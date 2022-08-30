Александр Бастрыкин заинтересовался делом о запертом в холодильнике новосибирского магазина ребенке
Главный следователь России поставил это дело на особый контроль
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на особый контроль дело о ребенке, которого в одном из магазинов заперли в холодильнике. В пресс-службе СК по Новосибирской области уточнили, что, по информации из СМИ, сотрудник магазина закрыл мальчика, так как последний попросил убрать просроченные продукты с прилавков магазина.
— Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области организована проверка по размещенной в СМИ информации о том, что сотрудник одного из магазинов города Новосибирска закрыл в холодильном складском помещении
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил
В декабре 2020 года рядом с магазином «Краски» на Каменской произошел конфликт между