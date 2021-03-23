Водители обрызгали друг друга газом на площади Трубникова — конфликт закончился ударами саперной лопатой

В Новосибирске на площади Трубникова один водитель избил другого саперной лопатой
В Новосибирске полиция разбирается в потасовке двух водителей, которые вечером на площади Трубникова прыснули друг в друга из газовых баллончиков. Затем один нанес другому удары саперной лопатой.
По информации полиции, заявления подали оба водителя. Один из участников конфликта рассказал НГС свою версию.
«Что-то психанул»
— Я спускался с Нарымской на площадь Трубникова на зеленый сигнал светофора. В промежутке между Железнодорожной и Нарымской стоял первый ряд машин на красном сигнале светофора. По негласному правилу водителей тех, кто заезжает на кольцо и хочет попасть в крайний ряд, пропускают через одного. Я там
За автомобилем Игоря образовался хвост из машин. Водитель из впереди стоящего автомобиля вышел и направился в сторону Игоря.
— Он открыл левую дверь (у меня в машине правый руль), начал кричать, что я его зажимаю. Я попытался объяснить, что заехал на зеленый сигнал светофора и все нормальные водители через одного пропускают, — вспоминает пострадавший. — Он вроде осознал, но что-то психанул, посмотрел на мою дверь, может, выломать хотел. Оставил открытой, хотя движение интенсивное началось, машины начали сигналить. Он обошел мою машину, долбанул по зеркалу боковому с водительской стороны. Такое поведение не могло не возмутить. Я вышел к нему поговорить, он уже шел к своей машине. Он резко развернулся и газовым баллончиком прыснул. «На, получай», — говорит.
Игорю удалось увернуться, так как баллончик был распыляющим, поэтому его почти не задело. Тогда он достал свой распылитель и тоже прыснул газом в лицо оппоненту.
— Он взревел, побежал к багажнику своей машины, начал там копаться. Достал саперную лопатку, начал махать, я остатки газа выпрыснул. Он освирепел, начал по ногам рубить конкретно. Я упал. Он вообще озверел. Кровь, что ли, почувствовал? Не понимаю. Люди начали из машин ему кричать: «Что делаешь?» Я рукой начал защищаться, он начал по голове метить. Мне пальцы переломало. Мужики как раз подскочили, видят, что он не остановится. Схватили его, на снегоотвал отбросили, выхватили лопатку, — рассказал Игорь.
После этого водители перенесли Игоря в багажник его автомобиля, чтобы ему не пришлось лежать на снегу. На место вызвали скорую и полицию.
Последствия
В больнице у Игоря диагностировали открытый оскольчатый перелом фаланг двух пальцев, вывих пальца, открытый перелом правой голени. Также мужчина получил рвано-ушибленные раны ноги и кисти, ожог глаз (выписка из карты есть в распоряжении редакции).
В полицию поступили два заявления
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что в Железнодорожном районе произошел конфликт двух мужчин, который перерос в драку. Оба участника написали заявления.
— Сотрудниками полиции по факту конфликта между мужчинами проводится проверка. Оба опрошены, от них приняты заявления. Участники проходят лечение, после которого им будет выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу. После этого будет установлена тяжесть вреда здоровью и принято решение, — рассказали НГС в ведомстве.
Ранее в этом году на площади Труда произошла драка водителей. Конфликт разгорелся на оживленной дороге — он попал на видео.