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В центре Новосибирска избили лежачего мужчину — его пнули ногой по голове

Полиция ищет подозреваемых в нападении на Ядринцевской

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Пострадавшего доставили в больницу

Пострадавшего доставили в больницу

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В центр Новосибирска избили лежачего мужчину возле дома на Ядринцевской

Вчера, 29 марта, в Центральном районе Новосибирска избили мужчину — по информации от полиции, он получил тяжелые травмы.

— Примерно в 06:30 поступило заявление из медицинского учреждения о том, что к ним доставили избитого мужчину. В настоящий момент сотрудниками уголовного розыска проводится комплекс мер по выявлению участников, а также их задержанию, — рассказали НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области

Конфликт попал на видео подписчика сообщества «АСТ-54». Он сообщил, что драка произошла рядом с домом на улице Ядринцевской, 23. На кадрах видно, что один мужчина лежит рядом со ступеньками здания, а еще шесть переговариваются в нескольких метрах от него. Затем двое из них подходят к лежавшему и бьют ногами, один из ударов приходится в область головы. После этого мужчины уходят.

В начале марта двое водителей обрызгали друг друга из перцовых баллончиков на площади Трубникова. После этого один из них ударил другого саперной лопатой. Оба написали заявления в полицию.

Также в этом месяце произошла массовая драка на улице Беловежской. Одному из пострадавших пришлось обратиться к хирургу, чтобы зашить раны.

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