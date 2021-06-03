В Новосибирске делом об избиении 16-летней девочки из-за пляжного полотенца займутся следователи

Следственный комитет начнет проверку конфликта, который произошел в Ленинском районе Новосибирска: толпа подростков избила 16-летнюю девочку, после того как она якобы наступила на чужое полотенце на пляже.
— Чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, руководство следственного управления инициирует передачу материалов по данному факту из органов внутренних дел в производство следственных органов следственного управления СК России по Новосибирской области для принятия процессуального решения. Для установления тяжести вреда здоровью, причиненного ребенку, будет назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК региона по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Ранее стало известно, компания из трех девушек и двух парней отправились за потерпевшей и ее 10-летним братом, а затем начали ее избивать. Конфликт молодых людей заметила супермаркета на проспекте Карла Маркса, она же и вызвала группу быстрого реагирования агентства безопасности «Гвардия». Бойцам удалось обнаружить компанию нападавших — их задержали и передали сотрудникам полиции.
— По предварительной информации, все задержанные являются воспитанниками городского детского дома, — уточнили в «Гвардии».
В апреле толпа избила и ограбила двух подростков прямо в подъезде на улице Колхидской. После драки пострадавших экстренно доставили в больницу, потому что им стало хуже.