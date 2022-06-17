«Засыпало землей по плечи»: на стройке под Новосибирском погиб 43-летний рабочий
Он работал в траншее, когда на него высыпался грунт
16 июня в Бердске рабочего засыпало землей - он скончался от полученных травм.
Спасатели выехали на место в 17:10. По информации Следственного комитета, потерпевший выполнял работы по монтажу систем водоснабжения и канализации.
— Спасатели выезжали на место проведения работ по адресу микрорайон Морской, 1. Во время земляных работ произошло обрушение грунта. Рабочего, который стоял в траншее, засыпало землей по плечи. Его спасатели доставали, — рассказала НГС Наталья Дмитриева, спасатель третьего класса Бердского посково-спасательного отряда.
Скорая зафиксировала смерть мужчины, ему было 43 года. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по НСО, по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека, проводится проверка.
— Следователями территориального следственного подразделения проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств происшествия, — добавили в СК.
Зимой в Новосибирске на стройке четвертого моста погиб рабочий, который сорвался с большой высоты. В конце мая дело против его начальника дошло до суда.