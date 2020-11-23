Жестокое избиение женщины в новосибирской гостинице попало на видео

Утром в воскресенье, 22 ноября, в одной из гостиниц Октябрьского района Новосибирска мужчина избил женщину, после того как она отказалась идти с ним в номер.



— Они вроде как пара, снимали номер вместе. Девушка изначально позвонила администратору, сказала: «Вызовите, пожалуйста, полицию, я боюсь, он меня хочет убить», — рассказала корреспонденту НГС хозяйка гостиницы. — Потом она пришла к администратору, говорила: «Мне с ним страшно, он меня хочет убить». Он пришел следом за ней, начал уговаривать ее уйти обратно в номер.