Умер новосибирский политик Юрий Кувшинов. У него был ковид

2 октября стало известно о смерти новосибирского политика Юрия Кувшинова — он умер прошедшей ночью в Томске, у него был коронавирус. О смерти в соцсетях пишут дочь сибиряка и его близкий друг, политик Аркадий Янковский.

— Это один из самых близких мне людей. С 1990 года он был замечен в демократическом движении, был депутатом Горсовета, мне помогал на выборах в Госдуму. Очень надежный человек, один из тех, кто считает, что первым нужно подставлять плечо под общее дело. Это он и демонстрировал в своей жизни. Был очень оригинальным человеком, он философ, кандидат наук, в городе он жил на барже, полгода в тайге. Для многих открыл красоты тайги, неизведанные для новосибирцев. Очень многие его знали и будут помнить. Это с большой буквы демократ со стажем, и в то же время такой степенный, спокойный человек философского плана, который был близок к природе, — рассказал корреспонденту НГС Аркадий Янковский.