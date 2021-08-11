Сочный фоторепортаж с рынка. Как правильно выбрать сладкий арбуз и куда исчезли астраханские

В Новосибирске открылись бахчевые развалы
В Новосибирске открылись бахчевые развалы: фруктовые палатки и овощные лотки, ставшие обязательным элементом летнего пейзажа новосибирских улиц, продолжают завлекать горожан своим разнообразием. Несмотря на изобилие бахчевых в магазинах и придорожных палатках, новосибирцы спешат на Хилокский рынок, чтобы купить свежие и вкусные арбузы и дыни. Корреспонденты НГС побывали на самом большом фруктово-овощном рынке в Новосибирске и узнали, как их правильно выбирать.
За качество отвечают
Прямо на входе в административном здании Хилокского рынка нас встречает местная красавица — кошка-крысоловка. Хвостатая расположилась на столе рядом с антисептиком и предупреждением о масочном режиме. Посмотрела на нас строго: мол, наденьте маски и продезинфицируйте руки.
— Она наша выручалочка: всех крыс разогнала и смотрит за порядком, — улыбается охранник.
Директор Хилокского рынка Анатолий Зяблов встретил нас очень приветливо и даже выделил для сопровождения сотрудника охраны. И мы отправились лавировать между лотками по огромной площадке.
Сказать, что ассортимент здесь широкий — не сказать ничего. Какие только экземпляры не предстали пред нашим взором: и персики разных сортов, и нектарин на любой, даже самый взыскательный вкус, яблоки разных расцветок, помидоры, перцы и прочие соблазнительные фрукты и овощи. Но всё ли так хорошо внутри, как снаружи? Директор рынка нас заверил, что у них всё «на контроле», да еще и Россельхознадзор не дремлет.
— Если говорить о качестве и безопасности продукции, то у нас здесь работает Россельхознадзор. Все партии, которые приходят, они все с документами, мы это проверяем. Потом смотрит и проверяет Россельхознадзор. Если есть хоть малейшее сомнение в качестве продукции, мы ее отправляем в лабораторию для дополнительного исследования на соответствие. Поэтому вся продукция, которая здесь находится, четко в рамках качества безопасности регламентируется всеми необходимыми документами, — пояснил Анатолий Зяблов.
Правильные арбузы уже в продаже
Мы подошли к самому ходовому товару в августе — арбузам. Эти красавчики разместились по всему рынку — почти в каждой машине огромные полосато-зеленые тыквины. Всяких размеров. На арбузном холме расположилась долька с ярко-красной сочной мякотью. Как избежать искушения и не попробовать? Сдерживаемся. Идем дальше в лабиринт из фур с их цветным разнообразием.
Арбуз относится к тыквенным культурам, которые еще называют бахчевыми. Плод арбуза, как и других тыквенных культур, — ложная ягода, или тыквина, состоящая из гладкой кожицы, коркового слоя, мякоти и многочисленных семян.
По словам руководителя, самые вкусные и сахарные арбузы можно купить в августе и сентябре. Полнейшее созревание арбузов происходит в тех государствах, откуда и идет поступление на рынок Новосибирска. Бахчевые, как и вся другая продукция, представленная на Хилокском рынке, проходят экспертизу качества безопасности, не придраться.
— Всё, что находится на площадке, проверено Россельхознадзором и допущено к реализации, и все наши люди могут спокойно покупать, не волнуясь за свое здоровье. На всю продукцию, на каждую партию у продавца документы на руках: декларация соответствия, которая выдается на основании всех представленных документов. Также у них на руках имеется карантинный сертификат, выданный нашим Россельхознадзором. Без этих документов торговать они не имеют права, — заверяет Анатолий Зяблов.
Астраханские арбузы перехватывают москвичи
При желании любому покупателю продавец покажет документы. Но чаще, конечно, люди спрашивают, спелый ли, вкусный ли, как выбрать арбуз. Продавцы говорят, он должен правильно звучать.
— Звенит, эхо дает — значит, очень хороший арбуз будет, — говорит продавец тыквины из Казахстана Мурат.
— А дыню правильно выбирать на вес: если тяжелая, значит, спелая — надо брать, — отметил сосед Мурата, продавец дынь из Узбекистана.
Бахчевые на Хилокский везут в основном из Казахстана, Узбекистана, чуть меньше из Таджикистана. Также поступают иранские арбузы, но небольшими партиями.
А вот знаменитые своими вкусовыми качествами астраханские, к сожалению, привозят редко — не доезжают они до нас. Так как Москва и Московская область ближе к Астрахани, чем мы, сибиряки, то они и перехватывают их. Поэтому к нам они попадают редко. Даже реже, чем иранские.
Цены на бахчевые на Хилокском рынке отличаются от тех, что в магазине и торговых палатках, — арбуз можно купить по 20 рублей за килограмм, а дыню по 28. Но, как говорит один из продавцов, «можно и дешевле, как с шефом договоритесь».
При всем желании продавец не будет завышать цену, иначе может понести убытки.
— Арбузы, фрукты — это ж не китайские тапочки, это товар очень нежный, срок его реализации 2–3 дня. Кто быстрее продал, тот и выиграл. Здесь всё взаимосвязано: сегодня ты пожалел на рубль скинуть цену, а завтра оно пойдет в отходы. Это целая наука — торговать фруктами, и перевозить товар за
Как доставляют арбузы
Фура идет до Новосибирска примерно трое суток, по пути проверки, остановки. Задача водителя и сопровождающего — доставить товар в целости и сохранности до пункта назначения.
Оказывается, у каждого продукта есть и своя специфика загрузки.
— Это не просто загнал фуру на поля и загрузил. Это правильно выбранное время, например. Разговариваю же с людьми. Например, чтобы загрузить дыню правильно, нужно грузить ночью, под утро, когда солнце еще не напекло. Если чуть опоздал, солнце съело влагу с дыни — ее уже нельзя грузить. Это только верхушка айсберга всех нюансов этого бизнеса. Поставщики уже сегодня вкладывают деньги в поля, удобрения, саженцы и прочее для следующего года, делают предоплату, — рассказывает директор Хилокского рынка.
Куда развозят тонны фруктов с новосибирского рынка
По словам Анатолия Зяблова, сейчас на территории Хилокского рынка стоит порядка 400 фур, в среднем по 20 тонн каждая. Получается 8000 тонн продукции, которую нужно реализовать в кратчайшие сроки.
— В год мы реализуем 250–270 тысяч тонн. Мы обеспечиваем фруктами и овощами не только наш регион, но и всю Восточную и Западную Сибирь.
На долю Хилокского рынка приходится 80% поставок плодово-овощной продукции в СФО.
Директор отмечает, что география покупателей огромна. Даже Дальний Восток частично охвачен — из города Мирного (Республика Саха, Якутия) заранее отправляют заявку на формирование груза. Затем прилетает самолет, машины приезжают к самолету и загружают борт продукцией с Хилокского.
Но в первую очередь на новосибирский рынок едут из Иркутска, Красноярска, Кузбасса. Иногда груз уходит на север страны.
Торговлю на бахчевых развалах начинают рано — с 08:00. Уже к 18:00 продавцы прячут в фуры свой товар. Как пояснил один из торговцев, наслаждаться вкусом арбузов из Казахстана осталось недолго — скоро они отойдут.
Уйти с пустыми руками мы не смогли — воспользовавшись случаем, уносим с собой огромный арбуз. К слову, ожидание совпало с реальностью: действительно, в августе арбузы максимально хороши.
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