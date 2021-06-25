Экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца освободили из-под домашнего ареста

Судебная коллегия Пятого апелляционного суда приняла решение освободить Дениса Ференца из-под домашнего ареста.
— Там принято новое решение с изменениями — запрет определенных действий, — отметили корреспонденту НГС в отделе судопроизводства Пятого апелляционного суда.
Как сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники, Денису Ференцу запретили покидать квартиру с 22:00 до 06:00 по местному времени и общаться с фигурантами дела.
О задержании бывшего городского прокурора Новосибирска Дениса Ференца, занимавшего должность с 2016 по 2020 год, стало известно утром
30 апреля апелляционная инстанция Новосибирского областного суда изменила ему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.
Уголовное дело, по которому задержан экс-прокурор Новосибирска Денис Ференец, связано с историей известного бизнесмена Олега Ярового. Вместе с ними в деле фигурируют еще четыре человека: Александра Аверина и Дмитрий Куклин (их фамилии стали известны накануне), а также Михаил Федосеев и Павел Кулибанов. Более подробно о связи дела экс-прокурора и Олега Ярового, а также о том, как связаны фигурирующие в уголовном деле люди, мы рассказывали в этом материале.