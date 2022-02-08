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ФСБ нагрянула в ТК «Восток» — задержан обнальщик, выводивший за рубеж до 20 миллионов в день (видео)

Задержанный помогал торговцам «Востока» уходить от налогов за процент от перевода

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Следователи подсчитывают сумму, которую незаконно переправили за рубеж злоумышленники. По данным источников НГС, она исчисляется сотнями миллионов, а то и миллиардами рублей

Следователи подсчитывают сумму, которую незаконно переправили за рубеж злоумышленники. По данным источников НГС, она исчисляется сотнями миллионов, а то и миллиардами рублей

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Сотрудники управления ФСБ Новосибирской области утром 8 февраля нагрянули в ТК «Восток» для задержания подозреваемого в организации схемы по незаконному выводу средств за рубеж, а также их незаконному обналичиванию в Новосибирске. О месте и времени задержания НГС сообщил источник в силовых структурах, подробности дела — в пресс-службе УФСБ.

— Получивший российское гражданство иностранец 1979 г. р. организовал сбор денежных средств с предпринимателей крупного торгового комплекса и незаконный вывод денег за пределы Российской Федерации в счет оплаты товаров народного потребления в нарушение действующего Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», — сообщили НГС в управлении.

Преступная схема позволяла торговцам рассчитываться с иностранными поставщиками без предоставления отчетности и уходить от уплаты налогов с операций. Согласно информации УФСБ, выводом денег и обналом занимались подставные лица (за процент от суммы), общая сумма ежедневного сбора составляла от четырех до двадцати миллионов рублей в день. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, главный подозреваемый задержан.

Кстати, в ТК «Восток» 3 февраля уже приезжали силовики с приставами, чтобы добиться прекращения работы в корпусах №1 и №2. Таково было решение суда, вынесенное еще осенью 2021 года из-за нарушения в корпусах требований пожарной безопасности. Впрочем, усилия приставов и силовиков результата не дали: в «Востоке» заявили, что требования суда исполнены, а торговлю они не прекращали и не намерены прекращать. В том, что решение суда не исполняется, убедился 5 февраля корреспондент НГС.

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торговляторговый комплексТК "Восток"
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