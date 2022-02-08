ФСБ нагрянула в ТК «Восток» — задержан обнальщик, выводивший за рубеж до 20 миллионов в день (видео)

Преступная схема позволяла торговцам рассчитываться с иностранными поставщиками без предоставления отчетности и уходить от уплаты налогов с операций. Согласно информации УФСБ, выводом денег и обналом занимались подставные лица (за процент от суммы), общая сумма ежедневного сбора составляла от четырех до двадцати миллионов рублей в день. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, главный подозреваемый задержан.



Кстати, в ТК «Восток» 3 февраля уже приезжали силовики с приставами, чтобы добиться прекращения работы в корпусах №1 и №2. Таково было решение суда, вынесенное еще осенью 2021 года из-за нарушения в корпусах требований пожарной безопасности. Впрочем, усилия приставов и силовиков результата не дали: в «Востоке» заявили, что требования суда исполнены, а торговлю они не прекращали и не намерены прекращать. В том, что решение суда не исполняется, убедился 5 февраля корреспондент НГС.