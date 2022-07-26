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Рабочий погиб на стройке ЖК «Я — Маяковский» в Новосибирске: у него остались жена и трое детей

46-летнего мужчину засыпало грунтом в траншее при оборудовании ливневой канализации

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У погибшего остались жена и трое детей

У погибшего остались жена и трое детей

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Правоохранители выясняют обстоятельства смерти 46-летнего новосибирца, погибшего на строительной площадке в Кировском районе Новосибирска.


По информации, предоставленной источником, знакомым с ситуацией, трагедия произошла 22 июня около 14 часов на строительной площадке на улице Тульской, 76а. Сейчас там возводят ЖК «Я — Маяковский». 46-летний рабочий в процессе оборудования ливневой канализации оказался на краю траншеи, который внезапно обвалился. Мужчина упал в канаву, и его засыпало грунтом. На помощь пострадавшему бросились очевидцы, вызвали скорую помощь. Медики, прибыв на место вызова, констатировали смерть мужчины.

Возведением ЖК «Я — Маяковский» занимается ГК «Стрижи». Проект предполагает строительство жилого 22-этажного дома на 197 квартир. Срок сдачи объекта в эксплуатацию — IV квартал 2022 года.

По данным источника НГС в правоохранительных органах, согласно результатам экспертизы, смерть рабочего наступила от множественных переломов ребер с повреждением легкого. В региональном управлении Следственного комитета факт трагедии подтвердили.


— В настоящее время идет доследственная проверка, — пояснила старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области Кристина Оберемченко.

Известно, что погибший был женат. У него осталось трое детей.

Представители ГК «Стрижи» в беседе с журналистом НГС отметили, что в трагедии погиб работник компании-подрядчика — ООО «ПИК». Директор организации Артем Крапивин отметил, что произошедшее — несчастный случай.

— Не знаю почему, но он не сделал откосы (траншеи), упал, и грунтом его задавило. Это мой друг. Я с ним раньше работал в таких же траншеях. Семье его помогаю полностью, — заявил Крапивин.

ООО «ПИК» было образовано 22 декабря 2021 года. Уставный капитал — 10 тысяч рублей. Количество сотрудников — 1 человек. Приоритетный вид деятельности по ОКВЭД — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

В настоящее время работодатель и родственники погибшего ожидают решения трудовой комиссии и результатов проведения доследственной проверки.

16 июня рабочий погиб на строительной площадке в микрорайоне Морском в Бердске. 43-летний мужчина получил смертельные травмы после того, как его засыпало грунтом в траншее.

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