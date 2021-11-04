«Выживут только китайцы»: как живет и работает крупнейший рынок, выросший вместо легендарной барахолки

Как начали сгущаться тучи над «Востоком»

Корпусы ТК «Восток» выросли на улице Дегтярева в 2015 году, барахолка к тому моменту доживала последние месяцы. Часть продавцов, предвидя неминуемую смерть уличной торговли, заранее переместились под крышу «Востока», а часть оставалась верна контейнерам на улице. С этим связана неприятная для торгового комплекса история. Во время закрытия барахолки, когда соучредитель «Востока» Дмитрий Башмаков решил пообщаться с продавцами, так и не сумевшими пробиться к своим контейнерам, те ему честно признались: в новый комплекс они бы и рады попасть, но миллионов для «входа» на новую площадку не имеют. Причем, про миллионы не преувеличение: некоторые называли астрономические цифры от 400 тысяч до 1,5 миллиона рублей за возможность торговать под крышей. Сам Дмитрий Башмаков, впрочем, не отрицал и не подтверждал эту информацию, уточнял лишь, что речь может идти о перекупщиках торговых мест.



Торговый комплекс быстро заполнился и сразу же начал свою работу. «Восток» регулярно инспектировали, а в ходе одной из проверок обнаружили 91 нарушение требований пожарной безопасности (от размещения на фасадах здания баннеров из горючих материалов до отсутствия табличек с номерами вызова пожарной охраны). В 2019 году прокуратура обратилась в Дзержинский районный суд, потребовав закрыть комплекс, добиться этого ей удалось в 2021 году после подачи апелляционной жалобы на ранее вынесенное судебное решение. С прошлой пятницы, 29 октября, рынок должен уже приостановить свою работу.