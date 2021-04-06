«Хорошо, что кровь из носа пошла, а не внутрь»: избитым в Новосибирске подросткам стало хуже

Двоих подростков, которых 2 апреля избили на лестнице в многоэтажке по улице Колхидской, госпитализировали через несколько дней после происшествия. Пострадавшим стало хуже.

Об этом НГС рассказала Татьяна — мать избитого Сергея. По словам женщины, ее сын почувствовал себя хуже ночью с 4 на 5 апреля , в больницу его увезла скорая.

— Вчера была в больнице, врач мне дал выписку: сотрясение. Плюс голова болит, челюсть болит, кровь из носа, ребра целы, слава богу. Когда приехала скорая, врач сказал: «Хорошо, что кровь из носа пошла, а не внутрь». После таких побоев может и эпилепсия начаться, и в кому можно впасть. Он мне наговорил ужасов, у меня волосы дыбом встали. Когда приехали в больницу, врач тоже говорит: «Всё, мы вас госпитализируем», — рассказала Татьяна. Копия справки о госпитализации Сергея есть в распоряжении НГС.