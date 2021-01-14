Парень с девушкой вызвали такси ночью в центре Новосибирска — на них напал предыдущий пассажир

В Новосибирске в ночь на 14 января произошла потасовка возле бара на Вокзальной магистрали. Мужчина выхватил нож и пытался ударить им другого мужчину.

По информации источника НГС, новосибирец с девушкой заказали такси к бару на Вокзальной магистрали. На вызов приехал водитель с пассажиром, который отказался покидать машину.

Видео конфликта опубликовал паблик «ЧП Новосибирск».

