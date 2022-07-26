Рабочий погиб на стройке ЖК «Я — Маяковский» в Новосибирске: у него остались жена и трое детей

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти 46-летнего новосибирца, погибшего на строительной площадке в Кировском районе Новосибирска.





По информации, предоставленной источником, знакомым с ситуацией, трагедия произошла 22 июня около 14 часов на строительной площадке на улице Тульской, 76а. Сейчас там возводят ЖК «Я — Маяковский». 46-летний рабочий в процессе оборудования ливневой канализации оказался на краю траншеи, который внезапно обвалился. Мужчина упал в канаву, и его засыпало грунтом. На помощь пострадавшему бросились очевидцы, вызвали скорую помощь. Медики, прибыв на место вызова, констатировали смерть мужчины.