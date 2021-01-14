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Парень с девушкой вызвали такси ночью в центре Новосибирска — на них напал предыдущий пассажир

Потасовка случилась возле одного из баров на Вокзальной магистрали

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Усмирить нападавшего было непросто

Усмирить нападавшего было непросто

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Новосибирец с ножом напал ночью на пару, вызвавшую такси

В Новосибирске в ночь на 14 января произошла потасовка возле бара на Вокзальной магистрали. Мужчина выхватил нож и пытался ударить им другого мужчину.

По информации источника НГС, новосибирец с девушкой заказали такси к бару на Вокзальной магистрали. На вызов приехал водитель с пассажиром, который отказался покидать машину.

Видео конфликта опубликовал паблик «ЧП Новосибирск».

— Он был агрессивный и явно пьян. Набросился на парня и девушку задел, — рассказал источник.

По его данным, на место была вызвана полиция, а также скорая помощь.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

— Пострадала девушка 19 лет. С ушибом она была доставлена в травмпункт, — рассказала главврач скорой помощи Ирина Большакова.

В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что в отделение полиции были доставлены 5 человек.

— В 00:14 поступило сообщение о конфликте, происходящем у дома № 16 по Вокзальной магистрали. Все участники конфликта — трое мужчин и две девушки — были доставлены в отдел полиции, где от всех были приняты заявления и объяснения. Нож, находившийся у одного из граждан, изъят. Проводится проверка, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В начале года на видео попало другое нападение. Мужчина избил бывшую жену в ателье. Он напал на нее утром на работе. Женщина написала заявление в полицию.

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