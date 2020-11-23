В Новосибирске задержаны экс-прокурор, бывшая сотрудница облпрокуратуры и бизнесмен. Что о них известно

В Новосибирске помимо экс-прокурора задержали еще двух человек
Утром 23 ноября стало известно о задержании бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца. По информации источников, его подозревают в превышении полномочий. Денис Ференец занимал должность прокурора Новосибирска с 2016 по 2020 годы. В каких-то громких скандалах он не светился, в отличии от, например, бывшего главы новосибирского МВД Юрия Стерликова. Мы собрали всю информацию, которую удалось найти о Ференце.
Карьера Ференца
Как указано на сайте новосибирской облпрокуратуры, Денис Ференец родился в Новосибирске в 1975 году. Начал работать в органах прокуратуры в 2000 году, после окончания Томского государственного университета по направлению «юриспруденция».
Работал в прокуратуре Железнодорожного района города Обь, а также в областной прокуратуре. С 2009 года занимал пост прокурора Центрального района. Весной 2016 года его назначили главным прокурором Новосибирска, но летом этого года он уволился с должности.
Тогда он написал заявление на отпуск с последующим увольнением по собственному желанию.
Задержание и другие фигуранты
В понедельник, 23 ноября, появилась информация о задержании Дениса Ференца. Кроме того, по информации источников, задержали бывшую руководительницу управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона Александру Аверину.
По предварительным данным, задержания могут быть связаны с делом экс-председателя совета директоров компании «Винап» бизнесмена Олега Ярового, который обвиняется в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).
О задержании Александры Авериной в разговоре с НГС упомянул и новосибирский общественник, юрист Евгений Митрофанов. Он рассказал также о задержании бизнесмена Дмитрия Куклина. Евгений Митрофанов предположил, что одной из причин задержаний могли стать возможные взятки работникам прокуратуры.
— С моей точки зрения одной из причин уголовного преследования Ференца может быть его участие в «решении вопросов» по ряду уголовных дел, в том числе с действующими и бывшими сотрудниками областной прокуратуры. Возможно, это связано с «Востоком» на месте бывшей Барахолки. Насколько мне известно, задержаны 6 человек, в том числе Аверина, которая в 2012 году уволилась, и Дмитрий Куклин, один из собственников и юрист «Востока». Видимо, Яровой дал какие-то показания, и, я так понимаю, у органов следствия есть задокументированные взаимоотношения между прокурорскими работниками и работниками «Востока», — рассуждает Евгений Митрофанов.
По данным Контур.Фокуса, Дмитрий Куклин является также учредителем и руководителем ряда крупных новосибирских компаний, в том числе ООО «ГУМ», ООО «Гум-Инвест» и ООО УК «ЦУМ».
О задержании Авериной, Ференца и Куклина пишет и «Континент-Сибирь» со ссылкой на собственные источники:
— По версии следствия, Олег Яровой лично и через доверенных лиц мог организовать коррупционные контакты с руководством органов прокуратуры региона. Для этого было зарегистрировано юридическое лицо ООО «Канон», через которое, по словам источника «КС», предположительно, осуществлялась легализация взяток должностным лицам органов прокуратуры путем оказания так называемых «юридических услуг» в интересах бизнесменов и членов криминальных структур, — пишет издание.
В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что у них нет информации о задержаниях.
Олега Ярового арестовали в июле этого года. Как ранее сообщали источники, близкие к следствию, бизнесмену вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере) по заявлению экс-генерального директора ОАО «Винап» Юрия Верясова. Он якобы утверждает, что Яровой с 2011 по 2015 год под различными предлогами похитил у него 170 миллионов рублей. Расследованием дела занимается новосибирская ФСБ.
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