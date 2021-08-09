«Меня начали «месить» очень жестко»: толпа в масках избила подростка на набережной в Новосибирске

В Новосибирске на набережной толпа неизвестных в масках избила 17-летнего подростка с разноцветными волосами. Инцидент произошел в минувшую субботу, 7 августа. Молодой человек рассказал, что пришел вместе с подругой посмотреть на съемки клипа для его знакомой.

— Мы стояли на входе на набережную, клеили ногти подруге. Прибегают разноцветные люди, которые на сходке, как я понял, были. Но мы к этой сходке никакого отношения не имеем, и говорят: «Уходите отсюда». Мы сначала не поняли. Потом проходят какие-то люди в масках с панамками и кричат нам: «Японки!» Мы восприняли это как шутку и пошли к сцене, потому что там всё происходило. И они начали танцевать, мы сидели с подругой и смотрели, — объяснил пострадавший Денис (имя изменено).