Рабочий погиб на стройке ЖК
«Я — Маяковский» в Новосибирске: у него остались жена и трое детей
46-летнего мужчину засыпало грунтом в траншее при оборудовании ливневой канализации
Правоохранители выясняют обстоятельства смерти
По информации, предоставленной источником, знакомым с ситуацией, трагедия произошла
Возведением ЖК «Я — Маяковский» занимается ГК «Стрижи». Проект предполагает строительство жилого
По данным источника НГС в правоохранительных органах, согласно результатам экспертизы, смерть рабочего наступила от множественных переломов ребер с повреждением легкого. В региональном управлении Следственного комитета факт трагедии подтвердили.
— В настоящее время идет доследственная проверка, — пояснила старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области Кристина Оберемченко.
Известно, что погибший был женат. У него осталось трое детей.
Представители ГК «Стрижи» в беседе с журналистом НГС отметили, что в трагедии погиб работник компании-подрядчика — ООО «ПИК». Директор организации Артем Крапивин отметил, что произошедшее — несчастный случай.
— Не знаю почему, но он не сделал откосы (траншеи), упал, и грунтом его задавило. Это мой друг. Я с ним раньше работал в таких же траншеях. Семье его помогаю полностью, — заявил Крапивин.
ООО «ПИК» было образовано 22 декабря 2021 года. Уставный капитал —
В настоящее время работодатель и родственники погибшего ожидают решения трудовой комиссии и результатов проведения доследственной проверки.
16 июня рабочий погиб на строительной площадке в микрорайоне Морском в Бердске.