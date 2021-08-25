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До суда дошло дело новосибирского продавца, который столкнул 14-летнего подростка с крыльца магазина

После инцидента мальчик впал в кому

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Дело рассмотрит Центральный районный суд

Дело рассмотрит Центральный районный суд

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Сегодня, 25 августа, прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по делу о конфликте между 46-летним продавцом магазина «Краски» и 14-летним подростком.

12 декабря, как сообщали прежде родители пострадавшего, произошла словесная перепалка между их сыном Богданом и мужчиной на улице Каменской. Это случилось после того, как мальчик с другом катались на парапете у торговой точки на сноускейте.

— В ходе возникшей ссоры из-за возможной порчи имущества магазина обвиняемый подошел к стоящему спиной (к краю крыльца) несовершеннолетнему, взял его руками за куртку и с силой кинул вниз с крыльца на твердую асфальтированную поверхность. После этого злоумышленник бросил в ребенка сноускейт, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

Подросток ударился головой, получил кровоизлияние в мозг, перенес трепанацию черепа и впал в кому. Теперь продавца обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (ч. 1 ст. 111 УК РФ).

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Прокуратура направит уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

В начале августа на набережной в Новосибирске люди в масках избили подростка. Пострадавший рассказал НГС подробности инцидента.

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