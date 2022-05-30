До суда дошло дело против начальника бетонщика, погибшего на стройке четвертого моста
Мужчина свою вину не признал
В Новосибирске в суд передали дело против 37-летнего мужчины, который работал на стройке четвертого моста. Он был начальником бетонщика, который 1 февраля сорвался с высоты и погиб.
— По версии следствия, обвиняемый не обеспечил контроль за действиями подчиненных, покинув без остановки работ место их производства на расположенной вблизи площади Будагова левой платформе опоры строящегося мостового перехода через Обь. Мужчина не проконтролировал использование работниками средств индивидуальной защиты, включая страховочные привязи, в результате чего 44-летний бетонщик выпал в технологический проем этой платформы с высоты более 56 метров, получив несовместимые с жизнью телесные повреждения, — объяснили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Мужчина свою вину не признал. В компании «Производственная фирма "ВИС"» он больше не работает. Его обвиняют по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит срок до 5 лет лишения свободы.
Уголовное дело будет рассматривать Центральный суд Новосибирска.
Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске четвертого моста. Выручка АО «Группа "ВИС"» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК "Мосэнерго"», которое принадлежало Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, друга юности Владимира Путина, его спарринг-партнера по дзюдо).
Редакция обратилась за комментариями в компанию «ВИС».
В конце января на предприятии на улице Станционной погиб рабочий, который упал с трехметровой высоты. Его тело обнаружили утром.