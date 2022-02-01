1 февраля вторник
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 3/10
usd 77.47
eur 86.50
Тема дняРабочий упал с высоты на стройке четвертого моста
Все новости
Все новости

«Бетонщик сорвался с высоты и погиб»: строители четвертого моста начали внутреннюю проверку из-за гибели рабочего

Мужчина сорвался с высоты примерно 60 метров

778
5Обсудить

Поделиться

Погибшему было около 40 лет

Погибшему было около 40 лет

Поделиться

В Новосибирске строители четвертого моста — группа «ВИС» — начали внутреннюю проверку из-за гибели рабочего. Мужчина сорвался с пилона сегодня и погиб на месте.

— При производстве работ по сооружению левой опоры пилона моста через реку Обь в Новосибирске сорвался с высоты и погиб бетонщик ООО «ПФ "ВИС"» Евгений Губеев. На месте чрезвычайного происшествия работают представители следственных органов, производят опрос свидетелей. По факту трагедии соответствующие подразделения Группы «ВИС» начали внутреннюю проверку, оказывается необходимое и полное содействие правоохранительным органам. Руководство Группы «ВИС» выражает соболезнования близким погибшего рабочего и окажет необходимую помощь, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе группы «ВИС»

В конце января на предприятии на улице Станционной погиб рабочий, который упал с трехметровой высоты. Его тело обнаружили утром.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

погиб рабочийтрагедиячетвертый мост
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter