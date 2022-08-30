Александр Бастрыкин заинтересовался делом о запертом в холодильнике новосибирского магазина ребенке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на особый контроль дело о ребенке, которого в одном из магазинов заперли в холодильнике. В пресс-службе СК по Новосибирской области уточнили, что, по информации из СМИ, сотрудник магазина закрыл мальчика, так как последний попросил убрать просроченные продукты с прилавков магазина.

— Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области организована проверка по размещенной в СМИ информации о том, что сотрудник одного из магазинов города Новосибирска закрыл в холодильном складском помещении 9-летнего мальчика по причине того, что последний попросил убрать просроченные продукты с прилавков магазина, — сообщили на сайте Следственного комитета.