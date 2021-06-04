«Она несколько раз теряла сознание»: избитая на пляже школьница проведет в больнице еще 10 дней

Избитая на пляже в Новосибирске девочка проведет в больнице ближайшие
Девочка, которую
Антон уточнил, что его дочери 13, а не
Накануне стало известно, что конфликт начался на склоне недалеко от стройки ЛДС. Вчера «Гвардия» рассказывала, что девочка наступила на чужое пляжное покрывало, и поэтому ее избили. Группа быстрого реагирования вмешалась уже тогда, когда пострадавшая дошла до супермаркета на проспекте Карла Маркса. Нападавшие преследовали ее, а сотрудники магазина вызвали охрану. По предварительным данным от «Гвардии», задержанные являются воспитанниками городского детского дома.
Что рассказал об избиении отец пострадавшего ребенка
По словам Антона, в тот день на прогулку его сын и дочь отправились в компании своих друзей — двух мальчиков, которым было около 14 и
— Со слов дочери, когда они возвращались с этого пляжа, увидели группу молодых людей — порядка 20–25 человек. Те распивали спиртные напитки, орали громко, выражались нецензурно. Ребята решили быстренько мимо них пробежать, потому что видно было, что те изначально провоцировали конфликт. Но у них это не получилось, к сожалению, так как одна из этих девочек что-то моей дочери сказала. Ну, а та вроде как повернула голову и сказала что-то типа: «Сама такая». Эти девочки втроем тут же ринулись за ней, выдернули из компании и стали избивать ногами. Брат и двое пацанов попытались защитить ее, но ничего не смогли сделать, так как их, как щенков, раскидали старшие парни, — объяснил Антон.
Прервать избиение смог только мужчина-очевидец. Он окликнул избивавших девушек, так что пострадавшая смогла вырваться и добежать до супермаркета. Вторая компания пошла за ними.
— Когда ее избивали, она несколько раз теряла сознание. Просто черные круги перед глазами. Ну представляете, вас трое будут избивать ногами по голове? — возмутился мужчина. Он добавил, что на склоне были и другие очевидцы, но они не стали вмешиваться.
Антон уверен, что конфликт не мог разгореться из-за пляжного полотенца: он отмечает, что эта причина — версия нападавших. Его дочь обходила компанию на расстоянии 3–4 метров и не могла наступить на их вещи.
В каком состоянии сейчас ребенок
Отец девочки рассказал, что его дочь уже третий день находится в больнице. Лежать ей там предстоит еще как минимум
— У нее сотрясение мозга, было еще подозрение на перелом носа, так как он сильно опух, ушибы и ссадины по всему телу. Ну, и психологическое состояние, конечно. Она боится, хотя мы ей говорим, что мы ее защитим, — говорит отец.
Ей предстоит пройти судебно-медицинскую экспертизу, которая и установит точно весь список травм. В день конфликта родители написали заявление в полицию, по словам Антона, главная нападавшая задержана — ей
— Один из этой компании ко мне подошел в тот день, когда мы к супермаркету подъехали, сказал, что попытался как-то оттащить девочек, но не смог. Он произвел более-менее адекватное впечатление, а что касается девочек, которые избивали… Вот я одну у супермаркета видел и скажу так: она не производит впечатление ребенка из благополучной семьи. Когда моя жена туда подъехала, эти подростки еще стояли рычали, но стоило появиться мне, как эти же девочки и парни стали прятаться за спины сотрудников полиции. Одна кричала, что она — несовершеннолетняя, другой говорил, что он вообще ни при чем и ничего не видел, — отметил Антон.
Он также добавил, что в день нападения на его дочери были дорогие сережки, которые ей купили накануне. После избиения они пропали. Родители предполагают, что с его дочери их могли снять, когда она потеряла сознание.
— Так что я тут усматриваю не только
Дочь также рассказала Антону, что ей в соцсетях пришло сообщение от одной из нападавших:
— Какая-то там из девочек начала ей писать вроде как с предостережением, что «тебе лучше сказать, что избивали тебя не трое, а одна». У меня, к сожалению, вчера не получилось добраться до телефона дочери, я этого сообщения еще не видел, а то я бы написал, что переписку читают и родители, и полиция. Надеюсь, подобных сообщений больше не будет.
Вчера, 3 июня, Следственный комитет начал проверку этого конфликта.
— Чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, руководство следственного управления инициирует передачу материалов по данному факту из органов внутренних дел в производство следственных органов следственного управления СК России по Новосибирской области для принятия процессуального решения, — сообщала старший помощник руководителя СУ СК региона по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Этой весной в Ленинском районе произошел еще один похожий случай нападения на подростка — толпа избила мальчика, пришедшего на день рождения к девочке, с которой он познакомился в интернете. Молодые люди поджидали его в подъезде. Родители 17-летнего пострадавшего подали заявление в полицию. А в мае возле села Новочановское сверстники жестоко избили