«Заходит весь в крови»: в Новосибирске толпа избила и ограбила двух подростков

В минувшую пятницу, 2 апреля, в Ленинском районе Новосибирска двух подростков избили на лестнице в многоэтажке по улице Колхидской.

Как рассказала мать одного из пострадавших, Артем, друг ее сына Сергея, договорился встретиться с девочкой, с которой познакомился в интернете в конце марта. Она пригласила его на день рождения и назвала адрес, куда приезжать.