Сборщик шишек погиб от удара током под Новосибирском: кого за это будут судить

Бердский городской суд рассмотрит дело о смерти 66-летнего сборщика шишек в местном лесхозе. Обвинительное заключение в отношении замдиректора организации подписали сегодня, 10 октября 2022 года, в прокуратуре города.



ЧП в Бердском лесхозе произошло 26 августа 2021 года. Как рассказали НГС в надзорном ведомстве, заместитель директора лесхоза предложил работающему у него сторожу и двум восемнадцатилетним юношам за небольшое вознаграждение собрать растущие на территории хозяйства еловые шишки, чтобы сформировать семенной фонд. Для этого обвиняемый дал им грузовик ЗИЛ, оборудованный двухколенной автовышкой. Сторож сел в кабину, а его помощники залезли в люльку.