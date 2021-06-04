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«Она несколько раз теряла сознание»: избитая на пляже школьница проведет в больнице еще 10 дней

Отец девочки рассказал НГС о ее состоянии

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Столкновение пострадавшей и ее друзей с компанией постарше произошло на склоне в Горском микрорайоне

Столкновение пострадавшей и ее друзей с компанией постарше произошло на склоне в Горском микрорайоне

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Избитая на пляже в Новосибирске девочка проведет в больнице ближайшие 10 дней

Девочка, которую 1 июня избили на пляже в Ленинском районе, проведет в больнице 10 дней. Об этом корреспонденту НГС сообщил отец ребенка Антон, попросивший не указывать его фамилию.

Антон уточнил, что его дочери 13, а не 16 лет, как накануне сообщали в агентстве безопасности «Гвардия». Он также рассказал, что дочь в момент происшествия была со своим братом-двойняшкой и его двумя друзьями.

Накануне стало известно, что конфликт начался на склоне недалеко от стройки ЛДС. Вчера «Гвардия» рассказывала, что девочка наступила на чужое пляжное покрывало, и поэтому ее избили. Группа быстрого реагирования вмешалась уже тогда, когда пострадавшая дошла до супермаркета на проспекте Карла Маркса. Нападавшие преследовали ее, а сотрудники магазина вызвали охрану. По предварительным данным от «Гвардии», задержанные являются воспитанниками городского детского дома.

Что рассказал об избиении отец пострадавшего ребенка

По словам Антона, в тот день на прогулку его сын и дочь отправились в компании своих друзей — двух мальчиков, которым было около 14 и 15 лет. Компания нападавших же оказалась гораздо старше — молодым людям было от 17 лет.

— Со слов дочери, когда они возвращались с этого пляжа, увидели группу молодых людей — порядка 20–25 человек. Те распивали спиртные напитки, орали громко, выражались нецензурно. Ребята решили быстренько мимо них пробежать, потому что видно было, что те изначально провоцировали конфликт. Но у них это не получилось, к сожалению, так как одна из этих девочек что-то моей дочери сказала. Ну, а та вроде как повернула голову и сказала что-то типа: «Сама такая». Эти девочки втроем тут же ринулись за ней, выдернули из компании и стали избивать ногами. Брат и двое пацанов попытались защитить ее, но ничего не смогли сделать, так как их, как щенков, раскидали старшие парни, — объяснил Антон.

Прервать избиение смог только мужчина-очевидец. Он окликнул избивавших девушек, так что пострадавшая смогла вырваться и добежать до супермаркета. Вторая компания пошла за ними.

— Когда ее избивали, она несколько раз теряла сознание. Просто черные круги перед глазами. Ну представляете, вас трое будут избивать ногами по голове? — возмутился мужчина. Он добавил, что на склоне были и другие очевидцы, но они не стали вмешиваться.

Антон уверен, что конфликт не мог разгореться из-за пляжного полотенца: он отмечает, что эта причина — версия нападавших. Его дочь обходила компанию на расстоянии 3–4 метров и не могла наступить на их вещи.

В каком состоянии сейчас ребенок

Отец девочки рассказал, что его дочь уже третий день находится в больнице. Лежать ей там предстоит еще как минимум 10 дней.

— У нее сотрясение мозга, было еще подозрение на перелом носа, так как он сильно опух, ушибы и ссадины по всему телу. Ну, и психологическое состояние, конечно. Она боится, хотя мы ей говорим, что мы ее защитим, — говорит отец.

Ей предстоит пройти судебно-медицинскую экспертизу, которая и установит точно весь список травм. В день конфликта родители написали заявление в полицию, по словам Антона, главная нападавшая задержана — ей 17 лет.

— Один из этой компании ко мне подошел в тот день, когда мы к супермаркету подъехали, сказал, что попытался как-то оттащить девочек, но не смог. Он произвел более-менее адекватное впечатление, а что касается девочек, которые избивали… Вот я одну у супермаркета видел и скажу так: она не производит впечатление ребенка из благополучной семьи. Когда моя жена туда подъехала, эти подростки еще стояли рычали, но стоило появиться мне, как эти же девочки и парни стали прятаться за спины сотрудников полиции. Одна кричала, что она — несовершеннолетняя, другой говорил, что он вообще ни при чем и ничего не видел, — отметил Антон.

Он также добавил, что в день нападения на его дочери были дорогие сережки, которые ей купили накануне. После избиения они пропали. Родители предполагают, что с его дочери их могли снять, когда она потеряла сознание.

— Так что я тут усматриваю не только статью 112 УК РФ «Нанесение тяжких телесных повреждений», но и статью 161 УК «Разбой», — уточнил Антон.

Дочь также рассказала Антону, что ей в соцсетях пришло сообщение от одной из нападавших:

— Какая-то там из девочек начала ей писать вроде как с предостережением, что «тебе лучше сказать, что избивали тебя не трое, а одна». У меня, к сожалению, вчера не получилось добраться до телефона дочери, я этого сообщения еще не видел, а то я бы написал, что переписку читают и родители, и полиция. Надеюсь, подобных сообщений больше не будет.

Вчера, 3 июня, Следственный комитет начал проверку этого конфликта.

— Чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, руководство следственного управления инициирует передачу материалов по данному факту из органов внутренних дел в производство следственных органов следственного управления СК России по Новосибирской области для принятия процессуального решения, — сообщала старший помощник руководителя СУ СК региона по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Этой весной в Ленинском районе произошел еще один похожий случай нападения на подростка — толпа избила мальчика, пришедшего на день рождения к девочке, с которой он познакомился в интернете. Молодые люди поджидали его в подъезде. Родители 17-летнего пострадавшего подали заявление в полицию. А в мае возле села Новочановское сверстники жестоко избили 13-летнего подростка — драка попала на видео.

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