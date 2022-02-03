К торговому комплексу «Восток» съехались силовики — два корпуса закрыли

В Новосибирске 3 февраля закрыли ТК «Восток». По словам очевидцев, вход в торговый комплекс перекрыли, а вокруг ходили люди в форме. Из здания вышли сотрудники «Востока».
— Я рядом заправлялась и видела как сотрудники из «Востока» бегут, потом всё закрыли и приехали сотрудники МВД и приставы, — рассказала читательница НГС.
В пресс-службе МВД по Новосибирской области уточнили, что на место не выезжали.
Как написано на объявлении, которое висит на двери здания, приостановлена деятельность корпусов 1 и 2. Закрыты торговые корпуса с целью устранения нарушений пожарной безопасности. Помимо этого висит предупреждение от судебных приставов, которое гласит, что в случае нарушения запрета виновные лица будут наказаны.
Номера телефонов ТК «Восток», которые указаны в 2ГИС, а также известные номера представителей комплекса, не отвечали. Корреспондент НГС не смог дозвониться до пресс-службы УФССП по Новосибирской области. В ведомство отправлен запрос.
О закрытии ТК «Восток» из-за нарушений пожарной безопасности стало известно в октябре 2021 года. 29 октября в областном суде удовлетворили апелляционную жалобу прокуратуры Дзержинского района на решение суда первой инстанции. ТК «Восток» после этого не закрылся.
Как выяснилось, «Восток» регулярно инспектировали, а в ходе одной из проверок обнаружили 91 нарушение требований пожарной безопасности (от размещения на фасадах здания баннеров из горючих материалов до отсутствия табличек с номерами вызова пожарной охраны).
В 2019 году прокуратура обратилась в Дзержинский районный суд, потребовав закрыть комплекс. Добиться этого ей удалось в 2021 году после подачи апелляционной жалобы на ранее вынесенное судебное решение. 29 октября рынок должен был приостановить свою работу. Как объяснил представитель администрации, они не закрылись вовремя, так как не видели результативную часть, а в октябре уже начали исправлять нарушения.
ТК «Восток», по данным «СПАРК-Интерфакс», имеет несколько совладельцев. Один из них — ООО «Сателит» — предприятие, заработавшее в 2020 году 39,6 миллиона рублей (при выручке в 138 миллионов рублей). Конечными владельцами «Сателита», как указано в «Контур.Фокус», являются 8 человек (трое из них — учредители ООО «Сибинвест», которому принадлежит 20% «Сателита»).
В ноябре 2021 года корреспонденты НГС побывали в ТК «Восток» и поговорили с сотрудниками.