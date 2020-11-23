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СрочноЗадержан экс-прокурор Новосибирска

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Задержан экс-прокурор Новосибирска Денис Ференец

По информации источников, его подозревают в превышении полномочий

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Денис Ференец был назначен прокурором Новосибирска в марте 2016 года

Денис Ференец был назначен прокурором Новосибирска в марте 2016 года

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Задержан бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец

В Новосибирске сотрудниками ФСБ и СКР задержан бывший прокурор города Денис Ференец. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых ведомствах.

Как сообщает издание, Ференец подозревается в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), но подробности дела пока не известны.

По предварительным данным, задержание бывшего прокурора Новосибирска связано с делом экс-председателя совета директоров компании «Винап» бизнесмена Олега Ярового, который обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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В пресс-службе областной прокуратуры и в СК по Новосибирской области не ответили на звонки журналиста НГС.

Денис Ференец был назначен прокурором Новосибирска в марте 2016 года. До этого он более 6 лет возглавлял прокуратуру Центрального района города. Летом этого года появилась информация о его увольнении.

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СКФСБпрокуратура
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