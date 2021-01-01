«Хотел меня вернуть»: новосибирец напал на бывшую жену в ателье — избиение попало на видео

Новосибирец избил бывшую жену в ателье
В Новосибирске мужчина избил бывшую жену в ателье. Он напал на нее утром 30 декабря — избиение попало на камеры наблюдения. Женщина написала заявление в полицию, но теперь боится, что бывший супруг придет к ней домой или нападет на ее детей. Корреспондент НГС поговорила с обеими сторонами конфликта.
Инцидент произошел около 10:00 в ателье на Гурьевской — там работает пострадавшая.
— Это мой бывший супруг. Мы с ним развелись месяц назад. Он хотел, чтобы я вернулась. Я вела с ним разговор вежливо. От меня не шло никаких грубостей. Я старалась с ним по-хорошему поговорить. Он не понимал меня. Потом грубо начал со мной говорить: «Ты все равно ко мне вернешься». Силой пытался меня вернуть. Он узнал, что я стала работать у его бывших друзей. Он посчитал их врагами. У него какая-то маниакальная ревность, нездоровая. Выследил меня и пришел, и вот так получилось. Даже минуты не прошло, как он начал меня бить, — рассказала корреспонденту НГС пострадавшая Любовь.
Она пыталась убежать от мужчины.
— Мне удалось выскочить из кабинета. И только, когда я сказала ему, что камеры все записывают. Он не поверил, что они в кабинете есть. Он угрожал, что если видео попадет в правоохранительные органы, сниму побои, обращусь за медицинской помощью — либо какие-то люди, либо он меня просто убьет. Угрожал моим двум детям от первого брака, — добавила женщина.
Вчера она сняла побои, но справку ей пока не выдали. Любовь прожила в браке с этим мужчиной около года, при этом, по ее словам, он иногда поднимал на нее руку.
— У меня головные боли и тошнота не проходит. Держится температура. На голове на затылке большая гематома. Мне больно дышать, на пояснице синяк. Сказали, что справку отправят мне или следователю. К врачу отдельно не обращалась, потому что 31 декабря было, но, видимо, придется.
Корреспондент НГС дозвонилась до бывшего мужа Любови. Он не отрицает, что избил женщину.
— Я был перед этим у психотерапевта. Я думаю, что у меня как-то не задалось это лечение. После него вышел взвинченный. Он мне выписал лекарство, и наоборот еще хуже стало. Я был не в адеквате, — рассказала корреспонденту НГС Виталий.
Он также сказал, что первый раз поднял руку на свою бывшую жену, и уверяет, что продолжит лечение у другого специалиста.
— Я все делаю для этого. Это было всего один раз, понимаете. Может быть, это было под действием этих таблеток, которые мне не пошли. Потому что мне было очень плохо всю ночь. Я даже не помню, что было, честно говоря.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что в полицию поступило заявление от женщины и сейчас ведется разбирательство.
В конце ноября на видео попало жестокое избиение женщины в отеле. Мужчина избил ее после того, как она отказалась идти с ним в номер.