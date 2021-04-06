«Хорошо, что кровь из носа пошла, а не внутрь»: избитым в Новосибирске подросткам стало хуже

Избитых в Новосибирске подростков госпитализировали через несколько дней после драки
Двоих подростков, которых
Об этом НГС рассказала Татьяна — мать избитого Сергея. По словам женщины, ее сын почувствовал себя хуже ночью с 4 на
— Вчера была в больнице, врач мне дал выписку: сотрясение. Плюс голова болит, челюсть болит, кровь из носа, ребра целы, слава богу. Когда приехала скорая, врач сказал: «Хорошо, что кровь из носа пошла, а не внутрь». После таких побоев может и эпилепсия начаться, и в кому можно впасть. Он мне наговорил ужасов, у меня волосы дыбом встали. Когда приехали в больницу, врач тоже говорит: «Всё, мы вас госпитализируем», — рассказала Татьяна. Копия справки о госпитализации Сергея есть в распоряжении НГС.
Кроме того, днем
— Вчера Сергей спустился ко мне весь бледный, еле идет. Он эти дни не ест, потому что челюсть болит, вроде не сломана, но сильно били, пинали, — рассказала Татьяна.
15-летнего Артёма и 17-летнего Сергея избили в пятницу
— Мне они ничего не сказали про день рождения, хотя Артём попросил у мамы 500 рублей. У меня Серёжа ни копейки не попросил. Вечером, в начале шестого, они ушли, а почти в девять заходит Серёжа весь в крови. Говорит: «Мама, рассчитайся, пожалуйста, за такси, 200 рублей, если оно не уехало». Я вылетаю, такси никакого нет, — рассказала женщина НГС.
Оказалось, что их избили несколько человек. Артёма, в частности, обвиняли, что он обманул кого-то на 1,5 тысячи рублей. По словам Татьяны, сначала они били их в подъезде, а потом вывели на улицу.
— Они их схватили за капюшоны, вывели на улицу. Серёжа крикнул Артёму: «Беги». Возле подъезда девочки их пинали, как сказал Артём, снимали это на видео. Сказали сыну: «Отдавай всё, что у тебя есть, или мы сломаем тебе руку или ногу. Выбирай». У него были только телефон, наушники и зарядное устройство. Хотели снять куртку, но он не дал, — добавила мать пострадавшего подростка.
Ранее в МВД по НСО сообщали, что после происшествия в отдел доставили четырех человек.
В следственном управлении СК РФ по НСО пообещали прокомментировать инцидент позднее.
На прошлой неделе НГС рассказывал о другом нападении — в центре Новосибирска избили лежачего мужчину.