рада, что внезапно, быстро и без мучений, — написала девушка.
Юрий Кувшинов родился в 1957 году, окончил Санкт-Петербургский государственный университет, факультет философии. Работал помощником представителя президента Ельцина в Новосибирской области, с 1993-го занимался предпринимательской деятельностью. Избирался депутатом новосибирского Городского совета (1990 – 1993). В начале 1991 года был в числе основателей новосибирской организации «Демократической России». В 1993 году участвовал в создании избирательного блока «Выбор России», в марте 1994 баллотировался от него в Новосибирский областной Совет (выборы были признаны недействительными из-за низкой явки избирателей). В 1995 году баллотировался на выборах в Государственную Думу второго созыва по региональному списку «ДВР-Объединенные демократы».
Редакция НГС приносит соболезнования близким, родным и коллегам погибшего.
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