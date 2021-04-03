«Заходит весь в крови»: в Новосибирске толпа избила и ограбила двух подростков

В Новосибирске двух подростков жестоко избили на лестничной клетке
В минувшую пятницу, 2 апреля, в Ленинском районе Новосибирска двух подростков избили на лестнице в многоэтажке по улице Колхидской.
Как рассказала мать одного из пострадавших, Артем, друг ее сына Сергея, договорился встретиться с девочкой, с которой познакомился в интернете в конце марта. Она пригласила его на день рождения и назвала адрес, куда приезжать.
— Они учатся вместе в вечерней школе
По ее словам, сначала сын не хотел рассказывать, что произошло, однако затем все же сознался. Он объяснил, что девушка вызвала им такси, но платили они сами.
— Они рассказали, что она вышла расстегнутая, предложила зайти. Они поднимаются на шестой этаж пешком. Артем спросил: «А почему пешком?» Пошли уже на седьмой, и там толпа, которая была между этажами, напала. Начали на Артема наговаривать, что он обманул кого-то на полторы тысячи, что наркотиками занимается. Потом их спугнул мужчина, когда они били их в подъезде. Мужчина поднялся на лифте. Они их схватили за капюшоны, вывели на улицу. Сережа крикнул Артему: «Беги». Возле подъезда девочки их пинали, как сказал Артем, снимали это на видео. Сказали сыну: «Отдавай все, что у тебя есть, или мы сломаем тебе руку или ногу. Выбирай» У него были только телефон, наушники и зарядное устройство. Хотели снять куртку, но он не дал, — добавила женщина.
Сегодня оба пострадавших сняли побои, сейчас они проходят обследования у врачей.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о данном инциденте подтвердили.
— 3 апреля в полицию обратилась жительница Новосибирска с сообщением о том, что 2 апреля в Ленинском районе неизвестные, применив физическую силу, отняли личные вещи у ее несовершеннолетнего 17-летнего сына. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в отдел полиции были доставлены четыре гражданина, — пояснили в ведомстве.
Сейчас по данному факту проводятся следственные мероприятия, направленные на выявление всех участников конфликта.
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