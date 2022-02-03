К торговому комплексу «Восток» съехались силовики — два корпуса закрыли

В Новосибирске 3 февраля закрыли ТК «Восток». По словам очевидцев, вход в торговый комплекс перекрыли, а вокруг ходили люди в форме. Из здания вышли сотрудники «Востока».

— Я рядом заправлялась и видела как сотрудники из «Востока» бегут, потом всё закрыли и приехали сотрудники МВД и приставы, — рассказала читательница НГС.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области уточнили, что на место не выезжали.

Как написано на объявлении, которое висит на двери здания, приостановлена деятельность корпусов 1 и 2. Закрыты торговые корпуса с целью устранения нарушений пожарной безопасности. Помимо этого висит предупреждение от судебных приставов, которое гласит, что в случае нарушения запрета виновные лица будут наказаны.