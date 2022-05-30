До суда дошло дело против начальника бетонщика, погибшего на стройке четвертого моста

В Новосибирске в суд передали дело против 37-летнего мужчины, который работал на стройке четвертого моста. Он был начальником бетонщика, который 1 февраля сорвался с высоты и погиб.



— По версии следствия, обвиняемый не обеспечил контроль за действиями подчиненных, покинув без остановки работ место их производства на расположенной вблизи площади Будагова левой платформе опоры строящегося мостового перехода через Обь. Мужчина не проконтролировал использование работниками средств индивидуальной защиты, включая страховочные привязи, в результате чего 44-летний бетонщик выпал в технологический проем этой платформы с высоты более 56 метров, получив несовместимые с жизнью телесные повреждения, — объяснили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.