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«Хорошо, что кровь из носа пошла, а не внутрь»: избитым в Новосибирске подросткам стало хуже

Артёма и Сергея госпитализировали через несколько дней после драки

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Избитых положили в больницу <nobr class="_">№ 34</nobr>

Избитых положили в больницу № 34

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Избитых в Новосибирске подростков госпитализировали через несколько дней после драки

Двоих подростков, которых 2 апреля избили на лестнице в многоэтажке по улице Колхидской, госпитализировали через несколько дней после происшествия. Пострадавшим стало хуже.

Об этом НГС рассказала Татьяна — мать избитого Сергея. По словам женщины, ее сын почувствовал себя хуже ночью с 4 на 5 апреля, в больницу его увезла скорая.

— Вчера была в больнице, врач мне дал выписку: сотрясение. Плюс голова болит, челюсть болит, кровь из носа, ребра целы, слава богу. Когда приехала скорая, врач сказал: «Хорошо, что кровь из носа пошла, а не внутрь». После таких побоев может и эпилепсия начаться, и в кому можно впасть. Он мне наговорил ужасов, у меня волосы дыбом встали. Когда приехали в больницу, врач тоже говорит: «Всё, мы вас госпитализируем», — рассказала Татьяна. Копия справки о госпитализации Сергея есть в распоряжении НГС.

Кроме того, днем 5 апреля госпитализировали друга ее сына — Артёма, у него поднялась высокая температура, сильно болела голова. Сейчас оба подростка лежат в городской больнице № 34 без связи — мобильные телефоны ребят остались в полиции.

— Вчера Сергей спустился ко мне весь бледный, еле идет. Он эти дни не ест, потому что челюсть болит, вроде не сломана, но сильно били, пинали, — рассказала Татьяна.

15-летнего Артёма и 17-летнего Сергея избили в пятницу 2 апреля. Ранее мать Сергея рассказывала, что в тот вечер они пошли на день рождения к знакомой Артёма.

— Мне они ничего не сказали про день рождения, хотя Артём попросил у мамы 500 рублей. У меня Серёжа ни копейки не попросил. Вечером, в начале шестого, они ушли, а почти в девять заходит Серёжа весь в крови. Говорит: «Мама, рассчитайся, пожалуйста, за такси, 200 рублей, если оно не уехало». Я вылетаю, такси никакого нет, — рассказала женщина НГС.

Оказалось, что их избили несколько человек. Артёма, в частности, обвиняли, что он обманул кого-то на 1,5 тысячи рублей. По словам Татьяны, сначала они били их в подъезде, а потом вывели на улицу.

— Они их схватили за капюшоны, вывели на улицу. Серёжа крикнул Артёму: «Беги». Возле подъезда девочки их пинали, как сказал Артём, снимали это на видео. Сказали сыну: «Отдавай всё, что у тебя есть, или мы сломаем тебе руку или ногу. Выбирай». У него были только телефон, наушники и зарядное устройство. Хотели снять куртку, но он не дал, — добавила мать пострадавшего подростка.

Ранее в МВД по НСО сообщали, что после происшествия в отдел доставили четырех человек.

В следственном управлении СК РФ по НСО пообещали прокомментировать инцидент позднее.

На прошлой неделе НГС рассказывал о другом нападении — в центре Новосибирска избили лежачего мужчину.

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