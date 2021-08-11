Сочный фоторепортаж с рынка. Как правильно выбрать сладкий арбуз и куда исчезли астраханские

— Она наша выручалочка: всех крыс разогнала и смотрит за порядком, — улыбается охранник.

Директор Хилокского рынка Анатолий Зяблов встретил нас очень приветливо и даже выделил для сопровождения сотрудника охраны. И мы отправились лавировать между лотками по огромной площадке.

Сказать, что ассортимент здесь широкий — не сказать ничего. Какие только экземпляры не предстали пред нашим взором: и персики разных сортов, и нектарин на любой, даже самый взыскательный вкус, яблоки разных расцветок, помидоры, перцы и прочие соблазнительные фрукты и овощи. Но всё ли так хорошо внутри, как снаружи? Директор рынка нас заверил, что у них всё «на контроле», да еще и Россельхознадзор не дремлет.