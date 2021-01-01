«Хотел меня вернуть»: новосибирец напал на бывшую жену в ателье — избиение попало на видео

Она пыталась убежать от мужчины.

— Мне удалось выскочить из кабинета. И только, когда я сказала ему, что камеры все записывают. Он не поверил, что они в кабинете есть. Он угрожал, что если видео попадет в правоохранительные органы, сниму побои, обращусь за медицинской помощью — либо какие-то люди, либо он меня просто убьет. Угрожал моим двум детям от первого брака, — добавила женщина.

Вчера она сняла побои, но справку ей пока не выдали. Любовь прожила в браке с этим мужчиной около года, при этом, по ее словам, он иногда поднимал на нее руку.

— У меня головные боли и тошнота не проходит. Держится температура. На голове на затылке большая гематома. Мне больно дышать, на пояснице синяк. Сказали, что справку отправят мне или следователю. К врачу отдельно не обращалась, потому что 31 декабря было, но, видимо, придется.

Корреспондент НГС дозвонилась до бывшего мужа Любови. Он не отрицает, что избил женщину.

— Я был перед этим у психотерапевта. Я думаю, что у меня как-то не задалось это лечение. После него вышел взвинченный. Он мне выписал лекарство, и наоборот еще хуже стало. Я был не в адеквате, — рассказала корреспонденту НГС Виталий.