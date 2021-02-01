На площади Труда сцепились таксист и водитель минивэна — на видео попала массовая драка

В Новосибирске на площади Труда подрались таксист и водитель минивэна
В Новосибирске на площади Труда подрались четверо мужчин. Инцидент, по словам очевидцев в группе новосибирской службы эвакуации «
Конфликт разгорелся между экипажами KIA Rio с логотипами «Ситимобил» и минивэна. Один из мужчин использовал перцовый баллончик. Драка попала на видео.
Корреспондент НГС отправила официальный запрос в «Ситимобил» с просьбой рассказать подробности инцидента.
- В полицию об инциденте информации не поступало. Но по появившейся в сети информации сотрудниками будет проведена проверка, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В августе на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Гоголя произошел конфликт между двумя мужчинами. Они бросили машины на встречной полосе, после чего устроили перепалку. Вместе с ними из салонов автомобилей вышли пассажиры, один из них достал пистолет.
В ночь на