«Она несколько раз теряла сознание»: избитая на пляже школьница проведет в больнице еще 10 дней

Девочка, которую 1 июня избили на пляже в Ленинском районе, проведет в больнице 10 дней . Об этом корреспонденту НГС сообщил отец ребенка Антон, попросивший не указывать его фамилию.

Антон уточнил, что его дочери 13, а не 16 лет , как накануне сообщали в агентстве безопасности «Гвардия». Он также рассказал, что дочь в момент происшествия была со своим братом-двойняшкой и его двумя друзьями.

Накануне стало известно, что конфликт начался на склоне недалеко от стройки ЛДС. Вчера «Гвардия» рассказывала, что девочка наступила на чужое пляжное покрывало, и поэтому ее избили. Группа быстрого реагирования вмешалась уже тогда, когда пострадавшая дошла до супермаркета на проспекте Карла Маркса. Нападавшие преследовали ее, а сотрудники магазина вызвали охрану. По предварительным данным от «Гвардии», задержанные являются воспитанниками городского детского дома.

