В Коченёво сорвалась люлька с рабочими, пилившими деревья, — погиб 24-летний парень

Люлька с рабочими сорвалась в Коченёво
Вчера, 5 июня, в селе Новокремлёвском Коченёвского района двое рабочих пилили деревья с помощью автовышки, оборудованной телескопической стрелой. Во время работ стрела сорвалась — в результате
— При помощи автовышки, оборудованной телескопической стрелой с монтажной корзиной, [молодые люди] производили пилку деревьев. При выполнении указанных работ телескопическая стрела с монтажной корзиной, где находились молодые люди, сорвалась, в результате чего
Коченевские следователи начали доследственную проверку.
Удалось установить, что контракт на спиливание деревьев администрация села заключила с ООО «Агропромэнерго» в лице директора. Тот, в свою очередь, заключил договор субподряда с физическим лицом — потерпевшим. Сейчас следователи устанавливают все детали происшествия.
Обновлено. В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что по факту падения рабочих организована проверка.
— Прокуратура оценит требования законодательства о контрактной системе при заключении договора на выполнение работ для муниципальных нужд, проверит соблюдение законодательства о технике безопасности. Результаты уголовно-процессуальной проверки взяты в прокуратуре на контроль. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — пояснили в ведомстве.
В мае на Кропоткина в Новосибирске рухнула люлька со строителями. Тогда сообщалось о четверых пострадавших.