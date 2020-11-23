Жестокое избиение женщины в новосибирской гостинице попало на видео

Мужчина жестоко избил женщину в новосибирской гостинице
Утром в воскресенье, 22 ноября, в одной из гостиниц Октябрьского района Новосибирска мужчина избил женщину, после того как она отказалась идти с ним в номер.
— Они вроде как пара, снимали номер вместе. Девушка изначально позвонила администратору, сказала: «Вызовите, пожалуйста, полицию, я боюсь, он меня хочет убить», — рассказала корреспонденту НГС хозяйка гостиницы. — Потом она пришла к администратору, говорила: «Мне с ним страшно, он меня хочет убить». Он пришел следом за ней, начал уговаривать ее уйти обратно в номер.
После того как женщина наотрез отказалась возвращаться в номер, мужчина избил ее прямо возле ресепшена. На записи камеры видеонаблюдения видно, как парень бьет девушку по лицу сначала ладошкой, потом локтем, от последнего удара женщина падает. А нападавший продолжает наносить ей удары руками и ногами.
Момент избиения попал на камеру видеонаблюдения
Автор: АСТ-54
— Мы вызвали полицию, полиция приехала, надела на него наручники. Но девушка сама попросила, чтобы с него наручники сняли, и отказалась писать заявление. Поэтому это всё было бессмысленно, — недоумевает хозяйка гостиницы. — Хотелось как-то помочь, а по итогу оказалось, что у нее всё нормально, ее всё устраивает. И смысл этого всего?
Собеседница уточнила, что и нападавший, и его жертва в момент конфликта были трезвыми.
— Действительно, информация подтверждается, сотрудники выезжали на место. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Пока устанавливается, что произошло, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
Если вы знаете обстоятельства конфликта или знакомы с кем-то из его участников, то свяжитесь с редакцией НГС. Также просим откликнуться пострадавшую женщину.
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Недавно Новосибирск присоединился к федеральному проекту по защите женщин от домогательств «Позовите Галю». Его создатели хотят защитить женщин от нежелательного внимания и сделать город безопаснее.