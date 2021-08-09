«Меня начали «месить» очень жестко»: толпа в масках избила подростка на набережной в Новосибирске

В Новосибирске люди в масках избили подростка за цвет волос
В Новосибирске на набережной толпа неизвестных в масках избила 17-летнего подростка с разноцветными волосами. Инцидент произошел в минувшую субботу, 7 августа. Молодой человек рассказал, что пришел вместе с подругой посмотреть на съемки клипа для его знакомой.
— Мы стояли на входе на набережную, клеили ногти подруге. Прибегают разноцветные люди, которые на сходке, как я понял, были. Но мы к этой сходке никакого отношения не имеем, и говорят: «Уходите отсюда». Мы сначала не поняли. Потом проходят какие-то люди в масках с панамками и кричат нам: «Японки!» Мы восприняли это как шутку и пошли к сцене, потому что там всё происходило. И они начали танцевать, мы сидели с подругой и смотрели, — объяснил пострадавший Денис (имя изменено).
Спустя какое-то время после репетиции танца, толпа людей в панамах и медицинских масках стала кричать в сторону танцующих: «Долой ЛГБТ!»
— Я не понимаю, при чем тут это. Потом эти люди спустились и начали меня трогать и оскорблять. Мы решили с подругой удалиться и найти охрану. Эти люди пошли за нами. Я шел с подругой за руку, чтобы они видели, что я с девочкой иду. Обычно таких не трогают. Потом они поставили мне подножку. Я падаю, отталкиваю ногой человека, который поставил мне подножку, и меня начинают «месить» очень жестко. Потом у меня отвалилась часть зуба, и меня отрубили. Очнулся на траве, — добавил пострадавший.
Вместе с родителями Денис отправился писать заявление в полицию, а после — снимать побои. Врачи диагностировали легкое сотрясение мозга и ушибы мягких тканей.
— Раньше мне могли написать в личку, сказать какой я плохой. Один на один я тоже могу справиться, но когда толпа — это уже перебор, — пояснил Денис.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области факт нападения подтвердили.
— В полицию поступило сообщение от несовершеннолетнего подростка, который обратился в отдел полиции с родителями о том, что в ходе драки на набережной в Октябрьском районе Новосибирска неизвестные нанесли ему телесные повреждения. Заявление было зарегистрировано в установленном порядке. Также поступило сообщение из медицинского учреждения, куда обратился подросток. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся необходимые мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего, а также оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, — сообщили в ведомстве.
В начале июня толпа молодых людей напала на 16-летнюю девочку из-за пляжного полотенца. Из-за этого ей пришлось провести в больнице несколько дней.