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Сборщик шишек погиб от удара током под Новосибирском: кого за это будут судить

Погибший управлял автовышкой и задел люлькой линию электропередач

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Люлька автокрана задела электропровода

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Бердский городской суд рассмотрит дело о смерти 66-летнего сборщика шишек в местном лесхозе. Обвинительное заключение в отношении замдиректора организации подписали сегодня, 10 октября 2022 года, в прокуратуре города.

ЧП в Бердском лесхозе произошло 26 августа 2021 года. Как рассказали НГС в надзорном ведомстве, заместитель директора лесхоза предложил работающему у него сторожу и двум восемнадцатилетним юношам за небольшое вознаграждение собрать растущие на территории хозяйства еловые шишки, чтобы сформировать семенной фонд. Для этого обвиняемый дал им грузовик ЗИЛ, оборудованный двухколенной автовышкой. Сторож сел в кабину, а его помощники залезли в люльку.

— При сборе семян произошло касание автовышки автомобиля электрического провода, от чего работники получили поражение электрическим током, — рассказали в прокуратуре.

Автомобиль загорелся, сидевший в кабине сторож лесхоза погиб на месте, одного из молодых сборщиков госпитализировали с ожогами и электротравмой. Позже эксперты пришли к выводу, что его здоровью причинен вред средней тяжести.

Следователи СК возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ).

Как рассказал НГС старший помощник по взаимодействию со СМИ прокурора Новосибирской области Сергей Чернов, обвиняемый в преступлении управленец отказался давать показания и высказывать свое отношение к предъявленному обвинению. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Дозвониться до АО «Бердский Лесхоз» не удалось: рабочий день организации заканчивается в 16 часов дня.

Основным видом деятельности АО «Бердский лесхоз» являются лесозаготовки. Генеральный директор — Валерий Носков. До 27 сентября 2021 года 100% акций лесхоза принадлежали Департаменту земельных и имущественных отношений новосибирской области, в настоящее время держателем реестра акционеров является АО «Специализированный Регистратор «Компас». Чистая прибыль компании по состоянию на конец 2021 года составила 5,4 миллиона рублей.

Ранее НГС писал о гибели рабочего на стройке ЖК «Я — Маяковский». Он упал в траншею, где его засыпало грунтом.

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