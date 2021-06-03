Толпа молодых людей напала на 16-летнюю девочку в Новосибирске из-за пляжного полотенца

Вечером 1 июня в Ленинском районе Новосибирска пятеро 18-летних молодых людей избили 16-летнюю девочку. Причиной стал конфликт на пляже.

Конфликт молодых людей заметила директор супермаркета на проспекте Карла Маркса примерно в 20:31. Женщина вызвала группу быстрого реагирования агентства безопасности «Гвардия» и вырвала девочку из толпы.

— На лице и руках у девочки были свежие ссадины и царапины, а нос был опухшим от ударов. Со слов потерпевшей, причиной конфликта, вызвавшего столь жестокую расправу, послужило то, что во время отдыха на берегу Оби она якобы наступила на чужое пляжное полотенце, — рассказал старший экипажа ГБР «Гвардии» Артём Вялков.