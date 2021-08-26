Автокран задел электросети под Новосибирском — один человек погиб, двое в больнице

Под Новосибирском водитель автокрана погиб из-за электропроводов
Сегодня днем, 26 августа, в Бердске люлька автовышки задела линию электропередачи. Машина загорелась, один мужчина погиб на месте от удара током, двоих увезли в больницу.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 12:10. Специалисты уточнили, что автоподъемник работал на высоте, когда люлька коснулась проводов.
— По оперативной информации, в результате происшествия пострадали три работника, осуществлявших высотные работы. Медики констатировали смерть одного мужчины на месте, а также госпитализировали еще двух человек в медицинские учреждения, — сообщили в ГУ МЧС по НСО.
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар через 10 минут после прибытия специалистов электросетей, которые обесточили место проведения работ.
По информации издания «Курьер.Среда.Бердск», погиб водитель автоподъемника, его ударило током.
В июне на стройке в Кировском районе погиб 32-летний строитель. На мужчину упала бетонная плита. Двое его коллег получили травмы. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности смерть человека).