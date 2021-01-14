Парень с девушкой вызвали такси ночью в центре Новосибирска — на них напал предыдущий пассажир

Новосибирец с ножом напал ночью на пару, вызвавшую такси
В Новосибирске в ночь на 14 января произошла потасовка возле бара на Вокзальной магистрали. Мужчина выхватил нож и пытался ударить им другого мужчину.
По информации источника НГС, новосибирец с девушкой заказали такси к бару на Вокзальной магистрали. На вызов приехал водитель с пассажиром, который отказался покидать машину.
Видео конфликта опубликовал паблик «ЧП Новосибирск».
— Он был агрессивный и явно пьян. Набросился на парня и девушку задел, — рассказал источник.
По его данным, на место была вызвана полиция, а также скорая помощь.
— Пострадала девушка
В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что в отделение полиции были доставлены
— В 00:14 поступило сообщение о конфликте, происходящем у дома
В начале года на видео попало другое нападение. Мужчина избил бывшую жену в ателье. Он напал на нее утром на работе. Женщина написала заявление в полицию.