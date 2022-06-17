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«Засыпало землей по плечи»: на стройке под Новосибирском погиб 43-летний рабочий

Он работал в траншее, когда на него высыпался грунт

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Обстоятельства трагедии выясняют следователи

Обстоятельства трагедии выясняют следователи

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16 июня в Бердске рабочего засыпало землей - он скончался от полученных травм.

Спасатели выехали на место в 17:10. По информации Следственного комитета, потерпевший выполнял работы по монтажу систем водоснабжения и канализации.

— Спасатели выезжали на место проведения работ по адресу микрорайон Морской, 1. Во время земляных работ произошло обрушение грунта. Рабочего, который стоял в траншее, засыпало землей по плечи. Его спасатели доставали, — рассказала НГС Наталья Дмитриева, спасатель третьего класса Бердского посково-спасательного отряда.

Скорая зафиксировала смерть мужчины, ему было 43 года. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по НСО, по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека, проводится проверка.

— Следователями территориального следственного подразделения проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств происшествия, — добавили в СК.

Зимой в Новосибирске на стройке четвертого моста погиб рабочий, который сорвался с большой высоты. В конце мая дело против его начальника дошло до суда.

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