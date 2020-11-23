Задержан экс-прокурор Новосибирска Денис Ференец

Задержан бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец
В Новосибирске сотрудниками ФСБ и СКР задержан бывший прокурор города Денис Ференец. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых ведомствах.
Как сообщает издание, Ференец подозревается в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), но подробности дела пока не известны.
По предварительным данным, задержание бывшего прокурора Новосибирска связано с делом экс-председателя совета директоров компании «Винап» бизнесмена Олега Ярового, который обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В пресс-службе областной прокуратуры и в СК по Новосибирской области не ответили на звонки журналиста НГС.
Денис Ференец был назначен прокурором Новосибирска в марте 2016 года. До этого он более