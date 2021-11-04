«Выживут только китайцы»: как живет и работает крупнейший рынок, выросший вместо легендарной барахолки

ТК «Восток» продолжил свою работу до получения судебного решения
Окраина города в районе Гусинобродского шоссе когда-то была уставлена рядами с контейнерами — здесь стремительно расцвела та самая знаменитая новосибирская барахолка. Спустя шесть лет после ее грандиозного закрытия торговля на Гусинке не прекратила своего существования, правда, стала куда более цивилизованной. Для этого на месте легендарного рынка построили несколько торговых комплексов, и тысячи продавцов переместились туда. Один из самых крупных среди этих комплексов — «Восток» — недавно тоже решили закрыть, выявив нарушения пожарной безопасности. Корреспондент НГС Ксения Лысенко отправилась в эпицентр торговли на выезде из города. Грозит ли закрытие ТК «Восток» с более чем 2 тысячами торговых мест и как работается на заполненном многонациональном рынке — в этом репортаже.
Как начали сгущаться тучи над «Востоком»
Корпусы ТК «Восток» выросли на улице Дегтярева в 2015 году, барахолка к тому моменту доживала последние месяцы. Часть продавцов, предвидя неминуемую смерть уличной торговли, заранее переместились под крышу «Востока», а часть оставалась верна контейнерам на улице. С этим связана неприятная для торгового комплекса история. Во время закрытия барахолки, когда соучредитель «Востока» Дмитрий Башмаков решил пообщаться с продавцами, так и не сумевшими пробиться к своим контейнерам, те ему честно признались: в новый комплекс они бы и рады попасть, но миллионов для «входа» на новую площадку не имеют. Причем, про миллионы не преувеличение: некоторые называли астрономические цифры от 400 тысяч до 1,5 миллиона рублей за возможность торговать под крышей. Сам Дмитрий Башмаков, впрочем, не отрицал и не подтверждал эту информацию, уточнял лишь, что речь может идти о перекупщиках торговых мест.
Торговый комплекс быстро заполнился и сразу же начал свою работу. «Восток» регулярно инспектировали, а в ходе одной из проверок обнаружили 91 нарушение требований пожарной безопасности (от размещения на фасадах здания баннеров из горючих материалов до отсутствия табличек с номерами вызова пожарной охраны). В 2019 году прокуратура обратилась в Дзержинский районный суд, потребовав закрыть комплекс, добиться этого ей удалось в 2021 году после подачи апелляционной жалобы на ранее вынесенное судебное решение. С прошлой пятницы, 29 октября, рынок должен уже приостановить свою работу.
Такое пристальное внимание к себе совладельцы «Востока» связывали с недобросовестной конкуренцией и рассказывали о том, что общественник Евгений Митрофанов, по чьей инициативе и прошли проверки по линии МЧС, мог действовать в интересах определенного конкурента. Как писал infopro54, вместо положенной плановой проверки раз в три года, в «Восток» с проверками за год наведывались 14 раз.
В 2020 году нарушения у «Востока» обнаружила и налоговая служба — вновь после обращения общественника Евгения Митрофанова. Проверка налоговиков выявила, что на въезде на территорию ТК собирали деньги за парковку без контрольно-кассового терминала.
ТК «Восток», по данным «СПАРК-Интерфакс», имеет несколько совладельцев. Один из них — ООО «Сателлит» — предприятие, заработавшее в 2020 году
Отношение к ТК «Восток» имеет и депутат Заксобрания Сергей Кальченко (КПРФ), которому, согласно решению суда, принадлежит один из корпусов комплекса (административно-хозяйственный).
— Изначально ТК «Восток» вообще был другой комплекс, а у меня было отдельно стоящее здание. Просто потом, после процедур реконструкции и развития комплекса, некоторые здания оказались на одной территории. Где-то они были объединены, — рассказывал ранее НГС Сергей Кальченко.
Он — зампредседателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, а также один из богатейших народных избранников. В 2020 году он задекларировал более 80 миллионов рублей дохода. У него три действующих предприятия — фонд развития детского и юношеского спорта «Заря», ООО «Орион» (нет данных о прибыли, только уставной капитал — 10 тысяч рублей) и московская экологическая организация «Тут грязи нет» (отрицательные финансовые показатели).
Что происходит на рынке сейчас
В торговый комплекс «Восток» мы попадаем в неудачное время, вторник — традиционно оптовый день. Продавцы на взводе, покупатели, пришедшие сюда за розницей, растеряны, но торговля всё равно активно ведется. Суеты добавляют шумные работы где-то под крышей.
— Заставляют убирать товар сверху, со второго этажа, — объясняет одна из работниц рынка, продающая оптом вязаные шапки. — Но у нас нет второго этажа, а другие да, убирают.
Возможно, эти меры решили принять после очередной проверки пожарной безопасности, а может быть, повлияло решение суда.
Вообще «Восток» — точь-в-точь уличная барахолка, только изрядно причесанная. Тут по-прежнему можно встретить тележки с горячим чаем и услышать классические призывы зайти и что-нибудь примерить. Но только всё это теперь под крышей и с соблюдением антиковидных мер. Последнему тут и впрямь уделяют особое внимание, причем настолько, что в отдельных боксах особо усердные продавцы размещают собственные объявления о необходимости надеть маску. В противном случае — ни примерить, ни купить ничего не удастся.
Состав арендаторов боксов остался почти прежним, все они — выходцы барахолки.
— Конечно, тут лучше. Там-то мы на улице стояли и в дождь, и в снег. Контейнеры пятитонные, их же еще нужно открыть, крышу поднять, всё развешать, — вспоминает прежние времена продавщица пуховиков и курток Ирина (имя изменено по просьбе героини. — Прим. ред.). — А здесь я пришла, и всё у меня развешано. Ну и в тепле. Хотя первое время все переживали. На барахолке были наработанные места и контакты, тут пришлось всё начинать заново.
По ее словам, в свое время ей не пришлось платить за «вход» на «Восток», только вносить привычную арендную плату:
— Сколько мы здесь стоим, столько слухов ходит, что вообще не знаю даже, чему верить. Просто пришли, взяли места и спокойно торгуем.
Ирина говорит тихо, прерываясь на сладкий чай — это чтобы проснуться. Ее рабочий день начался сегодня в 12 ночи — обычная практика для оптовиков. Время — полдень, а значит, Ирина на ногах уже 12 часов. Впрочем, это не предел, работать придется еще. Расслабиться удается в выходные, когда «Восток» заполняют розничные покупатели, и торговля ведется в спокойном темпе.
— Тяжело вторники даются… Бывает, когда нормально, а когда не очень. Все не выспавшиеся, у кого-то давление поднимается. Еще розница как бы лезет, а никто не хочет связываться сейчас с ней, все просто устали, — вздыхает она. — А что касается состава продавцов, ну а чего ждать? У него и название такое: торговый комплекс «Восток» — этим всё и сказано. Просто привыкли, каждый своим делом занимается. Но понятно, что их (иностранцев. — Прим. ред.) больше, чем русских. Причем киргизы в последнее время даже китайцев вытеснили как-то, в принципе их больше всех тут, киргизов, я имею в виду.
Следующая работница «Востока» — как раз киргизка. Ее зовут Дана, она родом из Бишкека, приехала в Новосибирск довольно давно, поэтому хорошо помнит, как закрылась барахолка и продавцы перекочевали под крышу «Востока». Дана работает во втором корпусе торгового комплекса. Сюда доходят немногие, как правило, жизнь бурлит в основном в первом корпусе. Второй корпус считается «джинсовым», тут всего пара рядов, где действительно сплошь деним, хотя попадаются и другие товары. Дана, например, торгует халатами и домашним текстилем.
— «Восток» никто не закрывает, это фейковое объявление, которое было в 2020 году, 3 марта, — раздраженно говорит она. То ли усталость от напряженного дня, то ли и впрямь «Восток» часто пугают закрытием.
Под выкрики: «Халяль, колбаса» женщины с тележкой, прогуливающейся по рядам, Дана объясняет, что никаких предупреждений о закрытии в этот раз никто из работников не получал. Да и в закрытие не особо верится, но если работу торгового комплекса действительно остановят, то «придется исполнять».
— Но вообще никто не знает, что даже завтра будет. А вдруг закроют? — улыбается она. — Тяжело сейчас стало, магазинов много, торговля везде. Было, что и не зарабатывали ничего. Все напрямую уже стараются лететь в Москву и в Бишкек, то есть там уже закупаются. Первые-вторые годы, как сюда пришли, на «Восток», таджики активно закупались у нас, они тогда «Планеты одежды и обуви» открывали. Сейчас они стали напрямую лететь туда, у нас не закупаются больше. Но хорошо брали.
По дороге в третий корпус удается краем уха услышать разговор продавца с монтажником, забравшимся на крышу бокса, на актуальную для всех на «Востоке» тему:
— Прибежали со второго корпуса, вроде как мест хотели. Закрывают, мол. Но я и сказал: пока китайцы отсюда не побегут, рынок ваш никто закрывать не будет!
Судя по всему, на китайских продавцов тут действительно равняются многие.
До третьего корпуса доходят немногие покупатели. Чтобы попасть в еще одни торговые ряды, придется зайти за первый и второй корпуса и спуститься по шаткой лестнице, покрытой льдом. Сам третий корпус со стороны улицы производит впечатление закрытого — на парковке почти нет машин, толп покупателей не видно, а из его дверей выходят разве что сотрудники с тележками. Внутри — расслабленная торговля и ряды с техникой, светящимися Дедами Морозами, верхней одеждой и обувью.
— Некоторые вообще не знают про третий корпус, — смеется Светлана, высокая блондинка, продающая зимние ботинки.
Светлана — новичок на «Востоке», до этого торговала в «Радуге» — еще одном торговом комплексе, появившемся после закрытия барахолки. Но там, по ее словам, стало совсем туго с покупателями, да и продавцы решили уйти на поиски более удачных мест. Ей повезло, она нашла бокс на «Востоке», хоть и в третьем корпусе. Как правило, «Восток» забит под завязку, свободных мест для желающих поторговать тут попросту нет.
О плате за вход под крышу «Востока» Светлана ничего не знает, но называет расценки: аренда бокса в первом корпусе, который поближе к покупателям, стоит 70–75 тысяч рублей в месяц. В третьем корпусе платят в два раза меньше, но и покупателей здесь очевидно меньше.
— В «Радуге» китайцев много, а на «Востоке» — киргизов. Да и «Радуга» уже почти умирает, думаю, что останутся только китайцы. Да и «Восток» вряд ли закроется, пока тут китайцы есть. Думаю, что выживут только они, дольше всех они здесь останутся — это точно. Да и серых схем завоза много, они ими активно пользуются. Так же, как и киргизы. Вот я не знаю, как они обходят таможню, но как-то делают же. Но этого серого, немаркированного товара здесь очень много. В итоге цена за маркировку ложится на конечного покупателя. Народ так радовался этой маркировке, а чему радоваться-то? Получается, что все правила по маркировке соблюдают только русские, мы вложились в это, всё учитываем, а китайцы как стояли, так и стоят, — разводит руками Светлана.
Почему ТК «Восток» работает, если есть решение суда о закрытии
Продавцы из «Востока» в числе прочих преимуществ работы именно на этом рынке называли охрану и обширную систему видеонаблюдения. Это, по их словам, позволяет избегать краж, которыми славилась в свое время барахолка. Вора быстро отслеживают по камерам и возвращают кошельки зазевавшимся покупателям.
В том, что система видеонаблюдения работает, удается убедиться и нам. Уже на выезде с территории «Востока» нас останавливает служба охраны с представителем администрации, Ильей Николаенко. Приезд журналистов они тоже отследили по камерам.
— Есть решение суда, есть резолютивная часть о том, чтобы приостановить деятельность «Востока». Опять же многие ошибочно полагают, что всего торгового комплекса, но речь идет о некоторых помещениях в торговом комплексе. Мы не видели мотивировочную часть, вот в чем проблема. То есть мы не видели мотивировку, мы не понимаем, что от нас хотят. Вот ситуация в этом на данный момент, — говорит Илья Николаенко.
По его словам, после получения этой части решения суда на руки станет понятно, какие нарушения вменяются торговому комплексу и какие нужно исправлять.
— Мы, конечно, понимаем, о чем речь. У нас есть юристы, специалисты… Претензии на самом деле не к зданиям, не к стенам, не к корпусам, не к системам пожарной безопасности. Претензии к торговому оборудованию, то есть к торговым ячейкам. В некоторых местах есть складская часть, не везде, но кое-где она не должным образом оформлена… Ну то есть это спор, мы уже три года судимся на одну и ту же тему. Прошла информация, что у нас там больше 100 нарушений, но это не соответствует действительности. Речь идет о конкретных торговых местах, о конкретном торговом оборудовании, — отмечает он.
Эти нарушения, как говорят в администрации, не дожидаясь решения суда, уже начали исправлять. Приостановка работы «Востока» пусть и на несколько дней больно ударит по карманам владельцев и скажется на самих продавцах. Возможно, в этом случае им вновь придется искать торговые места поприбыльнее, и тогда поток работников экс-барахолки снова будет мигрировать в другие ТЦ.
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