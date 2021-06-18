32-летнего строителя насмерть придавило бетонной плитой на Петухова

32-летний мужчина погиб на стройке в Кировском районе Новосибирска. На строителя упала бетонная плита. Двое его коллег получили травмы.
Как сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области, инцидент произошел на стройплощадке одного из домов на Петухова.
— Предварительно установлено, что потерпевший и двое мужчин 1988 и
Двое других строителей доставлены в больницу с разными травмами.
Следователи вместе с трудовой инспекцией выехали на место и начали проверку по факту случившегося.
Застройщик «ВИРА-строй», которому принадлежит участок по улице
В начале месяца в селе Новокремлёвском Коченёвского района при опилке деревьев погиб 24-летний рабочий. Он пилил деревья с помощью автовышки, оборудованной телескопической стрелой. Во время работ стрела сорвалась, мужчина погиб на месте.