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На площади Труда сцепились таксист и водитель минивэна — на видео попала массовая драка

Конфликт разгорелся посреди оживленной дороги

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Один из мужчин использовал перцовый баллончик

Один из мужчин использовал перцовый баллончик

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В Новосибирске на площади Труда подрались таксист и водитель минивэна

В Новосибирске на площади Труда подрались четверо мужчин. Инцидент, по словам очевидцев в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», произошел 31 января около обеда.

Конфликт разгорелся между экипажами KIA Rio с логотипами «Ситимобил» и минивэна. Один из мужчин использовал перцовый баллончик. Драка попала на видео.

Корреспондент НГС отправила официальный запрос в «Ситимобил» с просьбой рассказать подробности инцидента.

- В полицию об инциденте информации не поступало. Но по появившейся в сети информации сотрудниками будет проведена проверка, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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В августе на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Гоголя произошел конфликт между двумя мужчинами. Они бросили машины на встречной полосе, после чего устроили перепалку. Вместе с ними из салонов автомобилей вышли пассажиры, один из них достал пистолет.

В ночь на 14 января произошла потасовка возле бара на Вокзальной магистрали. Таксист выхватил нож и пытался ударить им другого мужчину.

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дракадрака с таксистом
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