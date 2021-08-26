Автокран задел электросети под Новосибирском — один человек погиб, двое в больнице

В июне на стройке в Кировском районе погиб 32-летний строитель. На мужчину упала бетонная плита. Двое его коллег получили травмы. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности смерть человека).

