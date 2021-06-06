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В Коченёво сорвалась люлька с рабочими, пилившими деревья, — погиб 24-летний парень

Его 25-летнего напарника с разными травмами доставили в больницу

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Молодые люди работали по договору субподряда с администрацией села

Молодые люди работали по договору субподряда с администрацией села

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Люлька с рабочими сорвалась в Коченёво

Вчера, 5 июня, в селе Новокремлёвском Коченёвского района двое рабочих пилили деревья с помощью автовышки, оборудованной телескопической стрелой. Во время работ стрела сорвалась — в результате 24-летний рабочий погиб на месте.

— При помощи автовышки, оборудованной телескопической стрелой с монтажной корзиной, [молодые люди] производили пилку деревьев. При выполнении указанных работ телескопическая стрела с монтажной корзиной, где находились молодые люди, сорвалась, в результате чего 24-летний молодой человек от полученных травм скончался на месте, а его знакомый с различными травмами был доставлен бригадой СМП в ГБУЗ НСО «Коченёвская ЦРБ» для оказания медицинской помощи, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Коченевские следователи начали доследственную проверку.

Удалось установить, что контракт на спиливание деревьев администрация села заключила с ООО «Агропромэнерго» в лице директора. Тот, в свою очередь, заключил договор субподряда с физическим лицом — потерпевшим. Сейчас следователи устанавливают все детали происшествия.

Обновлено. В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что по факту падения рабочих организована проверка.

— Прокуратура оценит требования законодательства о контрактной системе при заключении договора на выполнение работ для муниципальных нужд, проверит соблюдение законодательства о технике безопасности. Результаты уголовно-процессуальной проверки взяты в прокуратуре на контроль. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — пояснили в ведомстве.

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В мае на Кропоткина в Новосибирске рухнула люлька со строителями. Тогда сообщалось о четверых пострадавших.

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СКЧПбезопасность
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