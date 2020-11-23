В Новосибирске задержаны экс-прокурор, бывшая сотрудница облпрокуратуры и бизнесмен. Что о них известно

Утром 23 ноября стало известно о задержании бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца. По информации источников, его подозревают в превышении полномочий. Денис Ференец занимал должность прокурора Новосибирска с 2016 по 2020 годы. В каких-то громких скандалах он не светился, в отличии от, например, бывшего главы новосибирского МВД Юрия Стерликова. Мы собрали всю информацию, которую удалось найти о Ференце.



Карьера Ференца

Как указано на сайте новосибирской облпрокуратуры, Денис Ференец родился в Новосибирске в 1975 году. Начал работать в органах прокуратуры в 2000 году, после окончания Томского государственного университета по направлению «юриспруденция».