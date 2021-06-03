Толпа молодых людей напала на 16-летнюю девочку в Новосибирске из-за пляжного полотенца

Вечером 1 июня в Ленинском районе Новосибирска пятеро 18-летних молодых людей избили 16-летнюю девочку. Причиной стал конфликт на пляже.
Конфликт молодых людей заметила директор супермаркета на проспекте Карла Маркса примерно в 20:31. Женщина вызвала группу быстрого реагирования агентства безопасности «Гвардия» и вырвала девочку из толпы.
— На лице и руках у девочки были свежие ссадины и царапины, а нос был опухшим от ударов. Со слов потерпевшей, причиной конфликта, вызвавшего столь жестокую расправу, послужило то, что во время отдыха на берегу Оби она якобы наступила на чужое пляжное полотенце, — рассказал старший экипажа ГБР «Гвардии» Артём Вялков.
После этого компания из трех девушек и двух парней отправилась следом за 16-летней девочкой и ее 10-летним братом и начала ее избивать.
Бойцам группы быстрого реагирования удалось обнаружить компанию нападавших — их задержали и передали сотрудникам полиции. Пострадавшая девочка с братом и родителями поехали в Ленинский отдел полиции, чтобы написать заявление.
— По предварительной информации, все задержанные являются воспитанниками городского детского дома, — уточнили в «Гвардии».
В Следственном комитете по Новосибирской области НГС сообщили, что не располагают информацией о таком инциденте.
Прошлой зимой широкий резонанс вызвала другая драка подростков: тогда четверо парней избили женщину-таксиста и угнали ее автомобиль. А осенью в Октябрьском районе Новосибирска пятеро подростков избили мужчину. Нападавшие не стали грабить мужчину, а взяли только капюшон и кепку. У пострадавшего диагностировали контузию левого глаза и серьезное повреждение уха, а также разорванную рану верхней и нижней губы и зубов.