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«Заходит весь в крови»: в Новосибирске толпа избила и ограбила двух подростков

Мать одного из пострадавших рассказала подробности

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Девушка сама вызвала пострадавшим такси

Девушка сама вызвала пострадавшим такси

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В Новосибирске двух подростков жестоко избили на лестничной клетке

В минувшую пятницу, 2 апреля, в Ленинском районе Новосибирска двух подростков избили на лестнице в многоэтажке по улице Колхидской.

Как рассказала мать одного из пострадавших, Артем, друг ее сына Сергея, договорился встретиться с девочкой, с которой познакомился в интернете в конце марта. Она пригласила его на день рождения и назвала адрес, куда приезжать.

— Они учатся вместе в вечерней школе № 10. Мне они ничего не сказали про день рождения, хотя Артем попросил у мамы 500 рублей на день рождения. У меня Сережа ни копейки не попросил. Вечером в начале шестого они ушли, а почти в девять заходит Сережа весь в крови. Он сказал: «Мама, рассчитайся, пожалуйста, за такси 200 рублей, если оно не уехало». Я вылетаю, такси никакого нету, — объяснила женщина корреспонденту НГС.

По ее словам, сначала сын не хотел рассказывать, что произошло, однако затем все же сознался. Он объяснил, что девушка вызвала им такси, но платили они сами.

— Они рассказали, что она вышла расстегнутая, предложила зайти. Они поднимаются на шестой этаж пешком. Артем спросил: «А почему пешком?» Пошли уже на седьмой, и там толпа, которая была между этажами, напала. Начали на Артема наговаривать, что он обманул кого-то на полторы тысячи, что наркотиками занимается. Потом их спугнул мужчина, когда они били их в подъезде. Мужчина поднялся на лифте. Они их схватили за капюшоны, вывели на улицу. Сережа крикнул Артему: «Беги». Возле подъезда девочки их пинали, как сказал Артем, снимали это на видео. Сказали сыну: «Отдавай все, что у тебя есть, или мы сломаем тебе руку или ногу. Выбирай» У него были только телефон, наушники и зарядное устройство. Хотели снять куртку, но он не дал, — добавила женщина.

Сегодня оба пострадавших сняли побои, сейчас они проходят обследования у врачей.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о данном инциденте подтвердили.

— 3 апреля в полицию обратилась жительница Новосибирска с сообщением о том, что 2 апреля в Ленинском районе неизвестные, применив физическую силу, отняли личные вещи у ее несовершеннолетнего 17-летнего сына. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в отдел полиции были доставлены четыре гражданина, — пояснили в ведомстве.

Сейчас по данному факту проводятся следственные мероприятия, направленные на выявление всех участников конфликта.

На этой неделе в центре Новосибирска избили лежачего мужчину — его пнули ногой по голове.

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избилиподросткиполиция
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