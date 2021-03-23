Водители обрызгали друг друга газом на площади Трубникова — конфликт закончился ударами саперной лопатой

В Новосибирске полиция разбирается в потасовке двух водителей, которые вечером на площади Трубникова прыснули друг в друга из газовых баллончиков. Затем один нанес другому удары саперной лопатой.



По информации полиции, заявления подали оба водителя. Один из участников конфликта рассказал НГС свою версию.

«Что-то психанул»