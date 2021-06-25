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Экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца освободили из-под домашнего ареста

Он был задержан в ноябре прошлого года, а в конце апреля освобожден из СИЗО под домашний арест

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Бывший городской прокурор находился под домашним арестом с <nobr class="_">30 апреля</nobr>, до этого пять месяцев он провел в СИЗО

Бывший городской прокурор находился под домашним арестом с 30 апреля, до этого пять месяцев он провел в СИЗО

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Судебная коллегия Пятого апелляционного суда приняла решение освободить Дениса Ференца из-под домашнего ареста.

— Там принято новое решение с изменениями — запрет определенных действий, — отметили корреспонденту НГС в отделе судопроизводства Пятого апелляционного суда.

Как сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники, Денису Ференцу запретили покидать квартиру с 22:00 до 06:00 по местному времени и общаться с фигурантами дела.

О задержании бывшего городского прокурора Новосибирска Дениса Ференца, занимавшего должность с 2016 по 2020 год, стало известно утром 23 ноября. Его подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

30 апреля апелляционная инстанция Новосибирского областного суда изменила ему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Уголовное дело, по которому задержан экс-прокурор Новосибирска Денис Ференец, связано с историей известного бизнесмена Олега Ярового. Вместе с ними в деле фигурируют еще четыре человека: Александра Аверина и Дмитрий Куклин (их фамилии стали известны накануне), а также Михаил Федосеев и Павел Кулибанов. Более подробно о связи дела экс-прокурора и Олега Ярового, а также о том, как связаны фигурирующие в уголовном деле люди, мы рассказывали в этом материале.

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