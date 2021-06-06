В Коченёво сорвалась люлька с рабочими, пилившими деревья, — погиб 24-летний парень

Вчера, 5 июня, в селе Новокремлёвском Коченёвского района двое рабочих пилили деревья с помощью автовышки, оборудованной телескопической стрелой. Во время работ стрела сорвалась — в результате 24-летний рабочий погиб на месте.

— При помощи автовышки, оборудованной телескопической стрелой с монтажной корзиной, [молодые люди] производили пилку деревьев. При выполнении указанных работ телескопическая стрела с монтажной корзиной, где находились молодые люди, сорвалась, в результате чего 24-летний молодой человек от полученных травм скончался на месте, а его знакомый с различными травмами был доставлен бригадой СМП в ГБУЗ НСО «Коченёвская ЦРБ» для оказания медицинской помощи, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

