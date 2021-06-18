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32-летнего строителя насмерть придавило бетонной плитой на Петухова

Еще двое с травмами доставлены в больницу

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Один человек погиб, два других в больнице

Один человек погиб, два других в больнице

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32-летний мужчина погиб на стройке в Кировском районе Новосибирска. На строителя упала бетонная плита. Двое его коллег получили травмы.

Как сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области, инцидент произошел на стройплощадке одного из домов на Петухова.

— Предварительно установлено, что потерпевший и двое мужчин 1988 и 1975 г. р. закрепили бетонную плиту с помощью стропы к крану. В процессе ее подъема и транспортировки плита сорвалась и упала на потерпевшего, причинив ему травмы, несовместимые с жизнью, — сообщили в СК.

Двое других строителей доставлены в больницу с разными травмами.

Следователи вместе с трудовой инспекцией выехали на место и начали проверку по факту случившегося.

Застройщик «ВИРА-строй», которому принадлежит участок по улице Петухова, 162, где произошел инцидент, не смог подробно прокомментировать ситуацию. Он сослался на то, что из-за следствия никаких подробностей комментировать возможности нет. Также застройщик уточнил, что руководство проводит внутреннюю проверку.

В начале месяца в селе Новокремлёвском Коченёвского района при опилке деревьев погиб 24-летний рабочий. Он пилил деревья с помощью автовышки, оборудованной телескопической стрелой. Во время работ стрела сорвалась, мужчина погиб на месте.

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