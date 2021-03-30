В центре Новосибирска избили лежачего мужчину — его пнули ногой по голове

Вчера, 29 марта, в Центральном районе Новосибирска избили мужчину — по информации от полиции, он получил тяжелые травмы.

— Примерно в 06:30 поступило заявление из медицинского учреждения о том, что к ним доставили избитого мужчину. В настоящий момент сотрудниками уголовного розыска проводится комплекс мер по выявлению участников, а также их задержанию, — рассказали НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области

Конфликт попал на видео подписчика сообщества «АСТ-54». Он сообщил, что драка произошла рядом с домом на улице Ядринцевской, 23. На кадрах видно, что один мужчина лежит рядом со ступеньками здания, а еще шесть переговариваются в нескольких метрах от него. Затем двое из них подходят к лежавшему и бьют ногами, один из ударов приходится в область головы. После этого мужчины уходят.