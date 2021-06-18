32-летнего строителя насмерть придавило бетонной плитой на Петухова

32-летний мужчина погиб на стройке в Кировском районе Новосибирска. На строителя упала бетонная плита. Двое его коллег получили травмы.

Как сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области, инцидент произошел на стройплощадке одного из домов на Петухова.