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Автокран задел электросети под Новосибирском — один человек погиб, двое в больнице

После контакта с проводами машина загорелась

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Люлька автокрана задела электросети

Люлька автокрана задела электросети

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Под Новосибирском водитель автокрана погиб из-за электропроводов

Сегодня днем, 26 августа, в Бердске люлька автовышки задела линию электропередачи. Машина загорелась, один мужчина погиб на месте от удара током, двоих увезли в больницу.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 12:10. Специалисты уточнили, что автоподъемник работал на высоте, когда люлька коснулась проводов.

— По оперативной информации, в результате происшествия пострадали три работника, осуществлявших высотные работы. Медики констатировали смерть одного мужчины на месте, а также госпитализировали еще двух человек в медицинские учреждения, — сообщили в ГУ МЧС по НСО.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар через 10 минут после прибытия специалистов электросетей, которые обесточили место проведения работ.

По информации издания «Курьер.Среда.Бердск», погиб водитель автоподъемника, его ударило током.

В июне на стройке в Кировском районе погиб 32-летний строитель. На мужчину упала бетонная плита. Двое его коллег получили травмы. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности смерть человека).

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МЧСстройкатехника безопасности
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